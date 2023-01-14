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Рафаэль Надаль — Джек Дрэйпер, прогноз на матч Australian Open 16 января 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно

Рафаэль Надаль — Джек Дрэйпер. Железный Рафа сдулся?
Михаил Коробов
Рафаэль Надаль
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Король грунта пребывает на спаде и недоволен мячами на турнире. Уже в первом круге у него могут возникнуть трудности.

16 января Рафаэль Надаль и Джек Дрэйпер сыграют в матче 1-го круга Открытого чемпионата Австралии. Начало — не ранее 6:30 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом Надаля, коэффициент на его победу составляет 1.44. На успех Дрэйпера можно поставить в букмекерских конторах за 2.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Рафаэль Надаль — Джек Дрэйпер 16 января 2023 года

Аналитики считают, что матч 1-го круга Открытого чемпионата Австралии Рафаэль Надаль — Джек Дрэйпер получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.73, а тотал меньше 36.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.06. Ставку на пятый сет в букмекерских конторах можно сделать с коэффициентом 3.80.

Анализ и прогноз на матч 1-го круга Australian Open Рафаэль Надаль — Джек Дрэйпер (16.01.2023)

Australian Open (м). 1-й круг
16 января 2023, понедельник. 06:30 МСК
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Не начался
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Джек Дрэйпер
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер

Стартует 111-й розыгрыш Открытого чемпионата Австралии по теннису. На 16 января запланированы 32 матча первого круга турнира. В одном из них померяются силами Рафаэль Надаль и Джек Дрэйпер. Встреча начнётся не ранее 6:30 мск. Удастся ли 21-летнему британцу выбить Короля грунта из мэйджора?

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Первую часть минувшего сезона Рафа провёл весьма продуктивно. Сначала он выиграл Australian Open – 2022, обыграв в финальном матче Даниила Медведева. Затем преуспел на «Ролан Гаррос». В решающей встрече знаменитый испанец не оставил никаких шансов Касперу Рууду. Таким образом, он пополнил свою коллекцию 22-м трофеем ТБШ.

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Казалось, что у Короля грунта есть все шансы замахнуться на «Сезонный шлем». Он непринуждённо добрался до полуфинала Уимблдона, где должен был встретиться с Ником Кирьосом. Однако 36-летнего спортсмена подкачало здоровье. Из-за повреждения живота он снялся с турнира.

После этого Надаль начал терять форму. На US Open он дошёл лишь до четвёртого круга, где проиграл во встрече с Фрэнсисом Тиафо (4:6, 6:4, 4:6, 3:6). Следом 22-кратный чемпион ТБШ неудачно выступил в «Мастерсе» в Париже. Он вылетел уже во втором круге, проиграв в матче с Томми Полом (6:3, 6:7, 1:6).

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На Итоговом чемпионате АТР Рафаэль не сумел даже выйти из группы, хотя соперники ему достались относительно удобные. За три тура Король грунта одержал только одну победу — в матче с Каспером Руудом. В играх с Тайлером Фритцем и Феликсом Оже-Альяссимом он уступил, не сумев забрать ни одного сета.

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Текущий сезон испанец также начал очень неудачно — с двух поражений на United Cup. Проиграл он во встречах с Кэмероном Норри (6:3, 3:6, 4:6) и Алексом де Минором (6:3, 1:6, 5:7). Кроме того, Надаль уступил Хуберту Хуркачу (6:7, 5:7) в тренировочном матче перед Открытым чемпионатом Австралии.

Похоже, у Джека Дрэйпера есть неплохие шансы на выход во второй круг. В прошлом сезоне он не принимал участия в Australian Open. Зато молодой теннисист добрался до третьего круга другого хардового мэйджора — US Open. На предыдущих стадиях он уверенно обыграл Эмиля Руусувуори (6:4, 6:3, 6:3) и Феликса Оже-Альяссима (6:4, 6:4, 6:4).

Джек вообще очень хорошо чувствует себя на харде. Неоднократно ему удавалось навязывать борьбу и даже обыгрывать очень мастеровитых теннисистов в турнирах с данным покрытием. Особенно здорово 21-летний спортсмен выступил в «Мастерсе» в Монреале. Он дошёл до 1/4 финала, где уступил в матче с Пабло Карреньо-Бустой.

На предыдущих стадиях турнира в Монреале Дрэйпер одержал победы в матчах с Юго Гастоном, Стефаносом Циципасом и Гаэлем Монфисом. Если уж Циципас оказался ему по зубам, то Надалю в предстоящей встрече точно будет нелегко. К тому же в текущем сезоне Джек набрал очень хороший ход.

Сначала британец добрался до второго круга Аделаиды-1. Во встрече первого круга он обыграл Квон Сон У (6:2, 6:1). Дальше не пустил Карен Хачанов (4:6, 2:6). Затем Дрэйпер дошёл до полуфинала Аделаиды-2. В играх первого и второго кругов он уверенно разделался с Лоренцо Сонего (6:4, 6:2) и Томми Полом (6:4, 6:4). В матче 1/4 финала отомстил Хачанову (6:4, 7:6).

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В полуфинальном матче Джек уступил в равной борьбе Квон Сон У (6:7, 7:6, 3:6). Есть все основания полагать, что Рафаэлю Надалю он как минимум навяжет упорную борьбу. Безусловно, встреча с одним из сильнейших теннисистов в истории — очень волнительный момент для молодого британца. В то же время он сверхмотивирован.

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А вот в настрое Короля грунта есть сомнения. Совсем недавно он внезапно раскритиковал качество мячей на Australian Open – 2023. Испанец отметил, что в прошлом сезоне снаряды были гораздо лучше. Сейчас, по его мнению, мяч после пары ударов теряет упругость и твёрдость. Впрочем, списывать со счетов 22-кратного чемпиона ТБШ при любых раскладах нельзя.

Рафаэль – большой мастер. Он вполне способен выиграть на классе. Поэтому наилучшим вариантом для ставки выглядит ТБ 36.5 гейма за коэффициент 1.73. Дело ещё в том, что это только матч 1-го тура. Спортсменам, вероятнее всего, потребуется некоторое время на то, чтобы привыкнуть к местным условиям. Ошибок наверняка будет немало с обеих сторон, что играет в пользу данного исхода.

Прогноз и ставка на матч Australian Open Рафаэль Надаль — Джек Дрэйпер 16 января 2023 года

Надаль пребывает не в лучшем тонусе, что даёт шанс Дрэйперу совершить сенсацию и выбить действующего чемпиона из мэйджора. Британец чувствует себя на харде гораздо лучше, чем Король грунта. В минувшем сезоне ему неоднократно удавалось обыгрывать сильных соперников на данном покрытии. Даже Стефанос Циципас попал под раздачу. С другой стороны, Рафа гораздо опытнее и техничнее Джека. Так или иначе, вероятнее всего, в грядущем матче будет много геймов.

Ставка: тотал больше 36.5 гейма за 1.73.

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Заглавное фото: Рафаэль Надаль

Источник: «Чемпионат»

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