«Динамо» — «Автомобилист». Екатеринбург выздоравливает на глазах

После победы в матче с ЦСКА у Заварухина дела пойдут на поправку.

15 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск — «Автомобилист». Начало встречи — в 17:10 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить фаворита. Поставить на победу минчан в основное время можно с коэффициентом 2.65. На победу екатеринбуржцев эксперты предлагают коэффициент — 2.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Автомобилист» 15 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» Минск — «Автомобилист» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.54, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.38. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Автомобилист» Екатеринбург (15.01.2023)

На 15 января в Континентальной хоккейной лиге запланировано шесть встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре минского «Динамо» и «Автомобилиста». Встреча пройдёт на льду «Минск-Арены» в Беларуси, первое вбрасывание состоится в 17:10 мск.

«Динамо» пытается приблизиться к восьмёрке лучших команд Западной конференции, набрав 49 очков за 51 встречу. Отставание от зоны плей-офф всего два очка, но последние игры минчан удручают. Накануне дома клуб проиграл в матче с «Амуром» (1:2 Б), а до этого потерпел поражение во встрече с «Куньлунем» (2:6).

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Клуб одержал победы в 2 из 13 последних игр. Статистика плачевная, сможет ли Крэйг Вудкрофт настроить команду на победы? Тем более что впереди матч с лидером Востока, который, увы, также показывал не лучший хоккей последнее время.

Николай Заварухин наконец-то смог одержать победу, и случилось это в матче с ЦСКА (4:2). Команда играла просто, без хитрых и сложных передач, но это принесло плоды. Первая победа за последние 10 игр — хорошая встряска для команды. Однако потеря Брукса Мэйсека — одного из лучших снайперов сезона-2022/2023 с 30 шайбами — плохой знак.

Тем более что в составе уже давно отсутствует Стефан Да Коста, а также Анатолий Голышев. Потеря лидеров, естественно, сказалась на манере игры, Да Коста был одним из лидеров в большинстве. Впрочем, директор клуба многих успокоил, рассказав, что восстановление Мэйсека займёт чуть больше недели, а часть лидеров ждут к домашней серии игр.

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История очных встреч соперников насчитывает всего 27 матчей, где у минчан было 11 побед, когда екатеринбуржцы одержали 16 побед. Сложно говорить о фаворите даже при таком преимуществе одной из сторон по статистике. «Автомобилист» выиграл только в 1 из 10 последних матчей, но у хозяев дела не лучше.

Особенно это заметно по статистике домашних матчей минчан, где они одержали всего 10 побед в 26 матчах. У гостей же на выезде было 10 побед в 24 встречах, что немного лучше, но всё равно особого перевеса нет. Однако в пяти последних играх в Минске побеждали гости. Для Николая Заварухина хороший знак!

Мы бы сейчас рассмотрели вариант на то что «Автомобилист» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы, за 2.55. Во-первых, у гостей вряд ли изменится тактика простого паса, которая сработала с ЦСКА, где была хорошая результативность. Плюс статистика заброшенных шайб у соперников неплохая: минчане забросили 128 шайб, екатеринбуржцы — 142. Потому вполне стоит ждать голевого матча.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Автомобилист» 15 января 2023 года

Минчане дома буксуют, и пока проблем достаточно. «Автомобилист» недавно тоже шёл с серией поражений, но наконец одержал победу. Плюс в истории очных игр в Минске у гостей есть преимущество. Также у команд хорошая результативность по сезону, но пока на явную победу гостей ставить риск. Поэтому перестрахуемся вариантом на то, что гости не проиграют и тотал больше.

Ставка: «Автомобилист» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.55.

Экспресс с коэффициентом 9.50.

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