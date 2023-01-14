«Ренн» — «ПСЖ». Месси, Мбаппе и Неймар воссоединились

Эта тройка снова выйдет на поле, а значит, голов будет много. Жаль, что оборону это не спасёт.

15 января состоится матч 19-го тура французской Лиги 1 «Ренн» – «ПСЖ». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: победу парижан в букмекерских конторах можно взять с коэффициентом 1.61. Успех команды из региона Бретань оценивается аналитиками в 5.80. На ничью предлагают поставить за 4.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 19-го тура Лиги 1 «Ренн» — «ПСЖ» 15 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ренн» – «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура Лиги 1 «Ренн» — «ПСЖ» (15.01.2023)

В последний игровой день очередного тура чемпионата Франции по футболу пройдут сразу семь матчей. Наиболее интересный из них состоится в городе Ренн, где одноимённый клуб на стадионе «Роазон Парк» примет гостей из Парижа. Стартовый свисток в матче будет дан в 22:45 мск.

«Ренн» вернулся из отпуска в плохом физическом состоянии. Команда Бруно Женезио в нынешнем сезоне не допускала длительных провальных отрезков, но в трёх последних турах проиграла дважды. Оба раза не удалось совладать с натиском середняков «Реймса» (1:3) и «Клермона» (1:2). Единственную победу в матче с «Ниццей» клуб вырвал на 89-й минуте (2:1).

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Из борьбы за чемпионский титул красно-чёрные выбыли уже давно, место в Лиге чемпионов ускользает с каждым туром, и даже конкуренты за еврокубковые места поджимают. Впрочем, результаты хозяев не удивляют, если взглянуть на потери. Перед этим матчем «Ренн» не может рассчитывать на основного полузащитника и лучшего бомбардира.

В игре с «Клермоном» красную карточку получил Бенжамен Буриго – француз отмечался результативным действием в семи из восьми последних матчей Лиги 1. Кроме того, из-за травмы колена третий матч пропускает форвард Мартен Терье, который забил 12 голов в сезоне.

Со столь значимыми потерями «Ренну» сложно претендовать на домашнюю победу, ведь для «ПСЖ» одного гола будет мало. Тем не менее хозяева до сих пор за 18 матчей французского чемпионата не смогли забить всего один раз – в 1-м туре устоял «Лорьян» (0:1). И дома парижанам они забивают стабильно в восьми матчах подряд.

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«ПСЖ» начал турнирный год тоже неудачно. В первом же матче красно-синие внезапно уступили главному конкуренту «Лансу» (1:3). Это поражение сократило отставание в таблице до шести очков, что уже выглядит не столь критично. Подопечные Кристофа Галтье в чемпионате осечек почти не допускают, однако на выезде потеряли четыре очка.

Стоит отметить, что в защите парижане стали ошибаться чаще. Во-первых, пропустив три гола от «Ланса», они позволили сопернику сравняться по показателю пропущенных мячей. Во-вторых, гости пропускали минимум гол в четырёх из шести последних матчей. Забить не смогли лишь беспросветные аутсайдеры «Осер» и «Анже».

Добавляет интриги в плане результативности и тот факт, что основные потери «ПСЖ» связаны с обороной. Травмированы защитники Преснел Кимпембе и Нуну Мендеш. Потери не критические, но едва ли оборона лидера будет блистать надёжностью в игре с соперником, тоже умеющим действовать в атакующем стиле.

Потому в первую очередь гости вновь постараются задавить классом. Килиан Мбаппе и Лионель Месси вернулись после чемпионата мира заряженными. Француз пропускал последний матч, но аргентинец восстановился полностью и даже забил победный гол «Анже». Звёздной связке пора набирать привычную форму, а выезд в Ренн может стать хорошей отправной точкой.

Эта игра, вероятно, не порадует интригой, так как «Ренн» сейчас не в лучшем состоянии и без ряда лидеров основы. «ПСЖ» редко теряет очки с атакующими клубами, поэтому интереснее рассмотреть ставки на голы. Хозяева забивают в этом сезоне регулярно, и даже отсутствие лучшего бомбардира не лишает их шансов. Таким образом, безопасно и вполне выгодно смотрится ставка «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за 2.01.

Прогноз и ставка на матч 19-го тура Лиги 1 «Ренн» — «ПСЖ» 15 января 2023 года

Сейчас соперники не являются прямыми конкурентами в борьбе за чемпионский титул. «Ренн» всерьёз отдалился от «ПСЖ» по очкам и решает другие задачи. Тем не менее дома оказать максимальное сопротивление фавориту красно-чёрные постараются. У них третье нападение чемпионата, и парижанам забивают регулярно. Если гости пропустят хотя бы раз, то придётся забивать вдвое больше, но с этим проблем у команды Кристофа Галтье точно не будет.

Ставка: «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за 2.01.

Экспресс с коэффициентом 8.16.

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