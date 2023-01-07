Экспресс на 7 января с коэффициентом 17.6: дебют Гакпо и трудности «Реала»

7 января пройдут очередные матчи в европейских национальных чемпионатах и кубках. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 17.6 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Удинезе» 7 января

«Ювентус» ведёт фантастическую победную серию, которая достигла отметки в семь матчей. Кроме того, защита «старой синьоры» не пропустила ни одного мяча в свои ворота в ходе этого отрезка первенства Серии А. Одна из ведущих ролей в успехе принадлежит тренеру Аллегри. Он нашёл оптимальную тактическую схему, которая раскрывает сильные стороны практически каждого игрока из стартового состава. Железобетонная оборона работает даже в отсутствие травмированного лидера Леонардо Бонуччи. После 16 встреч в активе «Ювентуса» 34 очка и третье место в таблице.



10 лучших прогнозов на сегодня.

«Удинезе» после отличного старта в национальном первенстве попал в затяжной кризис. Уже восемь матчей команда не знает побед в Серии А. За этот отрезок гости сыграли шесть раз вничью и дважды уступили. Тем не менее запаса очков, которые подопечные Андреа Соттиля набрали в первых турах, хватает, чтобы удерживать за собой восьмую строчку таблицы.



«Ювентус» вышел на максимальную мощность и без особого сопротивления убирает с дороги оппонентов. Всего семь мячей пропустили хозяева в чемпионате — забить им неимоверно сложно. В своём текущем состоянии «Удинезе» не в силах оказать достойное сопротивление фавориту. Рекомендуем изучить ставку победа «Ювентуса» с форой (-1) за коэффициент 2.40.

Прогноз на матч Кубка Англии «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» 7 января

«Ливерпуль» штормит. Сразу после чемпионата мира казалось, что Юрген Клопп стабилизирует ситуацию. Команда хоть и проиграла «Ман Сити» в Кубке лиги (2:3), но показывала неплохой футбол. А встреча с «Астон Виллой» (3:1) и вообще успокоила болельщиков. Но следующие два матча были сродни катастрофе. Команда показала футбол ужасного качества, а Дарвин Нуньес, который транжирил момент за моментом, стал героем мемов.



Лучшие экспрессы на сегодня.

За победу над «Лестером» (2:1) стоит благодарить защитника гостей Ваута Фаса, который дважды забил в свои ворота. Поражение от «Брентфорда» (1:3) вышло в высшей степени закономерным. К тому же «Ливерпуль» потерял из-за травмы своего лучшего игрока – защитника Вирджила ван Дейка.

Потушить пожар попробует другой игрок сборной Нидерландов – вингер Коди Гакпо. Одно из открытий чемпионата мира перешёл в «Ливерпуль» из ПСВ за солидную сумму. Учитывая травмы игроков нападения, это был долгожданный трансфер.

«Вулверхэмптон» обитает в зоне вылета АПЛ, но в последнее время показывает неплохой футбол. «Волки» одержали три победы и один раз сыграли вничью в шести последних официальных матчах. Поражения случились от лучших команд Англии последних недель – «Арсенала» (0:2) и «МЮ» (0:1).

У «Ливерпуля» хорошая статистика в матчах с «Вулверхэмптоном», когда дело касается чемпионата. Но в Кубке Англии «волки» побеждали красных пять раз. Тогда как у «Ливерпуля» всего две победы, последняя из которых датирована 1952 годом. В январских матчах Кубка в 2017 и 2019 годах «Ливерпуль» вылетал из турнира именно после поражений от «Вулверхэмптона».

Можно зайти на ставку «обе забьют» за 1.91. «Ливерпуль» нынче крайне нестабилен, но обоюдоострые матчи случаются у красных относительно регулярно. Обе команды забивали в шести последних матчах «Ливерпуля», включая товарищеские. А если брать в расчёт только официальные матчи на внутренней арене, то мяч и в тех и в других воротах побывал в семи из восьми последних встреч с участием мерсисайдцев.

Прогноз на матч Примеры «Вильярреал» — «Реал» 7 января

Главный тренер «Вильярреала» Энрике Сетьен чувствует себя уверенно перед главной игрой 16-го тура Примеры с мадридским «Реалом». Для этого есть несколько веских причин. Хозяева выиграли два матча подряд: у «Эспаньола» (1:0) и «Валенсии» (2:1). К тому же на домашней арене «Вильярреал» практически непобедим. С учётом прошлого сезона проиграл всего 2 из 18 встреч (11 побед и пять ничейных исходов). По итогу 15 игр подопечные Сетьена вплотную подобрались к еврокубковой зоне. Они на седьмом месте с 24 очками.

Мадридский «Реал» воспользовался осечкой возглавляющей таблицу «Барселоны» и сравнялся с каталонцами по набранным очкам (по 38). Для этого подопечным Анчелотти пришлось приложить максимум усилий и обыграть на выезде «Вальядолид». Победу со счётом 2:0 снова принёс французский ветеран Карим Бензема. Под занавес встречи он оформил голевой дубль, продемонстрировав характер. Стало понятно, что неудачный ЧМ-2022 не сломил нападающего, а напротив, добавил ему мотивации.



«Реал» явно чувствует себя неуютно на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал». Подопечные Карло Анчелотти завершили вничью пять последних личных встреч с «Вильярреалом». Оборона у команд действует без больших провалов в последних встречах. Рекомендуем изучить ставку ничья за коэффициент 3.85.

Экспресс на матчи 7 января

Ставка 1: победа «Ювентуса» над «Удинезе» с форой (-1) за 2.40.

Ставка 2: обе забьют в матче «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» за 1.91.



Ставка 3: ничья в матче «Вильярреал» — «Реал» за 3.85.

Общий коэффициент: 2.40 Х 1.91 Х 3.85 = 17.6.

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