«Сочи» — «Торпедо». Антирекорд южан окрепнет

Кто сказал, что поражения в 20 матчах подряд — это предел?

12 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Торпедо». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 1.53. Победа сочинцев по итогам 60 минут оценивается в 4.85.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Торпедо» 12 января 2023 года

Букмекеры сомневаются, что встреча «Сочи» — «Торпедо» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.85. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.75. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.10.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Торпедо» (12.01.2023)

Всего три встречи пройдут в регулярном чемпионате КХЛ 12 января. Особый интерес вызывает игра в Сочи, где местный клуб на ледовой арене «Большой» скрестит клюшки с «Торпедо». Матч начнётся в 17:30 мск. Хоккеисты «Сочи», сами того не желая, вошли в историю КХЛ, но с явным знаком «минус». Теперь они обладатели печального антирекорда лиги, поскольку уступили в 20 матчах подряд.

Определение «кризис» слишком мягкое для текущих результатов сочинцев. К их игре больше подходит определение «катастрофа». Тем не менее нельзя обвинить тренерский штаб под управлением Сергея Светлова в бездействии. Постоянно идёт поиск новых сочетаний и тактических схем, но на хоккеистов психологически давит тяжёлый груз поражений.

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Антирекорд установлен в матче с «Витязем» (2:3), несмотря на то что хозяева максимально настроились на победу. Вернулись в состав «Сочи» Завгородний и Фёдоров, усилив линию нападения. Начало не задалось — уже на второй минуте соперник забросил в ворота Михаила Бердина лёгкую шайбу.

Неудачное начало встречи несколько сбило с толку хоккеистов «Сочи». Собрав все силы, они отыгрались и навязали «Витязю» борьбу на каждом участке льда. Соперник некоторое время отработал в обороне и, выждав момент, дважды провёл результативные контратаки.

Руководство и тренер «Сочи» прекрасно понимают, что чемпионат провален и в плей-офф не попасть. Поэтому Светлов расчищает дорогу в основной состав для молодых игроков, просматривая ближайший резерв. Молодёжь получает практику и возможность проявить себя на высоком уровне.

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На фоне бедствующего «Сочи» его соперник является примером грамотного построения командной игры. «Торпедо» выиграло в 8 из 10 встреч регулярного чемпионата. Гости действуют в атакующей и зрелищной манере, уделяя большое внимание организации атак на высокой скорости.

Отличный результат позволил подопечным Игоря Ларионова выйти на третье место Западной конференции. По итогам 49 встреч в активе «Торпедо» 66 очков. От возглавляющего турнирную таблицу СКА их отделяет пропасть в 14 очков.

«Сочи» и «Торпедо» провели 29 личных встреч. Небольшое преимущество на стороне гостей: у автозаводцев 16 побед, а «леопарды» записали в актив 13 выигранных матчей. Разница заброшенных шайб 89:84 в пользу подопечных Светлова.

«Сочи» постарается завершить свою чёрную серию поражений как можно скорее, но «Торпедо» не лучший вариант для этой задачи. Команда Ларионова действует на максимальных оборотах и практически не допускает ошибок в обороне.

Весьма вероятно, что она одержат победу и продолжит борьбу за второе место Запада. Отметим, что в трёх из последних четырёх гостевых встреч автозаводцев не забивалось более пяти голов. Перспективно смотрится ставка победа «Торпедо» и тотал меньше 5.5 шайбы за коэффициент 2.77.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сочи» — «Торпедо» 12 января 2023 года

«Сочи» на домашней арене действует от обороны и старается не атаковать большими силами. «Торпедо» на выезде обычно не форсирует ситуацию, а терпеливо выжидает ошибку соперника. В том, что хозяева её допустят, сомнений нет. Подопечные Ларионова в отличной форме и сумеют обыграть деморализованного соперника.

Ставка: победа «Торпедо» и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.77.

Экспресс с коэффициентом 8.91.

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