Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

«Спартак» — «Трактор», прогноз на матч КХЛ 13 января 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Спартак» — «Трактор». Гришин насолит Челябинску
Данил Моисеев
«Спартак» — «Трактор»: прогноз на матч КХЛ
Комментарии
Обе команды решают задачи с плей-офф, и им нужны очки. Красно-белые усугубят положение «белых медведей».

13 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Трактор». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.24. На победу челябинцев эксперты предлагают коэффициент — 3.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Трактор» 13 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Спартак» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.08. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» Москва — «Трактор» Челябинск (13.01.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2023, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Трактор
Челябинск
 Купить билет

В Континентальной хоккейной лиге на 13 января запланировано пять встреч регулярного чемпионата. Скучно не будет. Стоит уделить внимание последней игре вечера между московским «Спартаком» и челябинским «Трактором», которая пройдёт на льду стадиона «Мегаспорт» в Москве. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

СКА — «Динамо» Москва. Ротенберга ждут неприятности СКА — «Динамо» Москва. Ротенберга ждут неприятности

Московский «Спартак» по-прежнему не может найти свою игру. Команда одержала победы всего в 2 из 11 последних встреч. Результат очень плачевный. Накануне клуб проиграл в матче со СКА (2:3). Голы забивали Джоуи Кин и Артём Сериков. Команда старалась переломить ход встречи, играя в роли догоняющей, но не удалось.

Тихонов: Овечкин — великий спортсмен, но не наш. Он уже американец.

Таким образом, красно-белые спустились на седьмую строчку Западной конференции, набрав 51 очко за 50 встреч. Столько же набранных очков у «Северстали» за 49 игр. Положение так себе, ведь соперники идут плотной группой, а один матч может изменить положение. Гришину пора настроить состав на победы.

«Трактор» накануне с минимальным счётом обыграл «Локомотив» (1:0), что позволило челябинцам подняться на девятую строчку в Восточной конференции, набрав 48 очков за 50 игр. Анвар Гатиятулин ещё после поражения в матче с ЦСКА (1:2) без сомнения говорил о том, что команда попадёт в плей-офф.

«Айлендерс» — «Миннесота». Кирилл Капризов спасён «Айлендерс» — «Миннесота». Кирилл Капризов спасён

Уверенность подбадривает, даёт надежду. Впрочем, загадывать не стоит, впереди непростой соперник, который ищет свою игру. История очных встреч насчитывает всего 29 игр, где «Спартак» одержал 14 побед, при 15 у «Трактора». Однако в Москве гости одержали победы в двух из пяти очных матчей.

Россиянин Клим Костин назван второй звездой дня в НХЛ.

Потому для Игоря Гришина это будет шанс набрать очки, тем более что впереди длинная серия домашних игр. Пора поправить статистику, ведь красно-белые дома выиграли лишь в 8 из 21 встречи. «Трактор» в гостях играет не лучше — 8 побед в 23 матчах. Потому хозяевам может улыбнуться удача.

У челябинцев был трудный матч с «Локомотивом», где всё решил гол в последнем периоде. Вязкий хоккей, которого и ждал главный тренер челябинцев. Сейчас же соперник классом ниже, но проще не становится. В этой встрече ждать обилия голов мы бы не стали. За пять последних игр в Москве лишь дважды тотал был выше 3.5 шайбы за игру.

Потому сейчас стоит проверить вариант на то, что «Спартак» не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы, за 2.23. У хозяев было больше времени на восстановление. Плюс поддержка трибун играет немаловажную роль для москвичей.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Спартак» — «Трактор» 13 января 2023 года

Игорю Гришину выпал шанс исправить положение дел в серии домашних игр. Челябинцы непростой соперник, но в гостях они играют не лучшим образом, плюс статистика очных матчей в Москве остаётся за хозяевами. Пока красно-белые смотрятся предпочтительнее на своём льду, но на победу в основное время мы бы не рассчитывали. Потому перестрахуемся комбинированным вариантом.

Ставка: «Спартак» не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.23.

Экспресс с коэффициентом 8.58.

Прогноз на матч СКА — «Динамо» Москва с коэффициентом 2.25.

Овечкин вышел на 59-е место по сыгранным матчам в НХЛ.

Прогноз на матч «Спартак» — «Трактор» с коэффициентом 3.00.

Кросби вспомнил о дебюте Малкина в НХЛ.

0
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Ставки Прогнозы Бесплатные прогнозы •••

Заглавное фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023