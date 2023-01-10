«Реал» — «Валенсия». Бензема придёт в себя

11 января состоится матч 1/2 финала Суперкубка Испании «Реал» — «Валенсия». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют мадридцев. Поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55, а шансы валенсийцев оценены в 5.80. Заключить пари на ничью предлагается за 4.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч полуфинала Суперкубка Испании «Реал» Мадрид — «Валенсия» 11 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Реал» — «Валенсия» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.28. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.76. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.06.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Суперкубка Испании «Реал» — «Валенсия» (11.01.2023)

Матч 1/2 финала Суперкубка Испании «Реал» — «Валенсия» состоится 11 января в Саудовской Аравии в городе Джидда на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити». Начало — в 22:00 мск. Команда Дженнаро Гаттузо не в лучшей форме вернулась с международного перерыва на ЧМ-2022 в Катаре. Сможет ли «Валенсия» что-то противопоставить мотивированным мадридцам?

«Реал» за 16 туров текущего сезона Примеры допустил четыре осечки. «Сливочные» сыграли вничью с «Осасуной» (1:1) и «Жироной» (1:1), а также потерпели поражение в матчах с «Райо Вальекано» (2:3) и «Вильярреалом» (1:2). Последнее поражение стоило команде Карло Анчелотти первого места в турнирной таблице. Теперь нужно думать о том, как догнать «Барсу».

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Карло Анчелотти подходит к грядущей встрече с максимально боевым составом. Карим Бензема пропустил ЧМ-2022 в Катаре из-за травмы. Были слухи, что Дидье Дешам не хотел видеть нападающего «Реала» в составе сборной Франции, и после отъезда Карима ощутимо улучшилась атмосфера в раздевалке.

Бензема мотивирован доказать тренеру национальной команды, что тот ошибался на его счёт, и, возможно, с ним Франция смогла бы обыграть Аргентину в финале ЧМ. После возобновления чемпионата Испании француз забил три гола. Обладатель «Золотого мяча» постарается помочь «Реалу» защитить титул.

Дженнаро Гаттузо летом возглавил «Валенсию». Под руководством итальянского тренера команда заметно прибавила, в частности в надёжности игры в обороне. В начале сезона она подчёркивала еврокубковые амбиции, но со второй половины осенней части забуксовала.

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«Валенсия» проиграла в двух последних матчах Примеры. Если поражение во встрече с «Вильярреалом» (1:2) ещё поддаётся логическому объяснению, то игра с «Кадисом» (0:1) многое говорит о форме подопечных Дженнаро Гаттузо. Соперник не отличался надёжностью в защите, но Эдинсон Кавани с одноклубниками нанесли лишь два удара в створ ворот.

«Реал» Мадрид приступит к защите титула Суперкубка Испании в матче с «Валенсией», финалистом Кубка Испании – 2021/2022. Команда Карло Анчелотти превосходит соперника во всех игровых аспектах и должна на классе выигрывать и выходить в финал Суперкубка. Учитывая проблемы команды Дженнаро Гаттузо, в частности в завершающей стадии, мы бы присмотрелись к ставке на победу «Реала» с форой (-1) за 1.86.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка Испании «Реал» Мадрид — «Валенсия» 11 января 2023 года

«Реал» будет очень мотивирован, как и Карим Бензема. Француз хочет многое доказать всем. Результаты «Валенсии» после возобновления чемпионата показывают, что команда далека от оптимальной формы. Подопечные Дженнаро Гаттузо являются идеальной мишенью для укрепления уверенности футболистов «Реала» в собственных силах. Отсюда следует ставка на победу мадридцев с форой (-1) за 1.86.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.86.

Экспресс с коэффициентом 11.25.

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