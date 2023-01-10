«ПСЖ» — «Анже». Месси отпразднует возвращение

11 января состоится матч 18-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Анже». Начало игры – в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.12. Успех «Анже» оценивается аналитиками в 23.0. Поставить на ничью можно за 12.0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Анже» 11 января 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным. На тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 3.80, а на тотал больше 2.5 мяча принимают ставки за 1.23. На гол «ПСЖ» дают коэффициент 1.01, а гол «Анже» оценивается в 1.83. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.95.

Анализ и прогноз на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Анже» (11.01.2023)

После чемпионата мира по футболу, который стал бенефисом аргентинца Лионеля Месси и француза Килиана Мбаппе, повышенный интерес наблюдается к выступлениям клуба, где они играют. Очередная игра состоится 11 января. Стадион «Парк де Пренс» в Париже принимает матч «ПСЖ» – «Анже».

Пожалуй, главной интригой этого матча является то, в каком состоянии предстанет перед трибунами Лионель Месси в своей первой игре после финала чемпионата мира. Аргентинец две недели отмечал победу в главном турнире своей жизни и прибыл в расположение «ПСЖ» ровно за неделю до предстоящего матча.

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До перерыва на ЧМ Месси забил 12 мячей и отдал 14 голевых передач в 19 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. У его соперника по финалу Килиана Мбаппе на том же временном отрезке было 19 голов и пять ассистов за 20 игр. Ещё один гол Мбаппе забил за два матча Лиги 1, состоявшихся после ЧМ-2022.

Эти две встречи дались парижанам очень тяжело. Победный гол «Страсбургу» из зоны вылета Мбаппе забил только на 96-й минуте, да и то сделал это с пенальти. «ПСЖ» заканчивал тот матч в меньшинстве. Команду подвёл Неймар, умудрившийся получить две жёлтые карточки за две минуты.

Дисквалификация Неймара привела к тому, что следующий матч, в котором «ПСЖ» играл с «Лансом», снова пришлось играть в экспериментальном составе. Компанию Мбаппе в тройке нападения составили резервист испанской сборной Карлос Солер и центрфорвард олимпийской сборной Франции Уго Экитике.

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20-летний Экитике в итоге забил гол в ворота «Ланса», но соперник стоял на своём и был конкурентен в оставшееся время. Защитники кроваво-золотых выключили Мбаппе из игры, а нападение тоже блестяще справилось со своей задачей. «Ланс» стал всего второй за 33 игры командой, которая смогла забить в ворота «ПСЖ» сразу три мяча. Итог – победа со счётом 3:1 в пользу «Ланса».

Матч с «Анже» поставит перед Галтье ряд кадровых вопросов. Помимо продолжающих восстанавливаться от травм Нуну Мендеша и Преснела Кимпембе, в линии защиты образовалась ещё одна потеря. Из-за перебора жёлтых карточек не сыграет ещё один герой чемпионата мира – марокканец Ашраф Хакими.

Совершенно неожиданно под вопросом оказалось и участие в матче Килиана Мбаппе. После игры с «Лансом» лучший бомбардир чемпионата мира получил несколько дней выходных, во время которых успел слетать в США на матч НБА, а также в Марокко. Судя по отсутствию Мбаппе и Хакими на тренировке в понедельник, каникулы у обоих ещё продолжаются.

«Анже» — худшая команда Лиги 1, и находится она на самом дне турнирной таблицы. За 17 туров текущего сезона клуб одержал победы в двух встречах, а потерпел поражение в 13 играх.

В очных встречах колоссальное преимущество на стороне «ПСЖ», и оно очевидно даже сейчас по текущему состоянию команд. Вряд ли у гостей будут хоть какие-то шансы. Сделаем небольшую скидку на нестабильное состояние «ПСЖ» и кадровые проблемы в обороне, после чего поставим на хозяев с форой (-2.5) за 1.91.

Прогноз и ставка на матч 18-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Анже» 11 января 2023 года

«ПСЖ» продолжает тяжёлую адаптацию к рутине чемпионата Франции после чемпионата мира. В команду наконец-то вернулся Лионель Месси, и на него возлагается много надежд. Особенно на фоне возможного отсутствия Килиана Мбаппе, неожиданно получившего отпуск. Болельщикам парижан можно было бы волноваться за исход встречи, если бы в соперниках не была команда, находящаяся на дне таблицы. Чёрная полоса «Анже» не остановится, и парижане устроят разгром.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-2.5) за 1.91.

Экспресс с коэффициентом 11.25.

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