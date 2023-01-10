Экспресс на КХЛ с коэффициентом 7.6: Ларионов побеждает, «Спартак» искрит

10 января пройдут очередные встречи регулярного чемпионата КХЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.6 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» М — «Салават Юлаев» 10 января

Ещё не так давно в матче этих команд можно было бы ожидать зрелища, но теперь они борются лишь за сухой результат. Винить их в этом сложно, ведь ресурсов для яркого атакующего хоккея сейчас нет. «Динамо» уже давно вынуждено обходиться без одного из двух основных бомбардиров команды, однако Алексей Кудашов сумел справиться с потерей и ниже определённой игровой планки не опускается.

10 лучших прогнозов на сегодня.

У бело-голубых семь побед в девяти последних матчах, а в восьми случаях команда стабильно набирала очки. За этот период хозяева потрепали нервы СКА (1:2 ОТ), набрали три очка в двух матчах с ЦСКА, дважды обыграли «Спартак», но при этом в шести играх не забрасывали в ворота соперников больше трёх шайб. «Салават Юлаев» идёт тем же путём, хотя серьёзных проблем с атакой не испытывает.

Виктор Козлов в вопросе оборонительной игры сетует на отсутствие легионеров и не лучшую физическую форму, но результат есть. В шести последних матчах уфимцы проиграли всего однажды в основное время, но лишь в двух играх забили больше двух голов. Таким образом, сейчас ставим на тотал меньше 4.5 шайбы с коэффициентом 1.75.

Прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Торпедо» 10 января

На данном этапе сезона команды решают разные задачи, но обе могут похвастаться неплохим календарным отрезком. «Северсталь» в 10 последних матчах проиграла в основное время всего два раза – в упорной борьбе «Нефтехимик» оказался более везучим (4:3), а «Витязь» реализовал все голевые моменты (4:1). Впрочем, стоит отметить, что выигрывала команда из Череповца только у соперников ниже первой десятки турнирной таблицы – «Куньлуня», «Сочи», «Спартака» и минского «Динамо».

Лучшие экспрессы на сегодня.

В то же время была победа и над «Торпедо» (3:2), ставшая первой в основное время в нынешнем сезоне, однако во всех встречах «Северсталь» набирала очки. Подопечные Андрея Разина грамотно пользуются своими ресурсами и достигают целей без особой активности в атаке – только в 2 из 10 предыдущих игр удалось забросить более трёх шайб. Хозяева точно постараются набрать очки, однако с нынешней формой «Торпедо» их показатели не сравнятся.

Нижегородцы за тот же отрезок в 10 встреч уступили только «Северстали» при девяти победах, семь из которых — в основное время. Также были победы над ЦСКА (4:2) и московским «Динамо» (3:1) – основными конкурентами за высокие места. Кроме того, лишь в двух случаях за сей период команда Игоря Ларионова забивала меньше трёх голов. Игры этих команд всегда выходили упорными, поэтому на чистую победу одной из них ставить не станем. Но возьмём победу гостей с форой (0) с коэффициентом 2.12.

Прогноз на матч КХЛ СКА — «Спартак» 10 января

В последних играх СКА растерял стабильность. Об этом можно судить по двум победам в пяти встречах. Даже в минувшем матче с «Сочи» подопечные Ротенберга были на грани поражения. Аутсайдер довольно уверенно преодолевал защитные построения армейцев. По итогам первого периода хоккеисты СКА «горели» со счётом 0:2. В перерыве игроки завелись, и вперёд повели своих партнёров Хайруллин и Никишин. Каждый набрал по три очка, и с их помощью СКА одержал важную волевую победу (6:3). Хозяева возглавляют турнирную таблицу Западной конференции.

Разочаровал Игорь Гришин. Тренер «Спартака» ярко стартовал в чемпионате, но затем из команды словно выпустили воздух. Красно-белые уступили в 8 из последних 10 встреч. Налицо явный кризис, который связан с физическими кондициями хоккеистов. Они практически в каждом матче уступают соперникам по силовым приемам и действиям на высокой скорости. «Спартак» уже на седьмой позиции на Западе, и конкуренты подобрались на минимальную дистанцию. Гришин рискует пропустить плей-офф.

Хоккеисты СКА в последних играх часто допускают ошибки в обороне. Компенсировать их приходится смещением тактической схемы в сторону нападения. Весьма вероятно, что встреча пройдёт с большим количеством заброшенных шайб. В пяти из последних шести встреч с участием подопечных Ротенберга заброшено минимум шесть шайб. Рекомендуем присмотреться к ставке на тотал больше 5.5 шайбы за 2.05.

Экспресс на матчи 10 января

Ставка 1: ТМ 4.5 в матче «Динамо» М — «Салават Юлаев» за 1.75.

Ставка 2: победа «Торпедо» в матче с «Северсталью» с форой (0) за 2.12.

Ставка 3: ТБ 5.5 в матче СКА — «Спартак» за 2.05.

Общий коэффициент: 1.75 Х 2.12 Х 2.05 = 7.6.

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