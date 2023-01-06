«Нью-Джерси» — «Рейнджерс». Праздник Шестёркина продлится

7 января состоится матч НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Дэвилз» в основное время можно с коэффициентом 2.30, а успех «Рейнджерс» идёт за 2.75. На ничью предлагают поставить за 3.90.

Лучшие прогнозы на НХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 7 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.0, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» (07.01.2023)

На 7 января в Национальной хоккейной лиге запланировано восемь встреч регулярного чемпионата. Особое внимание стоит уделить игре «Нью-Джерси» — «Рейнджерс». Она пройдёт на льду «Пруденшиал-центра» в Ньюарке. Первое вбрасывание состоится в 21:00 мск.

«Нью-Джерси» располагается на четвёртой строчке Восточной конференции, набрав 51 очко за 39 встреч. Правда, команда одержала победы в двух из шести последних игр. Накануне клуб дома уступил «Сент-Луису» (3:5). Дубль Джека Хьюза не помог команде.

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До этого команда на выезде обыграла «Детройт» (5:1). Джек Хьюз тогда забил гол и сделал ассист. Он является лучшим бомбардиром состава с 46 очками за 39 матчей. В целом команда сбавила темп после хорошей серии побед и встала на чёрную полосу, с которой пора бы уже сойти.

У «Рейнджерс» всего на одно очко меньше, чем у «Нью-Джерси». Хоккеисты из Нью-Йорка набрали 50 очков за 40 игр. В Восточной конференции борьба и конкуренция очень серьёзная. Текущая форма у гостей немного лучше — они выиграли в трёх последних встречах. Накануне клуб обыграл «Монреаль» (4:1). Филип Хитил оформил дубль, а Артемий Панарин и Виталий Кравцов отметились передачами.

До этого команда дома обыграла «Каролину» (5:3). Артемий забросил шайбу, Кравцов сделал ассист. Лучшим бомбардиром «Рейнджерс» является Панарин с 45 очками за 40 матчей, а ещё есть Мика Зибанеджад — 43 очка за 40 игр. Результативность на высоте, плюс победы придают команде уверенность.

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История очных встреч соперников насчитывает 81 матч, в которых у «Рейнджерс» 46 побед при 35 у «Дэвилз». Преимущество гостей не такое огромное, но есть, при этом в четырёх из пяти встреч регулярного чемпионата в Ньюарке гости выигрывали. Потому в победе «Рейнджерс» сомневаться сложно.

У гостей полный порядок с составом, а Игорь Шестёркин заслуживает похвалы, пропуская в среднем чуть больше двух шайб за игру при 91,8% отражённых бросков. Статистика забитых и пропущенных у «Рейнджерс» 131:109. У «Нью-Джерси» — 132:103. Статистика очень близка.

Однако мы бы остановились на том, что «Рейнджерс» не проиграют и тотал будет больше 4.5 шайбы за 2.37. Коэффициент неплохой, плюс гости морально на подъёме. Особых проблем в составе нет.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» 7 января 2023 года

Соперники по конференции идут очень близко и схожи по общей статистике выступлений. Однако «Рейнджерс» имеют небольшое преимущество, выиграв в последних трёх матчах. Поэтому проверим вариант ставки на победу на гостей через тотал больше. С результативностью у команды порядок, а лидеры в хорошей форме.

Ставка: «Рейнджерс» не проиграют и тотал больше 4.5 шайбы за 2.37.

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