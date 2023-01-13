«Тоттенхэм» — «Арсенал». Артета выставит Пирса Моргана дураком

Известный журналист в прошлом нещадно критиковал проект испанского специалиста, а зря. Теперь он искренне сожалеет об этом.

15 января состоится матч 20-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех «шпор» оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» 15 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Арсенал» (15.01.2023)

После международной паузы возобновилась английская Премьер-лига. На 15 января запланирована очень интересная встреча, которая закроет программу 20-го тура. На стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в дерби Северного Лондона померяются силами «Тоттенхэм» и «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Тоттенхэм» весьма неплохо начал сезон, но затем утратил стабильность. Отнюдь не без труда и везения лилово-белые получили путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. Также они плохо провели последние восемь туров АПЛ. Вследствие этого спустились на пятое место в турнирной таблице.

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За этот отрезок времени подопечные Антонио Конте потерпели четыре поражения — в матчах с «Манчестер Юнайтед» (0:2), «Ньюкаслом» (1:2), «Ливерпулем» (тоже 1:2) и «Астон Виллой» (0:2). Вничью они сыграли с «Брентфордом» (2:2). Победы одержали во встречах с «Борнмутом» (3:2), «Лидсом» (4:3) и «Кристал Пэлас» (4:0).

Также «шпоры» не преуспели в Кубке Англии и Кубке лиги. В 1/8 финала первого турнира они пробились, с минимальным счётом обыграв «Портсмут» (1:0), являющийся середняком Первой лиги Англии. А вот из второго лилово-белые вылетели, уступив «Ноттингем Форест» (0:2). Это говорит и о том, что глубина состава у них небольшая.

На фоне неудач недавно побитый лидером «шпор» Гарри Кейном рекорд Алана Ширера не внушает оптимизма. 29-летний нападающий достиг отметки в 198 забитых мячей в чемпионате Англии за 300 встреч. На счету Ширера на два гола меньше за этот же период времени.

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В последнем матче с «Арсеналом» Кейн также забил. Однако его команда потерпела закономерное поражение со счётом 1:3. «Канониры» полностью контролировали ход встречи ещё до того, как «шпоры» остались в меньшинстве (на 62-й минуте). Они превзошли соперника по всем показателям и не забили больше лишь из-за потрясающей игры Уго Льориса.

«Арсенал» в текущем сезоне смотрится просто великолепно. Он демонстрирует потрясающий командный футбол и доминирует практически в каждой игре. На данный момент «канониры» возглавляют турнирную таблицу АПЛ. Их отрыв от догоняющего «Манчестер Сити» составляет пять очков, что немало.

За последние 11 туров подопечные Микеля Артеты не потерпели ни одного поражения, при всего двух ничейных результатах — с «Саутгемптоном» (1:1) и «Ньюкаслом» (0:0). Во всех остальных матчах они одержали победы, в том числе с «Брайтоном» (4:2) на выезде. И это при том, что во встрече из-за травмы не принимал участия один из ведущих футболистов «канониров» — Габриэл Жезус.

В преддверии грядущего матча известный журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган, заявил, что был совершенно неправ когда критиковал Артету (в прошлом сезоне). Он подчеркнул, что именно благодаря испанцу «канониры» выросли из посредственного середняка в по-настоящему конкурентоспособную команду.

Также Морган отметил, что ошибался, восхваляя «Тоттенхэм» и Антонио Конте. Он признался, что ещё никогда не был так счастлив выставить себя дураком. Ставка Артеты на молодёжь приносит потрясающие плоды. Юные лидеры «канониров», в частности Мартин Эдегор и Букайо Сака, разрывают лигу.

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Скорее всего, «Арсенал» выиграет в предстоящем матче. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Домашние стены вряд ли помогут «шпорам» избежать очередной неудачи. В последнее время они испытывают проблемы даже в матчах с не самыми сильными командами.

Прогноз и ставки на матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Арсенал» 15 января 2023 года

«Тоттенхэм» пребывает на спаде. Он крайне нестабилен. «Шпоры» неудачно выступили как в последних восьми турах АПЛ, так и в других турнирах. В последней очной встрече они потерпели справедливое поражение. С тех пор «Арсенал» не сбавлял темп. Весьма вероятно, Микель Артета выставит Пирса Моргана ещё бóльшим дураком. Его подопечные находятся на подъёме и уверенными шагами продвигаются к золотым медалям чемпионата Англии.

Ставка: победа «Арсенала» за коэффициент 2.20.

Экспресс с коэффициентом 6.62.

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