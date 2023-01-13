«Сочи» — «Металлург». Бить лежачего можно!

14 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Металлург». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.48. На победу сочинцев эксперты предлагают коэффициент — 5.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сочи» — «Металлург» 14 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Сочи» — «Металлург» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.81, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.20. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.5.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Металлург» Магнитогорск (14.01.2023)

На 14 января в Континентальной хоккейной лиге запланированы всего четыре встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить последнему матчу вечера между «Сочи» и магнитогорским «Металлургом». Матч пройдёт на льду стадиона «Большой» в Сочи, а первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

Сочинский клуб в этом сезоне не впечатляет, ведь он располагается на последнем месте в Западной конференции и замыкает общую таблицу лиги, набрав 19 очков за 49 игр. Последний раз команда одерживала победу 17 ноября в гостевом матче с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ).

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Накануне сочинцы дома проиграли во встрече с «Торпедо» (2:3 ОТ). Поражение, но очко команда набрала, что уже неплохо. Правда, клуб проиграл в 21 встрече подряд. «Сочи» поставил антирекорд и даже увеличил его. Вряд ли в ближайшем будущем кто-то сможет их обогнать в нём.

Магнитогорский «Металлург» накануне проиграл в матче с «Адмиралом» (1:2 Б). Хозяева открыли счёт на 14-й минуте, а забросил шайбу Максим Карпов с передачи Николая Голдобина. В третьем периоде за шесть минут до конца встречи Павел Шэн сравнял счёт, а в серии буллитов точку поставил Даниил Гутик.

«Металлург» проиграл во втором матче подряд, и это поражение стало для него четвёртым за последние шесть игр. Однако клуб по-прежнему остаётся в тройке лидеров Востока, набрав 63 очка за 49 встреч. Отставание от лидирующего «Автомобилиста» — всего два очка. «Лис» лихорадит, а значит, уверенности в них нет.

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История очных игр соперников насчитывает всего 15 встреч, где «Сочи» одержал всего три победы, а «Металлург» — 12. Преимущество очевидное, плюс положение в турнирной таблице говорит само за себя. У гостей сейчас больше и сильнее лавка по именам, плюс в сравнении с хозяевами проблемы не такие серьёзные в составе.

Даже в игре на выезде у подопечных Ильи Воробьёва есть шансы на лёгкую победу. У «Сочи» худшая оборона в лиге: команда пропустила 188 шайб — больше всех на данный момент. Потому для лидеров «Металлурга» такой соперник весьма удобен. Статистика у магнитогорцев насчитывает 139 заброшенных шайб.

Поэтому в этом матче стоит проверить ставку на победу «Металлурга» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.76. Илья Воробьёв будет нацелен только на победу, а рычагов давления у хозяев нет. Они слабы и не готовы к такому мастеровитому клубу.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сочи» — «Металлург» 14 января 2023 года

Илья Воробьёв хочет исправиться за не лучшую серию игр дома. Соперник сейчас очень удобный, у него большое количество проблем и антирекорд КХЛ. История очных игр также на стороне магнитогорцев, а хорошая результативность только плюс в этой встрече. Потому проверим комбинированный вариант на гостей через тотал больше.

Ставка: победа «Металлурга» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.76.

Экспресс с коэффициентом 7.14.

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