Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

«Локомотив» — «Северсталь», прогноз на матч КХЛ 13 января 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Локомотив» — «Северсталь». Разин рад помочь
Михаил Коробов
«Локомотив» — «Северсталь»: прогноз на матч КХЛ
Комментарии
Тренер ярославцев полагает, что для выхода из кризиса его команде нужно чуть дольше получать тумаки. «Сталевары» это организуют.

13 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Северсталь». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 1.82. Успех череповчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Северсталь» 13 января 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Локомотив» — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 шайбы — тоже за 1.90. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.70. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Северсталь» Череповец (13.01.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2023, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Северсталь
Череповец

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. Идёт активная борьба за место в плей-офф. 13 января состоятся пять встреч. В одной из них на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле местный «Локомотив» примет «Северсталь». Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

«МЮ» — «Ман Сити». У Холанда особое отношение к дерби «МЮ» — «Ман Сити». У Холанда особое отношение к дерби

«Локомотив» вернулся после небольшой международной паузы в отличном самочувствии. Он одержал пять побед подряд, в том числе в матчах с ЦСКА (3:1) и «Ак Барсом» (2:1), нашедшим себя после ухода Олега Знарка. Однако после столь хорошей серии последовал неожиданный кризис.

Латвийский вратарь «Амура»: рад остаться в Хабаровске ещё на один сезон.

Во всех пяти последних встречах регулярки команда из Ярославля потерпела поражения. Сначала она уступила в овертайме ЦСКА (1:2 ОТ). Затем подопечные Игоря Никитина поиграли в матчах с «Салаватом Юлаевым» (1:2), «Металлургом» (2:3), «Спартаком» (3:5) и «Трактором» (0:1).

Поражения в первых трёх встречах ещё можно объяснить. Уровень соперников был довольно велик. Плюс железнодорожники выступали на выезде, а вот остальные игры с очень нестабильными «Спартаком» и «Трактором» на домашней арене вызывают к Никитину массу вопросов. Его подопечные продемонстрировали совсем невнятную, по собственным меркам, игру.

«Айлендерс» — «Миннесота». Кирилл Капризов спасён «Айлендерс» — «Миннесота». Кирилл Капризов спасён

После фиаско в матче с «Трактором» тренер заявил, что видит комплекс причин, из-за которых его команда проиграла. Однако ключевым фактором он назвал психологию. Никитин подчеркнул, что, проведя успешный отрезок, его подопечные успокоились и стали менее мотивированными, чем борющиеся за выход в плей-офф команды.

Тихонов: Овечкин — великий спортсмен, но не наш. Он уже американец.

На вопрос, как выйти из кризиса, Никитин ответил, что железнодорожникам нужно чуть дольше получать по башке, а также стараться победить себя — перевести психологию на другие рельсы. У череповчан есть хорошие шансы воспользоваться их временной слабостью.

«Северстали» международный перерыв пошёл на пользу больше, чем многим. Она вернулась с новым запасом энергии и голодом до побед. За последние 10 матчей в регулярке подопечные Андрея Разина потерпели только четыре поражения, причём два из них в овертайме — с набравшим отменный ход «Торпедо» (3:4 ОТ) и «Ак Барсом» (1:2 ОТ).

Во всех остальных встречах команда из Череповца выиграла, проявив характер. Особенно интересны её победы в матчах с всё тем же «Торпедо» (3:2 и 5:4 Б). «Сталевары» сыграли с потрясающей самоотдачей и, несмотря на ошибки оборонительного плана, добыли жизненно необходимые очки.

Теперь «Северсталь» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. На данный момент её отрыв от идущего следом минского «Динамо» составляет три очка. Безусловно, у подопечных Разина есть ещё игра в запасе. Однако сбавлять обороты ни в коем случае нельзя.

«Тампа-Бэй» — «Ванкувер». Василевский сохранит спокойствие «Тампа-Бэй» — «Ванкувер». Василевский сохранит спокойствие

Впрочем, «сталевары», похоже, и не собираются этого делать. Стоит отметить, что не так давно они выменяли у СКА Александра Самонова и Даниила Пыленкова. Голкипер всё ещё вливается в состав, а вот защитник уже стал одним из лидеров клуба. За последние 10 встреч в КХЛ он забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач.

Россиянин Клим Костин назван второй звездой дня в НХЛ.

Полагаем, в грядущей игре «Северсталь» как минимум не проиграет в основное время. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92. В трёх из четырёх последних официальных очных встреч дело дошло до овертаймов. Весьма вероятно, в этот раз будет нечто подобное.

У железнодорожников есть преимущество в виде домашнего стадиона. Да и ресурсов у них так или иначе будет больше. С другой стороны, неудачный отрезок ярославцев, а также неуступчивость череповчан, предвещают равную игру. Гости даже смотрятся немного предпочтительнее. В последнем матче в регулярке они нанесли почти в два раза больше бросков в створ, чем «Торпедо».

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Локомотив» — «Северсталь» 13 января 2023 года

«Локомотив» утратил победный настрой и угодил в чёрную полосу. Сколько Игорю Никитину потребуется времени для исправления ситуации — пока неясно. Если уж «Спартаку» и «Трактору» ярославцы уступили на домашнем стадионе, то с «Северсталью» им точно не избежать проблем. Череповчане пребывают на подъёме. Они вовсю борются за место в плей-офф, восхищая рвением и желанием достичь цели. Скорее всего, «сталевары» как минимум не проиграют в основное время.

Ставка: «Северсталь» не проиграет за коэффициент 1.92.

Экспресс с коэффициентом 8.58.

Овечкин вышел на 59-е место по сыгранным матчам в НХЛ.

Прогноз на матч СКА — «Динамо» Москва с коэффициентом 2.25.

Кросби вспомнил о дебюте Малкина в НХЛ.

Прогноз на матч «Спартак» — «Трактор» с коэффициентом 3.00.

0
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Ставки Прогнозы Бесплатные прогнозы •••

Заглавное фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023