Единственным победителем третьего по силе еврокубкового турнира является «Рома», но в этом году её подменяет «Лацио».

Кубок Лиги конференций пропишется в Риме или есть другие варианты?

Совсем скоро возобновляется борьба в Лиге конференций. «Рома» выиграла в прошлом сезоне. Сможет ли кто-то из представителей Серии А вновь привезти трофей в Италию?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Перспективы «Вест Хэма»

«Молотобойцы» — единственные, кто завершил групповой раунд Лиги конференций с максимальным результатом. Джанлука Скамакка с одноклубниками выиграли во всех шести матчах с суммарным счётом 13:4.

В АПЛ дела у них идут неважно. Команда Дэвида Мойеса располагается внизу турнирной таблицы, отставая от границ еврокубковой зоны на 13 очков. Лига конференций может стать спасительной соломинкой, так как в случае победы гарантирует пропуск в групповом этапе Лиги Европы.

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«Вест Хэм» обладает необходимыми ресурсами для победы. Эксперты высоко оценивают шансы лондонской команды на победу, варьируя их коэффициентом 5.00.

Снова римляне

Сарризм прижился в «Лацио» и в текущем сезоне Серии А команда продолжает демонстрировать достойные результаты. За 16 туров подопечные Маурицио Сарри потерпели лишь четыре поражения — в матчах с «Наполи» (1:2), «Ювентусом» (0:3), «Салернитаной» (1:3) и «Лечче» (1:2).

На международную паузу бело-голубые уходили на четвёртом месте. Римский клуб мог показать лучший результат, но кадровые проблемы, в частности среди важных игроков атакующего блока, помешали проявить себя во всю мощь.

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В Лигу конференций команда Маурицио Сарри попала из Лиги Европы, поплатившись за недооценку «Мидтьюлланна» (1:5). Данный турнир не в числе приоритетных, но всё же аналитики рассматривают «орлов» в качестве одних из претендентов на ЛКФ. Победа «Лацио» в Лиге конференций идёт за 6.00.

«Вильярреал» осиротел без Унаи Эмери

«Вильярреал» достойно выступил на групповой стадии турнира, и эксперты высоко оценивали шансы команды на победу, учитывая опыт Унаи Эмери в еврокубках. В конце октября испанский специалист принял «Астон Виллу», а Кике Сетьен сменил его на посту.

Под руководством экс-тренера «Барселоны» у «жёлтой субмарины» лишь в последних матчах начало что-то получаться. Накануне международной паузы команда впервые выиграла под его началом — в матче с «Эспаньолом» (1:0). После ЧМ-2022 в Катаре Жерар Морено с одноклубниками довели победную серию до четырёх матчей подряд. Эксперты оценивают шансы «Вильярреала» на победу коэффициентом 6.00.

Готова ли «Брага» вновь пошуметь в Европе?

«Брага» в текущем сезоне здорово прибавила. Она достойно выступила в групповом этапе Лиги Европы и уверенно играет в Примейре. Команда мощно стартовала после возобновления чемпионата. Благодаря победам в играх с грозной «Бенфикой» (3:0) и «Санта-Кларой» (4:0) она временно поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата. Победа португальского клуба в Лиге конференций идёт за 10.0.

«Фиорентина» — тёмная лошадка!

В прошлом розыгрыше Серии А «Фиорентина» демонстрировала конструктивный атакующий футбол, благодаря которому Винченцо Итальяно вернул команду на евроарену. Лука Йович с одноклубниками ударно выступили в групповой стадии Лиги конференций, но на локальной арене у «фиалок» не всё получается.

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Несмотря на неубедительные результаты команды в Серии А, аналитики оценивают шансы «Фиорентины» на победу коэффициентом 13.0. Многое зависит от исхода двухматчевой серии с «Брагой» в 1/16 финала.

«Ницца» не лишена шансов

«Ницца» неубедительно играла в начале сезона чемпионата Франции. Как только задачи в Лиге конференций были решены, наладились результаты в Лиге 1.«Орлята» выдали серию из семи матчей без поражений, которая оборвалась только в последней встрече с «Ренном» (1:2).

Команда Люсьена Фавра продемонстрировала свой реальный потенциал в последних матчах Лиги 1, и, поскольку шансы финишировать в зоне еврокубков в чемпионате Франции весьма туманны, эксперты видят «Ниццу» в числе претендентов на победу в Лиге конференций, предлагая коэффициент 17.0.

Прогноз на победителя Лиги конференций — 2022/2023

1/16 финала Лиги конференций оставит за бортом турнира одного из реальных претендентов. «Лацио» достался проходной соперник — «ЧФР Клуж». Если Маурицио Сарри сконцентрирует необходимые ресурсы, то вряд ли кто-то сможет встать на его пути к победе. Предлагаем поставить на то, что победителем в Лиге конференций опять станет римский клуб.

Ставка: «Лацио» выиграет Лигу конференций — 2022/2023 за 6.00.

Экспресс с коэффициентом 11.25.

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