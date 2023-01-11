«Металлург» — «Адмирал». Воробьёв наступает на пятки лидеру

Теперь три очка отделяет магнитогорцев от первого места Востока. Нельзя дальше отставать.

12 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Адмирал». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.48. На победу команды из Владивостока эксперты предлагают коэффициент — 6.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Адмирал» 12 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Металлург» — «Адмирал» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.81, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.70. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Адмирал» Владивосток (12.01.2023)

На 12 января в Континентальной хоккейной лиге запланированы всего три встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу между магнитогорским «Металлургом» и владивостокским «Адмиралом». Матч пройдёт на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске, а первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

«Металлург» по-прежнему пытается держаться среди лидеров Востока, набрав 62 очка за 48 игр. Столько же очков у «Авангарда» и «Сибири». Соперники идут очень плотной группой. Отставание от лидирующего «Автомобилиста» всего три очка, но магнитогорцы одержали всего две победы в шести последних матчах — скудно.

Райан Ривз: буду счастлив подраться и один против двоих.

Накануне клуб проиграл в матче с «Салаватом Юлаевым» (0:2). На воротах стоял Эдди Паскуале, так как Василий Кошечкин получил травму ещё в матче с «Локомотивом» (3:2). Илья Воробьёв признался, что причиной поражения стала плотная игра, в которой его клуб не смог забить.

«Адмирал» в этом сезоне впечатляет, ведь он практически обеспечил себе место в плей-офф, находясь на шестой строчке Востока с 57 очками за 49 игр. Столько же набрал «Ак Барс», идущий вплотную. Команда оторвалась от восьмого места на девять очков.

Накануне клуб дома провёл два матча с «Барысом» (1:5 и 3:0). В последней встрече у хозяев больше всего были заметны Дмитрий Сидляров и Либор Шулак, записавшие себе в актив по голу и передаче. Александр Горшков сделал результативный пас.

Кросби вспомнил о дебюте Малкина в НХЛ.

История очных игр насчитывает всего 24 встречи, где «Металлург» 16 раз одерживал победу. Преимущество хозяев очевидно, плюс в этом сезоне соперники уже встречались в Магнитогорске, где «Адмирал» уступил со счётом 2:3. Плюс за последние пять игр в Магнитогорске гости выиграли лишь раз в овертайме.

Поэтому фаворит в этой паре определён. Хотя и владивостокский клуб может похвастаться одним из самых больших костяков легионеров в лиге. Это помогло ему подняться так высоко в Восточной конференции. Однако у хозяев поддержка трибун и статистика очных встреч на их стороне.

Определённо неплохие показатели. Попробуем вариант ставки на победу «Металлурга» и тотал больше 3.5 шайбы за 1.80. У «лис» — 138 заброшенных шайб, при 98 у «Адмирала». Плюс за последние шесть игр в Магнитогорске тотал ни разу не был ниже четырёх шайб.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Металлург» — «Адмирал» 12 января 2023 года

Подопечные Ильи Воробьёва последние матчи проводят не лучшим образом. Леонид Тамбиев гордится текущими результатами команды. Однако «лисы» уже обыгрывали соперника в этом сезоне дома и могут сделать это ещё раз, ведь силы есть, мотивация тоже. Статистика за хозяевами, потому проверим комбинированную ставку на их победу через тотал больше.

Ставка: победа «Металлурга» и тотал больше 3.5 шайбы за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 8.91.

Лебрюн: Кузьменко может рассчитывать на $ 6 млн в год.

Латвийский вратарь «Амура»: рад остаться в Хабаровске ещё на один сезон.

Тарасенко и Барбашёв могут покинуть «Сент-Луис».

Евгений Малкин признан первой звездой дня в НХЛ.