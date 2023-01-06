«Баффало» — «Миннесота». У Капризова всё супер

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8 января состоится матч НХЛ «Баффало Сейбрз» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.10, а успех «Сэйбрз» идёт за 3.10. На ничью предлагают поставить за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Баффало Сэйбрз» — «Миннесота Уайлд» 8 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Баффало Сэйбрз» — «Миннесота Уайлд» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.45. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.80, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 14.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Баффало» — «Миннесота» (08.01.2023)

В Национальной хоккейной лиге на 8 января запланировано большое количество матчей. Интересных вывесок достаточно, но отдельное внимание стоит уделить матчу между «Баффало» и «Миннесотой», который пройдёт на льду «Кибэнк-центра» в Баффало. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Баффало» сейчас располагается на 10-й строчке Восточной конференции, набрав 40 очков за 36 игр. Положение так себе, а плей-офф ещё нужно заслужить. Накануне клуб в гостях обыграл «Вашингтон» (5:4 ОТ). Тейдж Томпсон отметился хет-триком, забросив победную шайбу в овертайме. За последние шесть игр это пятая победа команды.

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Тейдж Томпсон является лучшим бомбардиром команды с 55 очками за 36 встреч. Стоит похвалить команду, так как в прошлом сезоне она была явным аутсайдером. Сейчас она показывает весьма неплохой хоккей, но с мастодонтами НХЛ сыграть на равных не удаётся. В будущем, может быть, получится, а пока впереди серьёзный соперник.

«Миннесота» занимает шестую строчку Западной конференции, набрав 46 очков за 37 встреч. Накануне она обыграла «Тампа-Бэй» (5:1), а Кирилл Капризов оформил дубль. Для него это 47-е набранное очко в сезоне, и россиянин считается лучшим бомбардиром в клубе. Неудивительно, хотя и за все заслуги он благодарен команде. Скромность — это про него!

До этого команда обыграла в гостях «Сент-Луис» (5:2). Райан Хартман отметился дублем, а Мэтт Дамба забросил шайбу. Клуб потерпел поражения в двух из шести встреч, что весьма неплохо. Марк-Андре Флёри в этом сезоне принял участие в 24 матчах, пропустив 59 шайб с 90,7% отражённых бросков, пропуская в среднем чуть больше двух шайб.

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История очных встреч насчитывает всего лишь 19 матчей. «Баффало» одержал победы в девяти играх, «Миннесота» — в 10. Статистика близка, а преимущества особого нет. Однако в четырёх из шести последних матчей в Баффало выигрывали гости. Неплохо, особенно с учётом того, что «Уайлд» в хорошей форме.

В 8 из 10 матчей тотал был больше 3.5 шайбы за игру. С результативностью проблем быть не должно. Плюс статистика забитых и пропущенных у «Миннесоты» 121:103, а у «Баффало» 143:122. Хозяева одержали победы в 8 из 18 домашних игр, а «Миннесота» выиграла в 10 из 17 гостевых матчей. Так что соперники друг друга стоят.

Однако мы бы сейчас отдали предпочтение гостям. Вариант ставки на победу «Миннесоты» идёт за 2.10. Остановимся на победе гостей, у которых есть Кирилл Капризов и он пребывает в хорошей форме. Команда на подъёме и готова выигрывать.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Баффало» — «Миннесота» 8 января 2023 года

«Баффало» очень тяжело играет с сильными соперниками и часто терпит поражения. «Миннесота» находится в отличной форме, и все лидеры в порядке, а также история очных встреч остаётся за ними. После замечательной победы в матче с «Тампа-Бэй» у гостей будет хорошее настроение, и оно поможет обыграть очередного соперника.

Ставка: победа «Миннесоты» за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 10.81.

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Прогноз на матч «Баффало» — «Миннесота» с коэффициентом 5.30.

Прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» с коэффициентом 2.55.

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