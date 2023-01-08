«Сибирь» — «Ак Барс». Билялетдинова проверят на прочность

Ещё никому в текущем сезоне не было легко в Новосибирске. Справится Зинэтула?

9 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Ак Барс». Начало встречи — в 15:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить фаворита. Поставить на победу новосибирцев в основное время можно с коэффициентом 2.65. На победу казанцев эксперты также предлагают коэффициент — 2.65.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сибирь» — «Ак Барс» 9 января 2023 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Сибирь» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.91. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Сибирь» Новосибирск — «Ак Барс» Казань (09.01.2023)

На 9 января в Континентальной хоккейной лиге запланированы всего две встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить второму матчу дня между «Сибирью» и казанским «Ак Барсом», который пройдёт в Новосибирске. Первое вбрасывание состоится в 15:30 мск.

«Сибирь» располагается в верхней части турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 61 очко за 49 игр. Отставание от лидирующего «Автомобилиста» можно сократить, но группа лидеров идёт очень плотно. Всего один матч может изменить положение. Накануне клуб обыграл минское «Динамо» (3:2 ОТ). Победную шайбу забросил Илья Морозов.

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Для команды эта победа стала третьей подряд, до этого удалось обыграть «Авангард» (3:1) и «Автомобилист» (1:0 Б). Все эти встречи проходили на льду арены в Новосибирске, поэтому здесь будет тяжело любому клубу. Кажется, казанцев ждёт непростое испытание.

«Ак Барс» расположился на седьмом месте Восточной конференции, набрав 55 очков за 47 игр, столько же очков у идущего шестым «Адмирала». Радует и то, что «Барыс» отстаёт на семь очков. Однако расслабляться некогда, да и Билялетдинов не планирует сбавлять темп. Команда одержала победы в семи из девяти последних игр.

Накануне клуб дома обыграл «Витязь» (2:0), Вадим Шипачёв и Вячеслав Войнов отметились передачей. Станислав Галиев и Кирилл Панюков забросили по шайбе. До этого клуб выиграл в матче с «Северсталью» (2:1 ОТ). Теперь впереди короткая выездная серия из двух матчей, которая начнётся встречей с сильным соперником.

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За 48 очных встреч «Ак Барс» выиграл в 29 матчах. Преимущество очевидно! Плюс в четырёх из шести последних игр в регулярном чемпионате на льду «Сибири» победу одерживали казанцы. Для Зинэтулы Билялетдинова это хороший знак.

«Сибирь» играет дома, и у «Ак Барса» из-за этого точно будут проблемы. Определённо стоит рассмотреть вариант на победу одной из команд в основное время и тотал больше 3.5 шайбы за 1.86. Коэффициент неплохой, плюс с результативностью у хоккеистов порядок. Лишь в одном из шести матчей в Новосибирске тотал был ниже 3.5 шайбы.

Статистика забитых и пропущенных у команд тоже неплохая. У «Ак Барса» — 120:117, у «Сибири» — 125:110. Показатели близкие, но Билялетдинов может рассчитывать на Александра Радулова, Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова. Матч обещает быть интересным.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сибирь» — «Ак Барс» 9 января 2023 года

Последние матчи удались для обоих клубов. Дома «Сибирь» играет отменно, а казанский клуб в гостях не радует. Однако с результативностью проблем нет, и часто исход встречи решался в основное время. Сейчас тоже проверим вариант на победу одной из команд в пределах 60 минут и добавим тотал больше 3.5 шайбы.

Ставка: ничьей не будет и тотал больше 3.5 шайбы за 1.86.

Экспресс с коэффициентом 7.93.

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