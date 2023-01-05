«Ак Барс» — «Витязь». Билялетдинов готов ко всему

6 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Витязь». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.62. На победу «Витязя» эксперты предлагают коэффициент — 4.70.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Витязь» 6 января 2023 года
Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Витязь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.20. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.80. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 13.0.
Анализ и прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» Казань — «Витязь» (06.01.2023)
В Континентальной хоккейной лиге регулярный чемпионат продолжает радовать болельщиков. На 6 января запланировано восемь игр. Отдельное внимание стоит уделить матчу между «Ак Барсом» и «Витязем». Игра пройдёт на льду «Татнефть-Арены» в Казани, а первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.
«Ак Барс» после ухода Олега Знарка проиграл лишь в трёх встречах, и это, несомненно, хороший результат. Сейчас команда располагается на седьмой строчке Восточной конференции, набрав 53 очка за 46 игр. Положение неплохое, но ещё есть куда расти.
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Недавно клуб дома обыграл «Нефтехимик» (3:1), а накануне «Северсталь» (2:1 ОТ). В последней встрече обе шайбы забросил Войнов. Для Вячеслава это 23-е набранное очко в сезоне. Однако не будем забывать и про других хоккеистов казанского клуба, которые часто отмалчиваются.
«Витязь» располагается на шестой строчке Западной конференции, набрав 50 очков за 46 игр. Клуб выиграл в трёх последних матчах — это похвально, ведь до этого потерпел поражения в трёх играх. Главное, что сейчас команда на подъёме. В последней встрече на своём льду клуб обыграл «Куньлунь» (2:1). Скромно, но главное победа.
До этого «Витязь» выиграл в матче со СКА (6:5 ОТ). Было неожиданно! Впереди ждёт выездная серия, которую откроет игра с казанцами. Это будет весьма непростая встреча для обеих сторон. Пусть история очных матчей остаётся за казанцами, но гости сейчас в хорошей форме.
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«Витязь» обыгрывал казанцев только в 12 из 34 очных встреч. Преимущество очевидное, пусть и не такое весомое. Хотя в этом сезоне соперники уже встречались на льду «Витязя», и тогда победу одержал «Ак Барс» (4:3).
Поэтому мы бы в этой встрече ждали большого количества моментов, ведь соперники друг друга стоят. Серьёзного преимущества одной из команд нет. Однако при этом клубы постараются не затягивать с результатом. Хорошо выглядит ставка на то, что одна из команд выиграет в основное время.
Сделать ставку на то, что ничьей в матче не будет, а тотал превысит 4.5 шайбы, можно за 1.85. С результативностью у соперников порядок — оба забросили по 118 шайб в текущем сезоне и пропустили почти одинаковое количество голов. У хозяев есть Радулов, Вадим Шипачёв и Вячеслав Войнов. У гостей же звёзд таких нет, но они идут с хорошей серией. Так что борьбы и моментов будет много.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Витязь» 6 января 2023 года
«Ак Барс» перестроился с Билялетдиновым на иной хоккей, и пришли хорошие результаты. У «Витязя» сейчас тоже всё неплохо, и команда на подъёме, пусть и история очных встреч остаётся за хозяевами, но гости способны удивить. Поставим, что любая из команд выиграет в основное время и ничьей не будет, и добавим тотал больше 4.5 шайбы.
Ставка: ничьей не будет и тотал больше 4.5 шайбы за 1.85.
Экспресс с коэффициентом 9.90.
Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Северсталь» с коэффициентом 2.16.
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