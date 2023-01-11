«Бетис» – «Барселона». Левандовски изголодался по футболу

12 января состоится матч полуфинала Суперкубка Испании «Бетис» – «Барселона». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех севильцев оценивается аналитиками в 6.40. Поставить на ничью предлагают за 4.70.
Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Испании «Бетис» – «Барселона» 12 января 2023 года
Букмекеры считают, что матч «Бетис» – «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.
Анализ и прогноз на матч Суперкубка Испании «Бетис» – «Барселона» (12.01.2023)
Суперкубок Испании в этом году вновь проходит в Саудовской Аравии. Во втором полуфинале на стадионе короля Фахда в Эр-Рияде встретятся обладатель Кубка Испании «Бетис» и серебряный призёр Примеры «Барселона». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 мск.
«Бетис» в нынешнем сезоне во многом продолжает добиваться успеха. Команда Мануэля Пеллегрини вновь претендует на Лигу чемпионов, имея неплохие шансы закрепиться в первой четвёрке испанского чемпионата. Из крепкой группы Лиги Европы футболисты вышли с первого места и в Кубке Испании готовы защитить титул.
Месси продлит контракт с «ПСЖ» по схеме «1+1».
Зелёно-белые сейчас являются одной из самых сбалансированных команд страны. Они мало забивают, не преодолев рубеж даже в 20 голов в Примере – меньше только у «Осасуны». В то же время у хозяев третья лучшая оборона, пропустившая до сих пор лишь 13 голов. В трёх последних матчах «Бетис» ни разу не пропускал больше одного мяча.
Впрочем, оборона перед этим матчем несёт потери. В заявку «Бетиса» не попал фланговый защитник Алекс Морено – футболист регулярно выходил в старте и действовал по всей левой бровке. Теперь он перебирается в Англию, а замены нет. Кроме того, это удар и по атаке, ведь у Борхи Иглесиаса, забившего в сезоне восемь голов, стало меньше вариантов для завершения.
Севильцы примут участие в Суперкубке страны всего во второй раз. Что интересно, но почти 17 лет назад трофея их лишила именно «Барселона», поэтому сейчас должна быть особая мотивация. Тем не менее играть с каталонцами «Бетис» исторически не умеет – в семи последних матчах во всех турнирах было шесть поражений.
Мусаев: не скучаю по российскому футболу.
При этом почти в каждом матче «Барса» забивала сопернику не менее трёх голов. Она сейчас в неплохой форме, если основываться на показателях результативности – не проигрывает на протяжении семи встреч кряду.
Важно отметить, что гостям сейчас с большим трудом даются голы, что неудивительно с учётом дисквалификации Роберта Левандовского. Поляк сыграет в чемпионате ещё не скоро, но на Суперкубок наказание не распространяется. Потому даже при сложном графике можно не сомневаться, что форвард будет рвать и метать, а ведь он не забивал с октября.
В этот раз команда Хави также будет настроена только на победу. У «Барселоны» после чемпионата мира и без того сложный период: потеряли очки с «Эспаньолом» в дерби (1:1), едва не сотворили сенсацию с «Интерсити» в Кубке (4:3) и в буквальном смысле боролись с «Атлетико» (1:0). Ни одной уверенной игры после перерыва.
Разумеется, «Барселоне» сейчас не до второстепенных турниров, когда «Реал» поджимает в Примере. Однако пренебрегать шансом выиграть очередной трофей, который стал бы первым при Хави, она не станет. Тем более что этот турнир в новом формате клубу до сих пор не покорялся.
«Барселоне» не удастся одержать лёгкую победу. Сейчас команда не в том состоянии, чтобы громить одного из претендентов на ЛЧ. «Бетис» в очных матчах забивает каталонцам на протяжении четырёх лет, поэтому без гола не уйдёт. Тем не менее номинальные гости давно уверенно выигрывают на классе, а сейчас могут рассчитывать на помощь лучшего бомбардира. Вариант ставки на победу «Барселоны» и «обе забьют» за 2.94 выглядит хорошо.
Прогноз и ставка на матч Суперкубка Испании «Бетис» – «Барселона» 12 января 2023 года
«Бетис» постарается обыграть «Барселону» в Суперкубке спустя много лет. У команды Мануэля Пеллегрини неплохие перспективы, ведь она хорошо начала год — с двух побед — и нормализовала игру в атаке. Однако мотивация фаворита тоже будет на уровне – Хави важно выжать из этого сезона максимум выгоды, и любой положительный результат имеет значение. Таким образом, стоит в данной встрече ждать результативной игры с итоговой победой номинальных гостей.
Ставка: победа «Барселоны» и обе забьют за 2.94.
Экспресс с коэффициентом 9.15.
Шомуродов скоро станет одноклубником Миранчука.
Кавазашвили: слава богу, что УЕФА влепил санкции российскому футболу.
Роскошная жизнь Роналду. Как Криштиану обживается в Саудовской Аравии.
Хлусевич: «Спартаку» по силам догнать «Зенит».
- 11 января 2023
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
- 10 января 2023
-
21:30
-
20:30
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:30
- 9 января 2023
-
19:00