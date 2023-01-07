«Атлетико» — «Барселона». Хави обойдётся без Левандовского

Поляк дисквалифицирован на три матча, но это не повод списывать сине-гранатовых со счетов.

8 января состоится матч 16-го тура Примеры «Атлетико» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.33. Успех мадридцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Атлетико» — «Барселона» 8 января 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Атлетико» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Барселона» (08.01.2023)

После международной паузы возобновились регулярные чемпионаты, в частности испанская Примера. На 8 января запланированы четыре встречи 16-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде местный «Атлетико» примет «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В текущем сезоне дела у «Атлетико» обстоят далеко не лучшим образом. Начнём с того, что он вылетел из Лиги чемпионов, заняв последнее место в не самой сложной группе. За шесть туров группового этапа подопечные Диего Симеоне одержали лишь одну победу. Также они два раза сыграли вничью.

В «Коринтиансе» подтвердили переход защитника Ренана в «Зенит».

В чемпионате Испании «матрасники» также не очень хорошо выступили. За последние шесть туров они обыграли только «Бетис» (2:1) и замыкающий турнирную таблицу «Эльче» (2:0). Вничью мадридцы сыграли с «Райо Вальекано» и «Эспаньолом» (в обоих случаях 1:1). Поражения они потерпели в играх с «Кадисом» (2:3) и «Мальоркой» (0:1).

Не сказать, что во всех этих встречах подопечные Симеоне сыграли плохо. Нередко они владели инициативой и создавали моменты у ворот соперников. Одной из главных причин неудач команды из Мадрида послужила плохая реализация моментов. Не касается это лишь Антуана Гризманна, весьма неплохо проявившего себя на чемпионате мира в Катаре.

Именно благодаря стараниям француза «матрасники» обыграли «Бетис» и «Эльче». В первом случае Гризманн оформил дубль, а во втором отметился результативной передачей, которую превратил в гол Жоау Феликс. Также стоит отметить, что Антуан поучаствовал в 8 из 11 последних голов «Атлетико» в Примере.

«Хетафе» готов продать Максимовича «Спартаку» за € 5,5 млн.

«Барселона» тоже не сумела преуспеть в Лиге чемпионов, но она заняла не последнее, а третье место в группе, отправившись в Лигу Европы. При этом у сине-гранатовых был более сложный квартет. Да и по сути, привели к их выбыванию из турнира индивидуальные ошибки одного игрока — Жерара Пике — во встрече 4-го тура с «Интером» (3:3).

Так или иначе, в чемпионате Испании подопечные Хави пока что смотрятся весьма убедительно. На данный момент клуб имеет в своём активе столько же очков, сколько у «Реала» — 38. Состав заряжен на борьбу со «сливочными» за чемпионство.

За 15 туров Примеры каталонцы потерпели поражение только во встрече с «Реалом» (1:3). Также они сыграли вничью с «Райо Вальекано» (0:0) и «Эспаньолом» (1:1). Во всех остальных матчах сине-гранатовые одержали победы, порадовав своих болельщиков качественной игрой и результативностью.

За этот отрезок времени подопечные Хави пропустили только шесть голов — меньше всех. Сами же забили 34 мяча. Плохо лишь то, что 13 из них записал на свой счёт Роберт Левандовски. Плохо потому, что в предстоящем матче нападающий не сможет принять участия из-за дисквалификации.

Поляк получил красную карточку во встрече 14-го тура с «Осасуной» и был отстранён на три матча. Несмотря на это, он смог принять участие во встрече последнего тура с «Эспаньолом». Спортивный суд временно снял наказание до окончания разбирательства по делу футболиста, но теперь Левандовски уже точно не сможет помочь своей команде.

Впрочем, думается, в предстоящем матче «Барса» как минимум не проиграет. У неё запредельная мотивация и отличные результаты выступлений в чемпионате Испании. В то же время голов вряд ли будет много. Линия атаки сине-гранатовых стала менее опасной, но вот в защите у них, как мы уже выяснили, полный порядок (тем более сейчас, когда завершил карьеру ранее упомянутый Жерар Пике). Х2 + ТМ 3.5 мяча принимается за 1.90.

В «Пари НН» опровергли переговоры о подписании Дзюбы.

На домашнем стадионе «матрасники» даже в нынешнем тонусе вполне способны навязать борьбу каталонцам. За 15 туров они пропустили 14 мячей, что не очень много. Вторым номером подопечные Симеоне играть умеют. В последний раз в Мадриде они уступали «Барселоне» ещё тогда, когда за сине-гранатовых выступал Лионель Месси — в 2019 году.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Атлетико» — «Барселона» 8 января 2023 года

«Атлетико» переживает не лучшие времена. Несмотря на старания Антуана Гризманна, он добыл, откровенно говоря, плохие результаты в последних семи турах Примеры. На домашнем стадионе «матрасники» при любом раскладе опасны, однако больше верится в «Барселону». Конкуренция с «Реалом» очень сильно её мотивирует. При этом много голов не ждём. В пользу невысокой результативности свидетельствует ряд факторов, в частности дисквалификация Роберта Левандовского.

Ставка: «Барселона» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 9.77.

Петржела: Дзюбе должно быть стыдно предлагать себя клубам РПЛ.

Прогноз на матч «Монца» — «Интер» с коэффициентом 2.50.

Президент «Коринтианса» рассказал, что клуб предлагал контракт Роналду.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» с коэффициентом 6.30.