«Бетис» – «Барселона». Левандовски изголодался по футболу

Поляка отстранили на три матча в Примере, а тут есть шанс поиграть.

12 января состоится матч полуфинала Суперкубка Испании «Бетис» – «Барселона». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех севильцев оценивается аналитиками в 6.40. Поставить на ничью предлагают за 4.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Испании «Бетис» – «Барселона» 12 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Бетис» – «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч Суперкубка Испании «Бетис» – «Барселона» (12.01.2023)

Суперкубок Испании в этом году вновь проходит в Саудовской Аравии. Во втором полуфинале на стадионе короля Фахда в Эр-Рияде встретятся обладатель Кубка Испании «Бетис» и серебряный призёр Примеры «Барселона». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 мск.

«Бетис» в нынешнем сезоне во многом продолжает добиваться успеха. Команда Мануэля Пеллегрини вновь претендует на Лигу чемпионов, имея неплохие шансы закрепиться в первой четвёрке испанского чемпионата. Из крепкой группы Лиги Европы футболисты вышли с первого места и в Кубке Испании готовы защитить титул.

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Зелёно-белые сейчас являются одной из самых сбалансированных команд страны. Они мало забивают, не преодолев рубеж даже в 20 голов в Примере – меньше только у «Осасуны». В то же время у хозяев третья лучшая оборона, пропустившая до сих пор лишь 13 голов. В трёх последних матчах «Бетис» ни разу не пропускал больше одного мяча.

Впрочем, оборона перед этим матчем несёт потери. В заявку «Бетиса» не попал фланговый защитник Алекс Морено – футболист регулярно выходил в старте и действовал по всей левой бровке. Теперь он перебирается в Англию, а замены нет. Кроме того, это удар и по атаке, ведь у Борхи Иглесиаса, забившего в сезоне восемь голов, стало меньше вариантов для завершения.

Севильцы примут участие в Суперкубке страны всего во второй раз. Что интересно, но почти 17 лет назад трофея их лишила именно «Барселона», поэтому сейчас должна быть особая мотивация. Тем не менее играть с каталонцами «Бетис» исторически не умеет – в семи последних матчах во всех турнирах было шесть поражений.

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При этом почти в каждом матче «Барса» забивала сопернику не менее трёх голов. Она сейчас в неплохой форме, если основываться на показателях результативности – не проигрывает на протяжении семи встреч кряду.

Важно отметить, что гостям сейчас с большим трудом даются голы, что неудивительно с учётом дисквалификации Роберта Левандовского. Поляк сыграет в чемпионате ещё не скоро, но на Суперкубок наказание не распространяется. Потому даже при сложном графике можно не сомневаться, что форвард будет рвать и метать, а ведь он не забивал с октября.

В этот раз команда Хави также будет настроена только на победу. У «Барселоны» после чемпионата мира и без того сложный период: потеряли очки с «Эспаньолом» в дерби (1:1), едва не сотворили сенсацию с «Интерсити» в Кубке (4:3) и в буквальном смысле боролись с «Атлетико» (1:0). Ни одной уверенной игры после перерыва.

Разумеется, «Барселоне» сейчас не до второстепенных турниров, когда «Реал» поджимает в Примере. Однако пренебрегать шансом выиграть очередной трофей, который стал бы первым при Хави, она не станет. Тем более что этот турнир в новом формате клубу до сих пор не покорялся.

«Барселоне» не удастся одержать лёгкую победу. Сейчас команда не в том состоянии, чтобы громить одного из претендентов на ЛЧ. «Бетис» в очных матчах забивает каталонцам на протяжении четырёх лет, поэтому без гола не уйдёт. Тем не менее номинальные гости давно уверенно выигрывают на классе, а сейчас могут рассчитывать на помощь лучшего бомбардира. Вариант ставки на победу «Барселоны» и «обе забьют» за 2.94 выглядит хорошо.

Прогноз и ставка на матч Суперкубка Испании «Бетис» – «Барселона» 12 января 2023 года

«Бетис» постарается обыграть «Барселону» в Суперкубке спустя много лет. У команды Мануэля Пеллегрини неплохие перспективы, ведь она хорошо начала год — с двух побед — и нормализовала игру в атаке. Однако мотивация фаворита тоже будет на уровне – Хави важно выжать из этого сезона максимум выгоды, и любой положительный результат имеет значение. Таким образом, стоит в данной встрече ждать результативной игры с итоговой победой номинальных гостей.

Ставка: победа «Барселоны» и обе забьют за 2.94.

Экспресс с коэффициентом 9.15.

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