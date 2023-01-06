«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Дебют Коди Гакпо удастся

7 января состоится матч 3-го раунда Кубка Англии «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех клуба из Вулверхэмптона оценён экспертами в 9.80. Ставки на ничью принимаются за 6.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» 7 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Анализ и прогноз на матч 3-го раунда Кубка Англии «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» (07.01.2023)

Миновало уже 19 туров английской Премьер-лиги. В ожидании матчей 20-го тура обратим внимание на Кубок Англии. На 7 января запланированы целых 22 встречи третьего раунда турнира. В самой поздней из них на стадионе «Энфилд» встретятся «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В матче последнего тура чемпионата Англии «Ливерпуль» потерпел поражение. Он уступил «Брентфорду» (1:3). Мерсисайдцы владели инициативой и даже могли открыть счёт. Упустил голевой момент Дарвин Нуньес. Нападающий перехитрил голкипера, но пробил прямо в защитника «пчёл», который ринулся закрывать собой пустые ворота.

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Забей Нуньес в том моменте, и, возможно, встреча сложилась бы совсем иначе. У уругвайца есть ряд достоинств, но завершение у него просто ужасное. Недавно форвард даже побил антирекорд АПЛ, упустив целых четыре явных голевых момента в одном матче. За данный недостаток его нещадно критикуют и высмеивают.

Впрочем, во встрече с «Брентфордом» допустил фатальную ошибку и Юрген Клопп. Вместо Жоэля Матипа он выпустил Ибраима Конате. По итогу, все голы в ворота мерсисайдцев прилетели из-за индивидуальных ошибок француза. Вероятно, немецкому специалисту стоило дать защитнику больше времени на отдых после чемпионата мира в Катаре.

Так или иначе, в предстоящем матче Клопп наверняка будет экспериментировать и давать возможность проявить себя молодым, а также получающим мало игрового времени футболистам. Несмотря на большое количество травм, глубина состава у «Ливерпуля» просто потрясающая. В прошлом сезоне за счёт этого красные выиграли и Кубок Англии, и Кубок лиги.

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Неудача во встрече с «Брентфордом» безусловно, подпортила настроение болельщикам «Ливерпуля». Однако до этого мерсисайдцы одержали результативные победы в пяти из шести матчей во всех турнирах, в том числе с неудержимым «Наполи» (2:0). Уступили они только «Манчестер Сити» (2:3) во встрече 1/8 финала Кубка лиги Англии.

У «Вулверхэмптона» дела обстоят гораздо хуже. За 18 матчей в чемпионате Англии он выиграл только в трёх встречах, причём во всех случаях с минимальным перевесом у располагающихся в самом низу турнирной таблицы команд. Также «волки» закончили пять игр ничейным результатом. Во всех остальных встречах они потерпели поражения и немало пропустили.

Понемногу в выступлениях «Вулверхэмптона» начинает проглядываться небольшой прогресс. Он напрямую связан со сменой главного тренера. Под руководством Хулена Лопетеги клуб из одноимённого города местами продемонстрировал отличную игру, а также добыл довольно неплохие результаты в последних трёх турах чемпионата Англии.

Сначала «волки» обыграли «Эвертон» (2:1) и уступили «Манчестер Юнайтед» (0:1). Затем сыграли вничью с «Астон Виллой» (1:1). Тем не менее Лопетеги предстоит проделать ещё немало работы. Пока что многим его подопечным не хватает мастерства реализации моментов. Также сильно хромает надёжность оборонительной линии.

У голкипера «Вулверхэмптона» Жозе де Са во всех этих встречах было много работы. Вратарь парировал два выхода один на один и, помимо этого, совершил ещё 10 сейвов. Также неоднократно защитникам «волков» приходилось выбивать мяч из пустых ворот. Думается, в предстоящем матче, который состоится на «Энфилде», мерсисайдцы одержат результативную победу.

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П1 + ТБ 2.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Во всех пяти последних очных встречах мерсисайдцы одержали победы, и в трёх из них командами было забито не меньше трёх голов. Также стоит отметить, что, по некоторой информации, в грядущем матче примет участие новобранец «Ливерпуля» — Коди Гакпо. Ждём от него голов.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» 7 января 2023 года

У «Ливерпуля» отличная глубина состава и хорошие результаты в последних семи встречах во всех турнирах. Поражения в играх с «Манчестер Сити» и «Брентфордом» немного портят общую картину. Однако уверенные победы в остальных матчах не оставляют сомнений, что мерсисайдцы обыграют «Вулверхэмптон». При Лопетеги «волки» постепенно прибавляют, но им всё ещё не хватает надёжности в обороне, и не только. Скорее всего, гостям не удастся испортить дебют Коди Гакпо.

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.86.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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Прогноз на матч «Бенфика» — «Портимоненсе» с коэффициентом 3.90.

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Прогноз на матч «МЮ» — «Эвертон» с коэффициентом 2.06.