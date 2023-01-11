«Рома» — «Дженоа». Моуринью докажет преданность Риму

12 января состоится матч Кубка Италии «Рома» — «Дженоа». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех генуэзцев оценён экспертами в 7.40. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Кубка Италии «Рома» — «Дженоа» 12 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Рома» — «Дженоа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Италии «Рома» — «Дженоа» (12.01.2023)

В Италии футбольный сезон в самом разгаре. Позади уже 17 туров Серии А. На 12 января запланированы два матча 1/8 финала Кубка страны. В самом позднем из них на стадионе «Олимпико» в Риме померяются силами местная «Рома» и «Дженоа». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

На данный момент «Рома» располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. За 17 туров она уступила четыре раза — «Удинезе» (0:4), «Аталанте», «Наполи» и «Лацио» (во всех трёх случаях 0:1). При этом не все поражения подопечные Жозе Моуринью потерпели справедливо.

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В матчах с «Аталантой» и «Лацио» «джаллоросси» смотрелись куда убедительнее соперников. В обоих случаях они больше владели мячом, опаснее атаковали и нанесли больше ударов. Однако всё решили несколько эпизодов, индивидуальные ошибки защитников и плохая реализация моментов.

В этом и заключается одна из главных проблем «Ромы». Она демонстрирует классный динамичный футбол, но не всегда радуют результативностью. За 17 туров Серии А «волки» забили только 21 мяч — меньше всех в топ-8. В то же время в плане неуступчивости им позавидуют многие.

Во встрече последнего тура чемпионата Италии римляне вырвали ничью у «Милана», проигрывая к 87-й минуте со счётом 0:2. Первый мяч забил Рожер Ибаньес после точной подачи Лоренцо Пеллегрини с углового. Второй записал на свой счёт Тэмми Абрахам, после розыгрыша штрафного.

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На стандартах «джаллоросси» особенно опасны. В матчах 3-го и 8-го туров они вырвали ничью у «Ювентуса» (1:1), а также обыграли «Интер» (2:1) именно за счёт превосходства на втором этаже. В первую очередь за это стоит отдать должное Жозе Моуринью. Наставник эффективно использует сильные стороны своих подопечных.

Что касается «Дженоа», то он может создать проблемы «Роме». С другой стороны, вряд ли ему удастся одержать победу или хотя бы довести дело до дополнительного времени. Как мы помним, по итогам прошлого сезона «грифоны» вылетели во второй по значимости дивизион Италии.

В Серии В генуэзцы выступают довольно противоречиво. За последние девять туров они одержали победы только в трёх встречах и потерпели в стольких же поражения. Сейчас красно-синие располагаются на третьем месте. Их отставание от занимающих второе и первое места «Реджины» и «Фрозиноне» составляет три и шесть очков соответственно.

В случае возвращения в Серию А команда из Генуи, скорее всего, снова станет одним из главных аутсайдеров. Как это часто бывает, разница в уровне чемпионатов Италии слишком велика. Замыкающий турнирную таблицу элитного дивизиона с семью очками «Кремонезе» не даст соврать.

За последние 10 очных встреч генуэзцы не одержали ни одной победы. В 6 из 10 игр тотал забитых мячей не пересекал отметку в три гола на двоих. Учитывая нынешние проблемы римлян с результативностью, П1 + ТМ 3.5 мяча выглядит, на наш взгляд, наилучшим вариантом для ставки. Поставить на данный исход можно с коэффициентом 2.06.

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Стоит отметить, что в последнее время Жозе Моуринью активно сватали на должность главного тренера сборных Бразилии и Португалии. Руководство «Ромы» выразило надежду, что специалист останется в Риме. Бразильцам Моуринью уже отказал, а португальцы выбрали Роберто Мартинеса. Кажется, римляне могут быть спокойны за своего наставника — он никуда не уйдёт.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Рома» — «Дженоа» 12 января 2023 года

«Рома» проиграла 4 из 17 матчей текущего сезона. История очных встреч всецело на её стороне. «Дженоа» выступает в менее сильной лиге, но и там испытывает проблемы. Кроме того, в грядущей встрече «грифоны» будут играть на выезде. Думается, римляне одержат победу в матче. Хотя, учитывая их проблемы с результативностью, большого количества голов ждать, наверное, не стоит.

Ставка: победа «Ромы» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.06.

Экспресс с коэффициентом 6.10.

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Прогноз на матч «Лорьян» — «Монако» с коэффициентом 3.78.