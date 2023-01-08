«Истанбул Башакшехир» — «Адана Демирспор». Дзюба ищет работу, а Халк нашёл

Бразильский снайпер скоро станет занозой для соперников «голубых молний», но и без него скучно не будет.

9 января состоится матч 18-го тура чемпионата Турции «Истанбул Башакшехир» — «Адана Демирспор». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Истанбул Башакшехир» можно с коэффициентом 2.08. Победа «Адана Демирспор» оценивается в 3.44. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.45.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч турецкой Суперлиги «Истанбул Башакшехир» — «Адана Демирспор» 9 января 2023 года

Букмекеры не сомневаются, что встреча «Истанбул Башакшехир» — «Адана Демирспор» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если обе команды забьют, то сыграет коэффициент 1.69.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Турции «Истанбул Башакшехир» — «Адана Демирспор» (09.01.2023)

Завершают 18-й тур турецкой Суперлиги три матча, которые запланированы на 9 января. Наибольший интерес вызывает игра между клубами «Истанбул Башакшехир» и «Адана Демирспор». Соперники занимают соседние места в таблице. Встреча начнётся в 17:00 мск на стадионе «Башакшехир Фатих Терим».

Футболисты клуба «Истанбул Башакшехир» уже могут записать текущий сезон себе в актив. Команда под управлением талантливого турецкого специалиста Эмре Белёзоглу сделала большой шаг вперёд в плане тактической подготовки и умения прессинговать соперника.

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Эти факторы, плюс отлаженное позиционное нападение помогают хозяевам по итогам 16 встреч занимать высокое третье место. Пока они находятся в зоне Лиги Европы, но до возглавляющего таблицу турецкой Суперлиги «Галатасарая» дистанция всего пять очков. Поэтому борьба за титул не окончена.

В последних пяти играх «Истанбул Башакшехир» набрал восемь очков. Подопечные Эмре Белёзоглу выиграли в двух встречах и столько же заканчивали ничейным результатом. Победы — это большая заслуга Даниэля Алексича, который забил по мячу в каждой из игр.

«Адана Демирспор» отстаёт от своего будущего соперника всего на одно очко. Команда Винченцо Монтеллы выступает гораздо лучше, чем в минувшем чемпионате. Она ведёт борьбу за место в еврокубках, причём с довольно серьёзными шансами.

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«Голубые молнии» избавились от ненужного балласта в виде двух бывших игроков «Зенита» — Артёма Дзюбы и Ярослава Ракицкого. Ветераны явно переоценили свои силы, считая турецкую Суперлигу ниже уровнем, чем РПЛ. Они жестоко ошиблись, поэтому и остались без контракта. Сейчас Артём наверняка жалеет об этом, ведь предлагает себя клубам РПЛ, а никто из них не соглашается. Недавно он получил отказ от «Пари НН».

«Адана Демирспор» с приходом итальянского наставника прибавил во всех игровых компонентах. Гости уверенно защищаются (16 пропущенных мячей) и создают достаточно голевых моментов. При этом у них нет проблем с реализацией — 32 забитых мяча, в среднем по два за игру.

Прибавило оптимизма болельщикам «Адана Демирспор» известие о том, что к команде присоединится известный ветеран Халк. Бразильский кочевник решил подзаработать под конец карьеры и принял заманчивое в финансовом плане предложение. Его сумасшедшей силы удары и умение выполнять стандартные положения помогут клубу добиться поставленных целей на сезон.

«Истанбул Башакшехир» и «Адана Демирспор» провели две личные встречи. Соперники обменялись домашними победами с одинаковым счётом 2:1. В последних матчах клубы демонстрируют результативную игру, и весьма вероятно, что порадуют болельщиков забитыми мячами. Перспективно выглядит ставка тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.86.

Прогноз и ставки на матч 18-го тура турецкой Суперлиги «Истанбул Башакшехир» — «Адана Демирспор» 9 января 2023 года

Футболисты «Истанбул Башакшехир» уверенно проводят домашние встречи и редко покидают поле без забитого гола. В свою очередь, подопечные Монтеллы в среднем забивают за игру по два мяча. История очных встреч также в пользу варианта с тремя и более голами.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.86.

Экспресс с коэффициентом 7.93.

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