«Оксфорд» — «Арсенал». Микель Артета отведёт душу

Испанца раскритиковали за поведение в матче с «Ньюкаслом», а сам он остался очень недоволен судейством. Пора успокоить нервы.

9 января состоится матч третьего раунда Кубка Англии «Оксфорд» — «Арсенал». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех «Оксфорда» оценён экспертами в 15.5. Ставки на ничью принимаются за 7.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Оксфорд» — «Арсенал» 9 января 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Оксфорд» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. В случае если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.88. Если не забьют — коэффициент 1.86. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 3-го раунда Кубка Англии «Оксфорд» — «Арсенал» (09.01.2023)

Миновало уже 19 туров английской Премьер-лиги. В ожидании матчей 20-го тура обратим внимание на Кубок Англии. На 9 января запланирована встреча, которая закроет программу третьего раунда турнира. На стадионе «Кассам» в Оксфорде местный «Оксфорд Юнайтед» примет «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Оксфорд» имеет очень глубокие корни, но за более чем 100-летнюю историю он лишь три сезона провёл в АПЛ. При этом лучшим достижением клуба стали 18-е места в сезоне-1985/1986 и в сезоне-1986/1987. С тех пор многое изменилось.

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Сейчас сине-жёлто-белые выступают в третьем по значимости дивизионе Англии. И, стоит сказать, не очень удачно. На данный момент они располагаются в нижней части турнирной таблицы. За последние шесть туров подопечные Карла Робинсона одержали только одну победу — в игре с «Чарльтоном» (3:1).

Вничью «Оксфорд» сыграл с «Шеффилд Уэнсдей» (0:0), «Аккрингтон Стэнли» (1:1) и занимающим последнее место «Форест Грин Роверс» (тоже 1:1). Поражения он потерпел в матчах с «Ипсвичем» (0:3) и «Эксетер Сити» (0:1). Если уж во встречах с этими командами у сине-жёлто-белых возникли проблемы, то страшно представить, что будет с ними в игре с «Арсеналом».

«Канониры» в текущем сезоне неудержимы. Они потерпели поражение только в одном матче АПЛ из 17 — с «Манчестер Юнайтед» (1:3). Также лондонцы дважды сыграли вничью — с «Саутгемптоном» (1:1) и «Ньюкаслом» (0:0). Во всех остальных встречах они одержали результативные победы.

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Подопечные Микеля Артеты возглавляют турнирную таблицу АПЛ с отрывом в пять очков от догоняющего «Манчестер Сити». Испанский специалист заслуживает особой похвалы. Он идеально отладил игровые механизмы, поставив отменный комбинационный командный футбол.

Недавно появилась информация, что Артета входит в число претендентов на звание лучшего тренера ноября и декабря в АПЛ. Критикуют его разве что за поведение. Бывший нападающий «Челси» и сборной Англии Крис Саттон выразил мнение, что в матче последнего тура с «Ньюкаслом» наставник «Арсенала» вёл себя как клоун.

Саттон отметил, что может понять, когда эмоции переполняют тебя в самый разгар матча. Однако Артета кричал и жестикулировал всю игру, протестуя на каждое решение арбитра. К слову, наставник остался очень недоволен судейством, в частности двумя неназначенными пенальти в ворота «Ньюкасла».

Предстоящий матч является отличной возможностью для Артеты успокоить нервы. Разница в классе команд колоссальна. Даже резервный состав «канониров» техничнее и сильнее «Оксфорда». Полагаем, гости одержат победу с разгромным счётом. Поставить на них с форой (-2.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14.

В Лиге Европы Артета играл преимущественно вторым составом и активно экспериментировал. В результате за шесть туров группового этапа его подопечные потерпели поражение только в игре с ПСВ (0:2). Во всех остальных встречах они одержали победы, в том числе с неуступчивым «Будё-Глимт» (3:0).

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Оксфорд» — «Арсенал» 9 января 2023 года

«Оксфорд» является середняком третьего по значимости дивизиона Англии. В последних семи турах он добыл отнюдь не лучшие результаты. Даже на домашнем стадионе сине-жёлто-белым вряд ли удастся навязать борьбу «Арсеналу», который возглавляет таблицу АПЛ. Разница в классе слишком велика.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-2.5) за 2.14.

Экспресс с коэффициентом 7.93.

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