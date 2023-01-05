«Торпедо» — «Спартак». Ларионов использует запрещённый хоккей

Тренер нижегородцев разрешает своим подопечным то, что не позволено в других командах КХЛ.

6 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Спартак». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 2.02. Победа москвичей по итогам 60 минут оценивается в 3.15.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Спартак» 6 января 2023 года

Букмекеры сомневаются, что встреча «Торпедо» — «Спартак» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.32, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.61. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.94. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.20.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Спартак» (06.01.2023)

6 января в КХЛ состоится несколько интригующих матчей между принципиальными соперниками. Одна из самых интересных встреч пройдёт в Нижнем Новгороде, где местное «Торпедо» на стадионе «Нагорный» сыграет со «Спартаком». Игра начнётся в 17:00 мск.

Первый матч в 2023 году подопечные Игоря Ларионова провели дома с аутсайдером — «Сочи». У соперника практически не осталось шансов на участие в плей-офф, да и игра оставляет плохие впечатления. Автозаводцы обыграли сочинцев — 5:2.

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Тем не менее они заставили поволноваться своих многочисленных болельщиков. Быстро забросив первую шайбу, хозяева резко сбавили обороты и атаковали в низком темпе, что позволяло хоккеистам «Сочи» успешно отбиваться. Прибавив в активности во втором периоде, команда сняла вопрос о победителе.

Победа позволила клубу из Нижнего Новгорода подняться на четвёртую строчку Западной конференции. «Торпедо» накопило за 46 встреч 61 очко, при разнице забитых и пропущенных шайб 133:104. Стоит отдельно отметить голкипера Адама Гуску, который придал клубу необходимую уверенность.

«Спартак» только в последнем матче 2022 года сумел завершить серию из шести поражений. Для этого красно-белым пришлось выложить все козыри в Минске, чтобы в серии послематчевых буллитов одержать победу в игре с местным «Динамо» (6:5 Б).

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В этой встречи хорошо проявил себя Александр Хохлачёв. Лучший игрок «Спартака» в последних пяти матчах записал в актив семь очков. Вот и в ворота минского клуба он забросил две шайбы и добавил к ним результативную передачу. После этой встречи красно-белые уступили «Нефтехимику» со счётом 2:3.

«Торпедо» и «Спартак» провели 29 личных встреч. Небольшое преимущество на стороне гостей: у красно-белых — 16 побед, а хозяева записали в актив 13 выигранных матчей. По заброшенным шайбам у соперников равенство — 76:76.

«Торпедо» на домашней арене действует уверенно, по максимуму используя поддержку болельщиков. Подопечным Игоря Ларионова удалось выиграть в четырёх последних встречах на своём льду. В свою очередь, красно-белые неудачно выступают на выезде — только одна победа по буллитам за последние пять матчей.

Учитывая отличную форму лидеров автозаводцев и спад физических кондиций у «Спартака», перспективно выглядит ставка на победу «Торпедо» за коэффициент 2.02. Нижегородцы смотрятся гораздо лучше в позиционном нападении и уверенно разрушают атаки соперника.

Недавно интервью дал нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук. По его словам, команда играет в такой хоккей, который запрещён в других клубах КХЛ и вообще во всей лиге. Тренер позволяет им делать то, что не позволительно в остальных командах. Вот и весь секрет успеха, который поможет и в этот раз одержать победу.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Торпедо» — «Спартак» 6 января 2023 года

«Торпедо» по ходу сезона только улучшает командное взаимодействие и оттачивает работу бригады по реализации большинства. «Спартак» явно воспрял духом после появления на посту тренера Гришина, но затем отсутствие должных физических кондиций обернулось серией поражений. Пока красно-белые выглядят не вполне готовыми к победе.

Ставка: победа «Торпедо» за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 8.51.

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