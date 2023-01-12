«Локомотив» — «Северсталь». Разин рад помочь

Тренер ярославцев полагает, что для выхода из кризиса его команде нужно чуть дольше получать тумаки. «Сталевары» это организуют.

13 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Северсталь». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 1.82. Успех череповчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Северсталь» 13 января 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Локомотив» — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 шайбы — тоже за 1.90. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.70. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Северсталь» Череповец (13.01.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. Идёт активная борьба за место в плей-офф. 13 января состоятся пять встреч. В одной из них на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле местный «Локомотив» примет «Северсталь». Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

«Локомотив» вернулся после небольшой международной паузы в отличном самочувствии. Он одержал пять побед подряд, в том числе в матчах с ЦСКА (3:1) и «Ак Барсом» (2:1), нашедшим себя после ухода Олега Знарка. Однако после столь хорошей серии последовал неожиданный кризис.

Латвийский вратарь «Амура»: рад остаться в Хабаровске ещё на один сезон.

Во всех пяти последних встречах регулярки команда из Ярославля потерпела поражения. Сначала она уступила в овертайме ЦСКА (1:2 ОТ). Затем подопечные Игоря Никитина поиграли в матчах с «Салаватом Юлаевым» (1:2), «Металлургом» (2:3), «Спартаком» (3:5) и «Трактором» (0:1).

Поражения в первых трёх встречах ещё можно объяснить. Уровень соперников был довольно велик. Плюс железнодорожники выступали на выезде, а вот остальные игры с очень нестабильными «Спартаком» и «Трактором» на домашней арене вызывают к Никитину массу вопросов. Его подопечные продемонстрировали совсем невнятную, по собственным меркам, игру.

После фиаско в матче с «Трактором» тренер заявил, что видит комплекс причин, из-за которых его команда проиграла. Однако ключевым фактором он назвал психологию. Никитин подчеркнул, что, проведя успешный отрезок, его подопечные успокоились и стали менее мотивированными, чем борющиеся за выход в плей-офф команды.

Тихонов: Овечкин — великий спортсмен, но не наш. Он уже американец.

На вопрос, как выйти из кризиса, Никитин ответил, что железнодорожникам нужно чуть дольше получать по башке, а также стараться победить себя — перевести психологию на другие рельсы. У череповчан есть хорошие шансы воспользоваться их временной слабостью.

«Северстали» международный перерыв пошёл на пользу больше, чем многим. Она вернулась с новым запасом энергии и голодом до побед. За последние 10 матчей в регулярке подопечные Андрея Разина потерпели только четыре поражения, причём два из них в овертайме — с набравшим отменный ход «Торпедо» (3:4 ОТ) и «Ак Барсом» (1:2 ОТ).

Во всех остальных встречах команда из Череповца выиграла, проявив характер. Особенно интересны её победы в матчах с всё тем же «Торпедо» (3:2 и 5:4 Б). «Сталевары» сыграли с потрясающей самоотдачей и, несмотря на ошибки оборонительного плана, добыли жизненно необходимые очки.

Теперь «Северсталь» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. На данный момент её отрыв от идущего следом минского «Динамо» составляет три очка. Безусловно, у подопечных Разина есть ещё игра в запасе. Однако сбавлять обороты ни в коем случае нельзя.

Впрочем, «сталевары», похоже, и не собираются этого делать. Стоит отметить, что не так давно они выменяли у СКА Александра Самонова и Даниила Пыленкова. Голкипер всё ещё вливается в состав, а вот защитник уже стал одним из лидеров клуба. За последние 10 встреч в КХЛ он забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач.

Россиянин Клим Костин назван второй звездой дня в НХЛ.

Полагаем, в грядущей игре «Северсталь» как минимум не проиграет в основное время. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92. В трёх из четырёх последних официальных очных встреч дело дошло до овертаймов. Весьма вероятно, в этот раз будет нечто подобное.

У железнодорожников есть преимущество в виде домашнего стадиона. Да и ресурсов у них так или иначе будет больше. С другой стороны, неудачный отрезок ярославцев, а также неуступчивость череповчан, предвещают равную игру. Гости даже смотрятся немного предпочтительнее. В последнем матче в регулярке они нанесли почти в два раза больше бросков в створ, чем «Торпедо».

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Локомотив» — «Северсталь» 13 января 2023 года

«Локомотив» утратил победный настрой и угодил в чёрную полосу. Сколько Игорю Никитину потребуется времени для исправления ситуации — пока неясно. Если уж «Спартаку» и «Трактору» ярославцы уступили на домашнем стадионе, то с «Северсталью» им точно не избежать проблем. Череповчане пребывают на подъёме. Они вовсю борются за место в плей-офф, восхищая рвением и желанием достичь цели. Скорее всего, «сталевары» как минимум не проиграют в основное время.

Ставка: «Северсталь» не проиграет за коэффициент 1.92.

Экспресс с коэффициентом 8.58.

Овечкин вышел на 59-е место по сыгранным матчам в НХЛ.

Прогноз на матч СКА — «Динамо» Москва с коэффициентом 2.25.

Кросби вспомнил о дебюте Малкина в НХЛ.

Прогноз на матч «Спартак» — «Трактор» с коэффициентом 3.00.