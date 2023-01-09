«Автомобилист» – ЦСКА. Лидер Востока неизлечим

Заварухин говорит о сломанном механизме и о том, что ищет решение. А есть ли оно?

10 января состоится матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — ЦСКА. Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Шансы екатеринбуржцев оцениваются в 2.66. На ничью дают коэффициент 4.15.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — ЦСКА 10 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Автомобилист» – ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.66, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.22. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.15.

Анализ и прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — ЦСКА (10.01.2023)

10 января в КХЛ запланировано пять матчей. Среди них есть две громкие вывески. Например, игра между «Автомобилистом» и ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге, первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

«Автомобилист» продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции, набрав 63 очка в 48 матчах. У него было солидное преимущество над преследователями, но сейчас оно растаяло. «Металлург» и «Авангард» дышат в спину екатеринбуржцам, отставая от них всего на одно очко.

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Даже удивительно, что «Авто» до сих пор лидер своей конференции. Команда Заварухина уступила в девяти (!) матчах подряд. Небольшая пауза в начале декабря разделила сезон на до и после. Последнее поражение екатеринбуржцам нанёс «Авангард», обыгравший их на своём льду со счётом 2:1.

ЦСКА, в отличие от соперника, занимает второе место на Западе, но форма у армейцев гораздо лучше. Команда Сергея Фёдорова отстаёт на 11 очков от лидирующего СКА, но имеет ещё два матча в запасе. ЦСКА провёл 47 игр и набрал в них 67 очков.

Армейцы могли и сократить отставание от лидера, так как за декабрь они дважды обыгрывали СКА в очных встречах. К сожалению, не обошлось без ошибок, таких как поражения в играх с «Локомотивом» и московским «Динамо». Сейчас же серия побед насчитывает пять матчей.

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Это будет всего лишь вторая игра в сезоне между «Автомобилистом» и ЦСКА. Первая проходила в Москве и сложилась неудачно для представителя Восточной конференции. Обе команды были в хорошей форме, но армейцы оказались гораздо сильнее. Они обыграли гостей со счётом 4:1.

Чем этот матч будет отличаться от предыдущего? Скорее всего, почти ничем. В своей нынешней форме «Автомобилист» может запросто уступить любой команде, что уж говорить о ЦСКА, который снова вышел на серию побед. Складывается впечатление, что Заварухин просто загнал своих подопечных в физическом плане и не знает, как всё вернуть…

Очередной очень сложный вопрос для Заварухина, который сам не знает, что ему делать, и твердит: «В команде сломался какой-то механизм, но мы ищем решение, и нужна одна победа, а дальше пойдёт». Когда он его починит — неизвестно. Поэтому ставим на победу ЦСКА за солидный коэффициент 2.24, который кажется просто подарком.

Прогноз и ставки на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — ЦСКА 10 января 2023 года

Очень сложно после всего, что мы видели, разглядеть шансы «Автомобилиста» в этом матче. Всё выглядит максимально просто: гости на ходу, а хозяева — нет, армейцы выигрывают, а екатеринбуржцы проигрывают. По игре ЦСКА тоже смотрится лучше соперника, москвичи не уедут из Екатеринбурга без очков.

Ставка: победа ЦСКА за 2.24.

Экспресс с коэффициентом 11.25.

Прогноз на матч «Оттава» – «Нэшвилл» с коэффициентом 3.42.

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Прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» с коэффициентом 3.00.

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