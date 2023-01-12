«Спартак» — «Трактор». Гришин насолит Челябинску

13 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Трактор». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.24. На победу челябинцев эксперты предлагают коэффициент — 3.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Трактор» 13 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Спартак» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.08. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» Москва — «Трактор» Челябинск (13.01.2023)

В Континентальной хоккейной лиге на 13 января запланировано пять встреч регулярного чемпионата. Скучно не будет. Стоит уделить внимание последней игре вечера между московским «Спартаком» и челябинским «Трактором», которая пройдёт на льду стадиона «Мегаспорт» в Москве. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

Московский «Спартак» по-прежнему не может найти свою игру. Команда одержала победы всего в 2 из 11 последних встреч. Результат очень плачевный. Накануне клуб проиграл в матче со СКА (2:3). Голы забивали Джоуи Кин и Артём Сериков. Команда старалась переломить ход встречи, играя в роли догоняющей, но не удалось.

Тихонов: Овечкин — великий спортсмен, но не наш. Он уже американец.

Таким образом, красно-белые спустились на седьмую строчку Западной конференции, набрав 51 очко за 50 встреч. Столько же набранных очков у «Северстали» за 49 игр. Положение так себе, ведь соперники идут плотной группой, а один матч может изменить положение. Гришину пора настроить состав на победы.

«Трактор» накануне с минимальным счётом обыграл «Локомотив» (1:0), что позволило челябинцам подняться на девятую строчку в Восточной конференции, набрав 48 очков за 50 игр. Анвар Гатиятулин ещё после поражения в матче с ЦСКА (1:2) без сомнения говорил о том, что команда попадёт в плей-офф.

Уверенность подбадривает, даёт надежду. Впрочем, загадывать не стоит, впереди непростой соперник, который ищет свою игру. История очных встреч насчитывает всего 29 игр, где «Спартак» одержал 14 побед, при 15 у «Трактора». Однако в Москве гости одержали победы в двух из пяти очных матчей.

Россиянин Клим Костин назван второй звездой дня в НХЛ.

Потому для Игоря Гришина это будет шанс набрать очки, тем более что впереди длинная серия домашних игр. Пора поправить статистику, ведь красно-белые дома выиграли лишь в 8 из 21 встречи. «Трактор» в гостях играет не лучше — 8 побед в 23 матчах. Потому хозяевам может улыбнуться удача.

У челябинцев был трудный матч с «Локомотивом», где всё решил гол в последнем периоде. Вязкий хоккей, которого и ждал главный тренер челябинцев. Сейчас же соперник классом ниже, но проще не становится. В этой встрече ждать обилия голов мы бы не стали. За пять последних игр в Москве лишь дважды тотал был выше 3.5 шайбы за игру.

Потому сейчас стоит проверить вариант на то, что «Спартак» не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы, за 2.23. У хозяев было больше времени на восстановление. Плюс поддержка трибун играет немаловажную роль для москвичей.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Спартак» — «Трактор» 13 января 2023 года

Игорю Гришину выпал шанс исправить положение дел в серии домашних игр. Челябинцы непростой соперник, но в гостях они играют не лучшим образом, плюс статистика очных матчей в Москве остаётся за хозяевами. Пока красно-белые смотрятся предпочтительнее на своём льду, но на победу в основное время мы бы не рассчитывали. Потому перестрахуемся комбинированным вариантом.

Ставка: «Спартак» не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.23.

Экспресс с коэффициентом 8.58.

Прогноз на матч СКА — «Динамо» Москва с коэффициентом 2.25.

Овечкин вышел на 59-е место по сыгранным матчам в НХЛ.

Прогноз на матч «Спартак» — «Трактор» с коэффициентом 3.00.

Кросби вспомнил о дебюте Малкина в НХЛ.