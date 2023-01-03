«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». У Антонио Конте проблемы

Футболисты «шпор» никак не могут очнуться после чемпионата мира и создают трудности тренеру.

4 января состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Начало игры – в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Хотспур» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.21, а шансы «Кристал Пэлас» оцениваются аналитиками в 3.32. Ничья доступна за 3.54.

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Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» 4 января 2023 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.89, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.97. На гол «Кристал Пэлас» дают коэффициент 1.41, а гол «Тоттенхэма» оценивается в 1.24. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.76.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» (04.01.2023)

Новогодние дни в Англии традиционно богаты на интересные футбольные матчи. Обратим внимание на встречу, которая состоится на лондонском стадионе «Селхерст Парк». В гости к футбольному клубу «Кристал Пэлас» пожалует другая столичная команда – «Тоттенхэм Хотспур».

«Орлы» располагаются на 11-м месте в турнирной таблице с 22 очками. После паузы на чемпионат мира «Кристал Пэлас» провёл две встречи. В одной клуб уступил «Фулхэму» со счётом 0:3. Зато в следующей игре в канун Нового года обыграл «Борнмут» – 2:0.

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Поражение в матче с «Фулхэмом» прервало серию из трёх домашних побед подряд в АПЛ. Всего в восьми матчах дома «стекольщики» одержали четыре победы, а одну встречу закончили ничейным результатом. Примечательно, что на своём поле поражения команда потерпела во всех трёх матчах с лондонскими клубами.

Болельщикам «орлов» стоит побеспокоиться, ведь их ближайший соперник – это тоже команда из Лондона, которая находится куда выше в турнирной таблице. «Тоттенхэм» занимает пятое место с 30 очками. Последние матчи «шпор» обнажили ряд проблем.

Антонио Конте пришлось решать тяжёлую задачу — интегрировать в состав футболистов, вернувшихся с чемпионата мира. Как известно, из «Тоттенхэма» в Катар за разные сборные отправился играть почти весь основной состав. Не все вернулись здоровыми – бразилец Ришарлисон и уругваец Родриго Бентанкур травмированы.

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В лазарете также пребывают два других важных игрока – вингеры Лукас Моура и Деян Кулушевски. Есть вопрос по психологическому состоянию вратаря Уго Льориса, проигравшего в финальном матче ЧМ-2022.

Лидеры атаки «Тоттенхэма» — Сон Хын Мин и Гарри Кейн — выглядят усталыми. Англичанин тяжело переживает промах с пенальти в матче со сборной Франции. Трибуны «Брентфорда» встретили его свистом и нелицеприятными кричалками. Не будут аплодировать Кейну и на «Селхерст Парке».

Как итог – «Тоттенхэм» набрал минимум очков в последних матчах. В игре с «Брентфордом» (2:2) удалась только концовка. «Шпоры» отыгрались со счёта 0:2 и даже могли вырвать победу – Кейн был близок, чтобы сделать дубль, но попал в перекладину.

Игра с «Астон Виллой» (0:2) вышла тяжёлой. Гости по делу увезли три очка из Лондона, а Антонио Конте оправдывался, напомнив о травмах ведущих футболистов. Также он упомянул об отсутствии креатива у большинства игроков, вышедших на поле.

Тренер «Тоттенхэма» заявил, что четвёртое место в прошлом сезоне было чудом и что это потолок для нынешнего «Тоттенхэма». Кроме того, Конте прозрачно намекнул владельцам клуба о необходимости дорогого усиления, не называя позиций, но назвав возможную стоимость новичков.

Вряд ли эти слова тренера положительно повлияют на вымотанных чемпионатом мира игроков. Плотный календарь английского сезона не даст шансов перевести дух. Играть предстоит через два дня на третий, тогда как у соперника был на один день отдыха больше.

Матчи «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» не носят статус принципиального дерби, хоть соперники и играют в одном городе. Весьма примечательно, что во встречах этих клубов на протяжении восьми матчей подряд гостевой клуб не выигрывает.

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Нестабильное состояние гостей – шанс для «Кристал Пэлас» заработать очки и в этот раз. При этом не стоит ждать от матча града голов – лишь в 2 из 18 матчей «Кристал Пэлас» в сезоне было забито более трёх мячей. Поставить на то, что хозяева не проиграют и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно с коэффициентом 2.22.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» 4 января 2023 года

«Кристал Пэлас» не отличается стабильностью в этом сезоне, но крупно не проигрывает. «Тоттенхэм» после чемпионата мира никак не может прийти в себя и пропускает по два мяча от середняков. Однако большое количество голов – это не про матчи с участием «Кристал Пэлас». «Шпорам» нужна передышка, чтобы начать выигрывать.

Ставка: «Кристал Пэлас» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.22.

Экспресс с коэффициентом 8.51.

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