«Эдмонтон» — «Колорадо». Отсутствие Ничушкина на руку Макдэвиду

8 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» — «Колорадо». Начало игры — в 6:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.22. Успех «Ойлерз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Колорадо» 8 января 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Эдмонтон» — «Колорадо» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.47, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.55. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.40.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Колорадо Эвеланш» (08.01.2023)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 8 января состоятся целых 10 матчей. В одном из них на стадионе «Роджер Плейс» в Эдмонтоне местный «Эдмонтон Ойлерз» примет «Колорадо Эвеланш». Первое вбрасывание запланировано на 6:00 мск.

В последних семи матчах регулярки хорошие результаты «Эдмонтона» чередовались с провальными. Сначала «нефтяники» разгромили крепкий «Даллас» (6:3), уступили «Ванкуверу» (2:5), а также обыграли «Калгари» (2:1) и «Сиэтл» (7:2). Затем они обидно уступили в матчах с «Виннипегом» (1:2), «Сиэтлом» (2:5) и выиграли во встрече с «Айлендерс» (4:2).

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С одной стороны, «Ойлерз» не хватает стабильности. С другой — их лидер — Коннор Макдэвид — пребывает в классной форме и только успевает пополнять собственную статистику результативными действиями. На данный момент он вместе с одноклубником — Леоном Драйзайтлем — возглавляет таблицу лучших бомбардиров НХЛ.

Немецкий форвард набрал пока только 60 (22+38) очков. На счету канадца уже 75 (33+42) очков. Безусловно, большую их часть Макдэвид набрал за счёт великолепно функционирующей бригады большинства «Эдмонтона». Тем не менее с 1990 года быстрее него отметки в 70 очков в сезоне достигали лишь два хоккеиста — Марио Лемье и Яромир Ягр.

В последнем матче в регулярке с «Айлендерс» Макдэвид сделал две результативные передачи. Таким образом, капитан «Эдмонтона» показал пятый в истории лиги результат по скорости достижения 500 голевых пасов за карьеру. Для этого ему потребовалось 527 матчей.

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У «Колорадо» дела обстоят гораздо хуже, чем у «Ойлерз». Во всех пяти последних встречах НХЛ клуб потерпел поражения. «Лавины» уступили «Аризоне» (3:6), «Лос-Анджелесу» (4:5 Б), «Торонто» (2:6), «Вегасу» (2:3) и «Ванкуверу» (2:4). В первую очередь обусловлены неудачи большим количеством травм.

На данный момент Джаред Беднар не может рассчитывать на подспорье сразу двух лидеров своей команды — Валерия Ничушкина и капитана Габриэля Ландескога. Последний пребывает в лазарете ещё с начала сезона. Россиянин совсем недавно в очередной раз травмировал голеностоп, на котором была проведена операция в ноябре. Сроки его восстановления пока неизвестны.

Хорошо, что выздоровел хотя бы Натан Маккиннон, пропустивший 11 матчей из-за повреждения верхней части тела. В первой игре после возвращения (с «Торонто») нападающий не отметился результативными действиями при показателе полезности «-3». Во второй игре (с «Вегасом») он забил гол и сделал ассист, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы зацепиться за очки.

В послематчевом интервью Маккиннон отметил, что ему становится всё лучше. Впрочем, в следующей игре (с «Ванкувером») он вновь ушёл со льда без результативных действий и с отрицательным показателем полезности («-2»). Похоже, ему ещё предстоит набрать форму после травмы.

Несмотря на нестабильность, при таком раскладе в победу «Эдмонтона» верится гораздо больше. Поставить на хозяев в матче можно с коэффициентом 2.10. К тому же встреча состоится на стадионе «Роджер Плейс». Это даёт «нефтяникам» дополнительное преимущество в виде домашних стен и поддержки болельщиков.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Колорадо» 8 января 2023 года

За счёт потрясающей результативности Коннора Макдэвида «Эдмонтон» добыл довольно неплохие результаты в последних семи встречах в регулярке. Домашний стадион наверняка поможет «нефтяникам» обыграть «Колорадо». «Лавины» подходят ко встрече с поражениями и большим количеством пропущенных шайб в последних пяти играх регулярки. Кадровые потери делают их уязвимыми.

Ставка: победа «Эдмонтона» в матче за коэффициент 2.10.

Экспресс с коэффициентом 10.81.

Овечкин и ещё пять россиян сыграют на Матче звёзд НХЛ.

Прогноз на матч «Баффало» — «Миннесота» с коэффициентом 5.30.

Коннор Бедард — MVP молодёжного чемпионата мира 2023 года по хоккею.

Прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» с коэффициентом 2.55.