«Челси» — «Ман Сити». Холанд очень зол

5 января состоится матч 19-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех лондонцев оценён экспертами в 5.70. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити» 5 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Челси» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Манчестер Сити» (05.01.2023)

После международной паузы возобновилась английская Премьер-лига. На 5 января запланирована встреча, которая закроет программу 19-го тура. На стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне встретятся «Челси» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Смена главного тренера не сильно помогла «Челси». Под руководством Грэма Поттера «аристократы» выдали неплохой отрезок и даже добыли путёвку в плей-офф Лиги чемпионов, заняв первое место в группе. Однако затем последовали сокрушительный спад и спуск на девятую строчку турнирной таблицы АПЛ.

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Синие одержали только одну победу в семи последних матчах — с «Борнмутом» (2:0). Вничью они сыграли с «Брентфордом» (0:0), «Манчестер Юнайтед» (1:1) и располагающимся в зоне вылета «Ноттингем Форест» (1:1). При этом «лесники» были ближе к победе. Они острее атаковали, а также нанесли больше ударов, в том числе в створ.

Поражения «Челси» потерпел в матчах с «Брайтоном» (1:4), «Арсеналом» (0:1) и «Ньюкаслом» (тоже 0:1). Безусловно, сильно осложняет жизнь Грэму Поттеру большое количество травм. Пребывают в лазарете ведущие защитники — Бен Чилуэлл и Рис Джеймс, а также Н'Голо Канте. Последний восстановится только к концу февраля.

Однако даже новые дорогостоящие трансферы (приобретение Энцо Фернандеса, признанного лучшим молодым игроком ЧМ-2022, и защитника «Монако» Бенуа Бадьяшиля) не гарантируют, что «аристократы» сумеют реанимироваться в ближайшем будущем. У Грэма Поттера не получается поставить свой футбол. Да и новое руководство клуба не внушает доверия.

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У «Манчестер Сити» тоже не всё гладко. Из-за ничейного результата в матче последнего тура с «Эвертоном» (1:1) его отставание от лидирующего «Арсенала» увеличилось до семи очков. Шансы подопечных Хосепа Гвардиолы на защиту звания действующих чемпионов Англии постепенно становятся всё ниже и ниже.

Впрочем, ничейный исход во встрече с «Эвертоном» совсем не закономерен. За весь матч «ириски» нанесли только два удара, лишь один из которых попал в створ и завершился взятием ворот. «Горожане», в свою очередь, нанесли целых 16 ударов и три раза попали в створ. Они с огромным перевесом выиграли по владению мячом, а также создали ряд потенциально голевых моментов.

Пожалуй, «Манчестер Сити» попросту не хватило везения. Хотя также стоит отдать должное Фрэнку Лэмпарду, сумевшему ограничить в свободе действий Эрлинга Холанда. Мерсисайдцы плотно опекали нападающего. Норвежец всё же сумел записать на свой счёт гол, но то был его единственный удар в створ за 90 минут игры.

Иначе и нельзя. Норвежец забил 21 мяч и отдал три результативные передачи всего за 15 матчей в чемпионате Англии. Если бы он получил чуть больше пространства в игре с «Эвертоном», то наверняка принёс бы очередную победу. К слову, за 16 туров «горожане» потерпели поражения лишь в двух встречах и три раза сыграли вничью.

Во всех остальных матчах подопечные Гвардиолы выиграли и порадовали большим количеством забитых мячей. Вероятнее всего, в грядущем матче они одержат победу. Однако вряд ли встреча получится результативной. П2 + ТМ 4.5 принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88. Все три последние очные встречи закончились именно этим исходом.

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Также стоит отметить, что игра состоится на «Стэмфорд Бридж». Кроме того, «Арсеналу» и «Ньюкаслу» «аристократы» относительно недавно уступили с минимальным перевесом. Да и «горожане» за последние четыре тура лишь раз забили в ворота соперников больше двух мячей за матч — много пропускающему «Лидсу» (3:1).

Прогноз и ставки на матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Сити» 5 января 2023 года

Погоня «Манчестер Сити» за «Арсеналом» продолжается, и в этот раз «горожане» вряд ли потеряют очки. У них отличные результаты на дистанции, и в прекрасной форме пребывает Эрлинг Холанд. «Челси» переживает далеко не лучшие времена. Из-за большого количества травм и не только он выиграл лишь в одном из семи последних матчей. История очных встреч, а также итоги последних выступлений обеих команд на стороне нерезультативной победы гостей.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.88.

Экспресс с коэффициентом 8.51.

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