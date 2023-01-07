«Ман Сити» — «Челси». Гвардиола и вправду гений

За счёт замен тренер «горожан» одержал победу в последней игре с «аристократами» и все лавры забрал себе.

8 января состоится матч 3-го раунда Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Челси». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех «аристократов» оценён экспертами в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Челси» 8 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз на матч 3-го раунда Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Челси» (08.01.2023)

Миновало уже 19 туров английской Премьер-лиги. В ожидании матчей 20-го тура обратим внимание на Кубок Англии. На 8 января запланировано восемь встреч 3-го раунда турнира. В одной из них на стадионе «Этихад» встретятся «Манчестер Сити» и «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Начнём с гостей. У «Челси» в текущем сезоне изначально всё шло наперекосяк. Сначала с клубом расстался Роман Абрамович. Затем произошла смена главного тренера. Сейчас же синие стремительно скатываются в нижнюю часть турнирной таблицы чемпионата Англии. На данный момент они занимают 10-ю строчку.

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За последние восемь туров АПЛ подопечные Грэма Поттера одержали только одну победу — с располагающимся неподалёку от зоны вылета «Борнмутом» (2:0). Три раза они сыграли вничью. Во всех остальных встречах потерпели поражения, в том числе совсем недавно с «Манчестер Сити» (0:1).

Встреча с «горожанами» обернулась для «аристократов» катастрофой. И дело тут не в результате. К 22-й минуте матча получили травмы и покинули поле сразу два футболиста синих — Кристиан Пулишич и Рахим Стерлинг. Теперь лондонский клуб ещё сильнее ослаблен кадровыми потерями. В его лазарете пребывают уже 10 игроков, причём многие из них являются ключевыми.

Грэму Поттеру не остаётся ничего иного, как доверять совсем молодым спортсменам. Глубины состава у «Челси» совсем не осталось. Во встрече с «Манчестер Сити» юные футболисты «аристократов» проявили себя достаточно неплохо. Однако, даже учитывая тонус «горожан», о борьбе за очки речи не шло.

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«Манчестер Сити» весьма убедительно возобновил сезон после международного перерыва. Он одержал результативные победы в играх с «Ливерпулем» (3:2) в Кубке лиги Англии и «Лидсом» (3:1) в чемпионате Англии. Однако в последних двух турах АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы были сами на себя не похожи. Отчасти связано это с тем, что испанский тренер изменил схему игры.

Некоторые футболисты «горожан» явно выпадали из ритма игры. Касается это и Эрлинга Холанда, возглавляющего таблицу лучших бомбардиров АПЛ с 21 голом в 16 встречах. Норвежец забил лишь один мяч за этот период времени, чем помог своей команде добыть ничью во встрече с «Эвертоном» (1:1). Больше он толком ничем не запомнился.

Вот и первый тайм во встрече с «Челси» «горожане» провели весьма пассивно. Благо вовремя вмешался Гвардиола. Специалист произвёл ряд замен, в частности выпустил на поле на 60-й минуте Джека Грилиша и Рияда Мареза. Через три минуты после этого англичанин и алжирец соорудили на пару победный гол.

В послематчевом интервью Гвардиола высказался о своих заменах в матче с «аристократами» следующим образом — «я гений». Поспорить с этим трудно. Скорее всего, в предстоящем матче «Манчестер Сити» вновь обыграет «Челси», но вряд ли игра получится результативной.

Во всех четырёх последних очных встречах «горожане» одержали победы, и ни в одной из них показатель забитых голов не превысил отметку в два мяча. В этот раз, скорее всего, будет нечто похожее. Поставить на победу хозяев и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Челси» 8 января 2023 года

У «Манчестер Сити» гораздо лучше глубина состава. Тем не менее Хосеп Гвардиола, судя по всему, решил наигрывать новую стратегию. Пока что она даётся многим его подопечным непросто. Над терпящим серьёзные кадровые потери «Челси» горожане наверняка одержат победу, но вряд ли забьют очень много. К тому же молодые игроки синих получают шанс проявить себя. Само собой, они сверхмотивированы. Плюс история последних очных встреч всецело на стороне невысокой результативности.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 10.81.

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