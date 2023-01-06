«Монца» — «Интер». Индзаги будет туго

Победа от миланского клуба никуда не денётся, но ради неё придётся выложиться по полной.

7 января состоится матч 17-го тура Серии А «Монца» – «Интер». Начало в 22:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Шансы команды из пригорода Милана оцениваются аналитиками в 5.65. Поставить на ничью предлагают за 4.40.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура Серии А «Монца» — «Интер» 7 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Монца» – «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.29. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура Серии А «Монца» — «Интер» (07.01.2023)

В первый игровой день 17-го тура чемпионата Италии по футболу состоятся три матча. Вечером пройдёт встреча в Монце, где на стадионе «Бриантео» местный одноимённый клуб примет «Интер». Стартовый свисток в матче будет дан в 22:45 мск. «Монца» в нынешнем сезоне дебютировала в Серии А, но уже доказывает, что готова задержаться. Команда отдалилась на восемь очков от зоны вылета.

Всё благодаря смелой игре и хорошему выступлению на домашнем стадионе. С середины сентября бело-красные проиграли в четырёх матчах. При своих болельщиках «Монца» одержала победы в четырёх из пяти последних встреч. Более того, выигрывая в этих матчах, клуб не пропускал, даже во время игры с «Ювентусом» (1:0).

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Стоит отметить, что у «Монцы» лучшая линия обороны среди семёрки худших клубов лиги. Пропущено до сих пор лишь 23 гола, но 14 из них на стартовом отрезке сезона, когда команда старалась адаптироваться к уровню Серии А и не выигрывала.

«Монца» выглядит очень сбалансированной командой, доказывая это своей игрой. В нападении с учётом ресурсов у неё тоже проблем нет – среди клубов второй половины таблицы только «Салернитана» забила больше. Хотя бы один гол хозяева забивали в ворота соперников в 9 из 11 последних матчей Серии А.

Таким образом, не возникает сомнений, что без трудностей на выезде «Интер» не обойдётся. Тем не менее команда Симоне Индзаги в отличной форме уходила на перерыв и также триумфально вернулась. Сейчас у гостей победная серия равна трём встречам – в прошлом туре гол Эдина Джеко помог обыграть «Наполи» (1:0).

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Благодаря победе в матче с лидером миланцы вернулись в четвёрку сильнейших и теперь имеют отличные шансы закрепиться в зоне Лиги чемпионов. «Интер» не терпит компромиссов и за восемь последних матчей чемпионата уступил только «Ювентусу» (0:2). При этом он одержал семь побед на данном отрезке – помимо «Наполи», были обыграны «Аталанта» и «Фиорентина».

Оборона подводит «нерадзурри» часто, ведь в первой десятке никто не пропустил больше – 22 гола в пассиве. В 10 из 16 встреч текущего сезона «Интер» пропускал как минимум гол. Сыграть надёжно у своих ворот впервые за долгое время миланцам удалось в первом туре после перерыва. Они нанесли вдвое меньше ударов, чем неаполитанцы, но хорошо действовали на контратаках.

В то же время ресурсов впереди у «Интера» гораздо больше. Джеко всегда готов добыть результат на опыте, Лаутаро Мартинес вернулся после чемпионата мира ещё более мотивированным. За креатив в центральной зоне по-прежнему отвечают Генрих Мхитарян и Николо Барелла. Идеальную кадровую картину сейчас портит лишь травма Марсело Брозовича.

В победе «Интера» в игре с новичком Серии А сомнений не так много, но рассчитывать на то, что фаворит добьётся своего без каких-либо сложностей, будет опрометчиво. «Монца» дома без гола не останется, а «нерадзурри» на выезде в этом сезоне пропускали в каждом из восьми матчей чемпионата. Вариант ставки на победу «Интера» и обе забьют оценивается коэффициентом 3.04.

Прогноз и ставка на матч Серии А «Монца» — «Интер» 7 января 2023 года

«Монца» дебютировала в Серии А и в первый же год покидать её не намерена. Хозяева уверенно выступают на своём поле и, пусть побед в матчах с серьёзными соперниками почти не добивались, но всегда оказывали достойное сопротивление. Оборона «Интера» допускает много ошибок, поэтому даже в таком матче сохранить свои ворота в неприкосновенности будет сложно. Тем не менее помешать очередной победе это гостям не должно. Сенсация не прогнозируется.

Ставка: победа «Интера» и обе забьют за 3.04.

Экспресс с коэффициентом 10.81.

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