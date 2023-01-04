ЦСКА — «Сочи». Южане приблизятся к антирекорду

5 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Сочи». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16. Успех сочинцев оценивается аналитиками в 11.75. Поставить на ничью в основное время предлагают за 8.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Сочи» 5 января 2023 года

Букмекеры не сомневаются, что матч ЦСКА – «Сочи» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.28, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 3.20. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.19. Голы в каждом периоде доступны с коэффициентом 1.43. Вероятность овертайма в матче оценивается в 10.0.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Сочи» (05.01.2023)

На 5 января в Континентальной хоккейной лиге запланированы всего четыре матча. Завершает игровой день встреча в Москве, где действующий чемпион ЦСКА примет худшую команду лиги – «Сочи». Первое вбрасывание в игре состоится в 17:00 мск.

ЦСКА по-прежнему играет отдельными эпизодами, что всё ещё мешает ему закрепиться на вершине таблицы и приблизиться к СКА. Армейцы не так давно уступили «Локомотиву» (1:3) и московскому «Динамо» (1:2), не сумев сместить железнодорожников со второго места. Однако сейчас они снова в ударе.

Овечкин установил новый рекорд НХЛ.

Команда Сергея Фёдорова одержала три победы в трёх предыдущих играх. Да, две из них лишь в овертайме, но гораздо важнее уровень соперников. Во-первых, дома был бит лидер – СКА (3:1), а во-вторых, мгновенно удалось взять реванш и у «Локомотива», и у «Динамо». Теперь пора завершить домашнюю серию матчей.

Московский клуб до сих пор демонстрирует не особо яркую игру в нападении с учётом собственных ресурсов. Несмотря на то что команда обладает второй атакой КХЛ и активной тройкой впереди — Окулов, Плотников и Григоренко, набравших на троих 87 очков, реализация часто подводит. В шести встречах кряду ЦСКА не может забить больше трёх голов.

Впрочем, это обстоятельство не имеет принципиального значения, когда без сбоев работает оборона. На протяжении десяти матчей армейцы не пропускают больше трёх голов, а в девяти встречах никто не забивал им больше двух. Кроме того, у хозяев лучшая бригада меньшинства, позволившая за весь сезон забросить всего 16 шайб.

Овечкин вышел на 16-е место в истории НХЛ по очкам.

«Сочи» попросту нечем ответить грозному сопернику впереди. Можно долго повторять, что гости остаются главными аутсайдерами чемпионата, но весь масштаб катастрофы эти слова не опишут. Сочинцы на самом дне турнирной таблицы, и до ближайшего конкурента 18 очков отставания, что отыграть уже не представляется возможным.

Подопечные Сергея Светлова проиграли в 17 матчах подряд, вплотную приблизившись к историческому антирекорду «Спартака» восьмилетней давности. Тогда у красно-белых было на два поражения больше, но, с учётом календаря, мало сомнений, что «Сочи» не прервёт неприятную серию раньше, ведь после выезда в Москву придётся принять дома СКА.

Даже чисто статистически «Сочи» уступает любой команде КХЛ по всем показателям. Он меньше всех забивает и не достиг сотни заброшенных шайб. Больше всех пропускает – в среднем почти по четыре гола. Худшее большинство и худшее меньшинство тоже никого не удивляет.

Ко всему прочему во второй половине сезона гости остались и без своего лучшего бомбардира. Андрей Алтыбармакян набрал всего 16 очков, но этого хватило, чтобы заинтересовать СКА. С октября у «Сочи» в активе только четыре победы, но каждой из них способствовал российский форвард.

ЦСКА должен продлить победную серию, и для этого полно предпосылок. В двух последних очных играх на своём льду армейцы выигрывали с преимуществом минимум в две шайбы. Таким образом, стоит рассмотреть победу хозяев с форой (-3) с коэффициентом 2.04.

Прогноз и ставка на матч КХЛ ЦСКА — «Сочи» 5 января 2023 года

Встреча чемпиона и команды с последнего места не обещает порадовать сенсацией. Между соперниками пропасть как в игровом плане, так и в мотивационном. ЦСКА вновь нашёл свою игру и побеждает в трёх матчах подряд, но уже давно не может порадовать болельщиков результативным хоккеем. «Сочи» идёт на антирекорд КХЛ по поражениям подряд, в среднем пропуская почти четыре гола за игру, и теперь исключений не будет. Армейцы справятся на классе.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-3) за 2.04.

Экспресс с коэффициентом 8.21.

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 86 голов.

Прогноз на матч ЦСКА — «Сочи» с коэффициентом 3.20.

Бучневич: Тарасенко сказал, что сломал руку и не может держать клюшку.

Прогноз на матч «Адмирал» — «Динамо» Минск с коэффициентом 5.80.