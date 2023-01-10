«Милан» — «Торино». Миранчук держит уровень

11 января состоится матч Кубка Италии «Милан» — «Торино». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех туринцев оценён экспертами в 5.90. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Кубка Италии «Милан» — «Торино» 11 января 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Милан» — «Торино» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Италии «Милан» — «Торино» (11.01.2023)

Позади уже 17 туров Серии А. На 11 января запланирован матч 1/8 финала Кубка Италии. На легендарном стадионе «Сан-Сиро» в Милане померяются силами действующий чемпион Италии «Милан» и «Торино». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

За последние восемь туров в чемпионате Италии «Милан» потерпел только одно поражение — как раз в игре с «Торино» (1:2). Также он сыграл вничью с располагающимся в зоне вылета «Кремонезе» (0:0) и «Ромой» (2:2). Во всех остальных встречах подопечные Стефано Пиоли одержали победы.

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Результаты довольно неплохие. Однако во всех встречах, кроме игры с «Кремонезе», «россонери» пропустили. В первую очередь связано это с вратарской позицией. Ввиду того что Мик Меньян всё ещё пребывает в лазарете, в роли основного голкипера приходится выступать Чиприану Тэтэрушану.

Румынский голкипер местами очень даже неплох, но с объёмом работы Меньяна справляется далеко не всегда. Также есть вопросы к некоторым защитникам «дьяволов». Из-за их невнимательности «россонери», ведя 2:0, упустили победу в матче последнего тура Серии А с «Ромой». Оба мяча соперник забил после розыгрышей стандартов.

«Торино» в последних восьми матчах в чемпионате Италии потерпел два поражения — от «Ювентуса» (0:1) и «Болоньи» (1:2). Вничью сыграл с «Ромой», «Вероной» и «Салернитаной» (во всех трёх встречах 1:1). Помимо «Милана», гранатовые обыграли «Удинезе» (2:1) и «Сампдорию» (2:0).

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Проблема у туринцев та же, что и у «Милана». Во всех встречах, кроме матча с «Сампдорией», они пропустили, в том числе от аутсайдеров — «Вероны» и «Салернитаны». Впрочем, у «быков» далеко не так много ресурсов, как у «россонери». Уже не первый год они балансируют в середине турнирной таблицы Серии А.

Потому итоги можно считать хорошими. Не последнюю роль сыграл Алексей Миранчук. За этот отрезок времени экс-полузащитник «Локомотива» забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Именно его результативные действия помогли «Торино» обыграть «Удинезе» и «Милан», а также сыграть вничью с «Вероной».

Во встрече последнего тура с «Салернитаной» Алексей вышел на поле на 63-й минуте, при счёте 1:1. Его появление на газоне сразу же переломило ход игры. Туринцы перехватили инициативу, но забить второй мяч в ворота пребывающего в невероятной форме Гильерме Очоа так и не сумели. Мексиканец совершил семь сейвов.

Наилучшим вариантом для ставки выглядит «обе забьют» за коэффициент 1.97. У «Милана» есть ряд преимуществ. Во-первых, грядущая встреча состоится на его домашнем стадионе. Во-вторых, у «россонери» сильнее состав и лучше результаты на дистанции. Нехватку недёжности в обороне они прекрасно компенсируют атакующей мощью. За 17 туров Серии А «дьяволы» забили 33 мяча.

С другой стороны, в последней очной встрече туринцы одержали победу. Их лидеры нападения, в частности Миранчук, пребывают в хорошем тонусе. Свидетельствует об этом то, что за последние 10 туров Серии А гранатовые лишь один раз уходили с поля без забитого мяча. Думается, как минимум один гол они сумеют соорудить и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Милан» — «Торино» 11 января 2023 года

Оба клуба испытывают проблемы оборонительного характера. У «Милана» они связаны с отсутствием Мика Меньяна и с тем, что в некоторых моментах недорабатывают защитники. «Торино», в свою очередь, попросту не хватает резервов и качества. С другой стороны, у соперников всё в порядке в нападении. Ждём забитых мячей с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.97.

Экспресс с коэффициентом 11.25.

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