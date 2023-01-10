«Филадельфия» — «Вашингтон». У Овечкина есть подмога

12 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» — «Вашингтон». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.10. Успех «Флайерз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.98.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Филадельфия» — «Вашингтон» 12 января 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Филадельфия» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» (12.01.2023)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 12 января состоятся четыре встречи. В самой ранней из них на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии местная «Филадельфия Флайерз» примет «Вашингтон Кэпиталз». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Большую часть текущего сезона «Филадельфию» преследуют неудачи. Несмотря на старания опытного Джона Тортореллы, на данный момент она располагается в нижней части турнирной таблицы Восточной конференции. Шансов на попадание в плей-офф у «Флайерз», откровенно говоря, немного.

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За последние 15 встреч в регулярке «лётчики» одержали только семь побед. При этом практически все они были одержаны в матчах располагающимися в самом низу сводной таблицы НХЛ командами. Также подопечные Тортореллы уступили в овертайме «Вегасу» (1:2 ОТ) и «Аризоне» (4:5 ОТ).

Во всех остальных встречах «Филадельфия» потерпела поражения в основное время, в том числе в игре с «Вашингтоном» (1:4). Стоит отметить, что матч с «Кэпиталз» завершился на напряжённой ноте. Лучшему снайперу «Флайерз» Трэвису Конечны не понравилось то, что Александр Овечкин дважды забил в пустые ворота его команды.

Капитан «Кэпиталз» даже не праздновал заброшенную шайбу. Тем не менее канадец зацепил его клюшкой и толкнул. В результате завязалась драка. В послематчевом интервью Конечны объяснил, чем именно был недоволен. Он подумал, что Овечкин сделал финт и послал шайбу в ворота с неудобной.

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Также канадец заявил, что, возможно, всё было не так плохо, как ему показалось. Скорее всего, им просто овладели эмоции. В том же интервью Конечны посетовал на то, что устал проигрывать, а также искать в поражениях положительные моменты. У «Вашингтона» эмоциональный фон лучше, равно как и результаты.

«Кэпиталз» потерпели поражения в 4 из 17 последних матчей, причём два из них в овертайме — с «Оттавой» (2:3 ОТ) и «Баффало» (4:5 ОТ). В основное время они с минимальным перевесом уступили «Далласу» (1:2) и «Нэшвиллу» (2:3). Также «столичные» дважды выиграли в овертайме.

Во всех остальных матчах подопечные Питера Лавиолетта одержали победы в основное время, в том числе с «Коламбусом» (1:0), в последней игре в регулярке. Встреча с «Блю Джекетс» интересна тем, что она стала дебютной в текущей регулярке для Никласа Бекстрёма и Тома Уилсона, которые составляли отличное подспорье Александру Овечкину в прошлом сезоне.

Болельщики «Вашингтона» поприветствовали наконец-то отправившихся от травм нападающих оглушительными овациями. Оба хоккеиста остались под большим впечатлением от того, как тепло их возвращение приняли домашние трибуны. Теперь им осталось лишь набрать форму.

Кстати, в матче с «Коламбусом» Уилсон благоразумно отказался от драки с нападающим «Блю Джекетс» Мэтью Оливье. Он подчеркнул, что ему требуется время на то, чтобы вернуться в тонус. Так или иначе, глубина состава «Вашингтона» заметно выросла. Теперь он способен достичь ещё больших успехов.

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Думается, в матче с «Филадельфией» «Кэпиталз» выиграют. Поставить на их победу в матче можно за 1.67. Как мы уже отметили ранее, у «Кэпиталз» лучше настроение, что немаловажно. Помимо возвращения в состав Бекстрёма и Уилсона, поднимают дух команде достижения Овечкина, установившего в матче с «Коламбусом» рекорд по количеству игр в НХЛ среди россиян.

Совсем недавно хоккеисты «столичных» отпраздновали в ресторане 802-ю шайбу Александра в НХЛ. Этот гол позволил капитану «Кэпс» выйти на единоличное второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. От рекорда Уэйна Гретцки его отделяют 85 голов. Бекстрём и Уилсон наверняка помогут сократить отставание.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Филадельфия» — «Вашингтон» 12 января 2023 года

Дела у «Вашингтона» идут прекрасно. Он добыл отличные результаты в последних 17 матчах. Плюс восстановились от травм и были тепло встречены болельщиками сразу два ведущих игрока «Кэпиталз». При этом их капитан бьёт рекорды. У «Филадельфии» всё обстоит не так здорово. В последней очной встрече она потерпела разгромное поражение. И с тех пор дела «Флайерз» стали не сильно лучше. Думается, они уступят и в этот раз.

Ставка: победа «Вашингтона» в матче за 1.67.

Экспресс с коэффициентом 6.62.

Овечкин установил рекорд для россиян по матчам в НХЛ.

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Максим Кузнецов: в России Овечкин не был столь результативным, как в НХЛ.

Прогноз на матч «Авангард» — «Ак Барс» с коэффициентом 3.14.