«Ювентус» — «Удинезе». Продолжение серии «сухарей»

7 января состоится матч 17-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Удинезе». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех «Удинезе» оценивается в 4.38. На ничью дают коэффициент 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура Серии А «Ювентус» — «Удинезе» 7 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» – «Удинезе» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.91, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.76.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура Серии А «Ювентус» — «Удинезе» (07.01.2023)

В последнем туре Серии А многие фавориты потеряли очки, но «Ювентус» этой участи избежал, чего не скажешь про «Удинезе». Фриульцы рискуют потерпеть поражение, потому что сейчас сложно придумать более трудный матч, чем выезд в Турин.

«Ювентус» хоть и с трудом, но смог продлить свою серию в чемпионате до побед в семи матчах подряд. Более того, «Ювентус» за время этой серии не пропустил ни одного гола. Общая разница мячей — 13:0 — выглядит достойно, а ещё больше впечатлили уверенные домашние победы в матчах с «Интером» (2:0) и «Лацио» (3:0).

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Очень похоже на то, что Аллегри смог донести до команды свои идеи. Как ни крути, а он умеет делать результат, хоть его и ругают большинство болельщиков. Победа со счётом 1:0 — наиболее популярный исход для Аллегри. Именно так «Ювентус» завершил четыре последних матча на выездах.

Матч с «Кремонезе» едва не закончился провалом. Аутсайдер, который не выигрывал в матчах Серии А, почти не уступал фавориту по статистике, но не смог удержать ничью. Милик в дополнительное время смог забить победный гол. С такой формой поляка травма Душана Влаховича уже не выглядит критичной.

Если в сторону «Ювентуса» можно рассыпаться в комплиментах, то у его соперника такой период остался в прошлом. «Удинезе» одно время шёл на серии из девяти матчей без поражений, выиграв в шести из них. На данном этапе клуб не может одержать победу в девяти встречах. Хуже дела только у «Вероны» и «Кремонезе».

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Ничейные результаты с «Лацио» и «Аталантой» единственное, что можно вспомнить из хороших результатов. Последний матч с «Эмполи» начался с быстро пропущенного мяча. «Удинезе» играл явно лучше соперника и смог превзойти его по всем показателям, кроме самого главного – голов. Много попыток, но всего один гол. В итоге на табло — 1:1.

С такой реализацией моментов в гостях у «Ювентуса» делать нечего. Туринцы пропустили меньше всех в Серии А, а их оборона играет очень надёжно. Создавать моменты будет сложнее ещё и потому, что лучший ассистент команды Жерар Деулофеу был травмирован и его участие в матче под вопросом.

От игры «Ювентуса» складывается впечатление, что команда в любой момент может потерять очки с любым соперником. Какой-то сумбур в атаке, очень часто возникают проблемы с клубами, которые умеют хорошо обороняться. Стиль Аллегри редко смотрится убедительно, особенно на фоне зрелищных конкурентов.

Тем не менее, когда «Ювентус» набирает форму, его очень трудно остановить. Команда превращается в каток, который способен задавить любого представителя Серии А на своём пути. В своей лучшей форме «Удинезе» мог попытаться зацепиться за очки с туринцами, но сейчас не тот случай. Кураж фриульцев прошёл, а трудовые будни даются им тяжело.

Прогноз и ставки на матч 17-го тура Серии А «Ювентус» — «Удинезе» 7 января 2023 года

Тут у «Ювентуса» есть не только все шансы выиграть, но и продлить свою сухую серию. «Удинезе» в последнее время не блистал высокой результативностью, и пробить лучшую защиту чемпионата у гостей не получится. Если не рисковать, то можно обойтись просто победой хозяев, но можно замахнуться на большее и поставить на сухую победу.

Ставка: победа «Ювентуса» всухую за 3.10.

Экспресс с коэффициентом 10.81.

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