Дарья Касаткина — Варвара Грачёва. Цифра семь на шкафчике точно счастливая

Первая ракетка России поменяла номер, веря в чудо и удачу, которую он ей принесёт. Пока всё сходится.

17 января состоится матч Australian Open Дарья Касаткина — Варвара Грачёва. Начало – в 8:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитом Касаткину: поставить на победу Дарьи можно с коэффициентом 1.12. Победа Грачёвой оценивается в 6.15.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Дарья Касаткина — Варвара Грачёва 17 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч Дарья Касаткина — Варвара Грачёва продлится больше 19 геймов: тотал больше 18.5 идёт за 1.84, а тотал меньше 18.5 — за 1.95. Заключить пари на то, что победителем первого сета будет Касаткина, можно за 1.25.

Анализ и прогноз на матч Australian Open Дарья Касаткина — Варвара Грачёва (17.01.2023)

В первом круге Australian Open жребий свёл двух представительниц России — Дарью Касаткину и Варвару Грачёву. Начало матча – 17 января в 3:00 мск.

Традиционно теннисный сезон начинается турниром «Большого шлема» в Австралии. Матчи проходят в Мельбурне, на кортах с хардовым покрытием. Это обеспечивает быстрый отскок мяча и задаёт высокий темп встрече. Преимущество получают участницы, предпочитающие агрессивный розыгрыш.

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Дарья Касаткина в минувшем сезоне впервые достигла серьёзного успеха в турнирах «Большого шлема». Она добралась до полуфинала розыгрыша «Ролан Гаррос», где уступила Иге Свёнтек со счётом 0:2 (2:6, 1:6). В августе 2022-го Касаткиной удалось пополнить коллекцию титулов. Дарья выиграла в финальных матчах в Сан-Хосе и Гранби. Результаты открыли россиянке дорогу на Итоговый чемпионат WTA.

Впервые с 2016 года представительница России снова оказалась на Итоговом турнире, но выступила там Дарья слабо. Она не вышла из группы, уступив Свёнтек и Каролин Гарсии. Победа в матче с американкой Кори Гауфф в двух сетах стала слабым утешением.

Тем не менее Касаткина по итогу сезона вошла в тройку лидеров WTA по количеству побед над действующими теннисистками из числа первой десятки рейтинга. Она выиграла в 6 из 16 встреч. По данному показателю Дарью опережают только Свёнтек и Гарсия.

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Касаткина тщательно спланировала подготовку к Открытому чемпионату Австралии. Россиянка приняла участие в двух турнирах в Аделаиде. Форму она набирала постепенно. На Аделаида-1 Дарья выбыла в первом круге, а на втором турнире добралась до финала. Там она практически без борьбы уступила швейцарке Бенчич (0:6, 2:6).

Её соперница Варвара Грачёва постепенно улучшает свои результаты. Она уже вошла в первую сотню и занимает 98-ю позицию в рейтинге WTA. В действиях на корте Варвару отличают сила воли и несгибаемый характер. Никогда не сдаётся!

Дарья Касаткина и Варвара Грачёва провели один очный матч. Они встретились на турнире Мельбурн-4 с хардовым покрытием. Победу одержала Касаткина со счётом 2:0 (6:4, 6:3).

Касаткина набрала отличную форму к первому кругу Australian Open. На турнире Аделаида-2 Дарья прибавила в движении, проценте выигранных мячей на своей подаче и сократила количество двойных ошибок. Дарья уже поделилась впечатлениями и рассказала, что в первый день на АО поменяла номер своего шкафчика на «07». Россиянка верит, что он принесёт ей удачу. В этот раз уж наверняка!

Варвара Грачёва – перспективная теннисистка, но оказать достойное сопротивление Касаткиной не сможет. Перспективно смотрится ставка на победу Дарьи Касаткиной с форой (-6.5) гейма за коэффициент 2.15.

Прогноз и ставки на матч Australian Open Дарья Касаткина — Варвара Грачёва 17 января 2023 года

Дарья Касаткина входит в число претендентов на титул, поскольку провела феноменальный минувший сезон. Она постоянно прибавляет в большинстве игровых компонентов и может улучшить результат на Australian Open. В первом круге проблем возникнуть не должно.

Ставка: победа Дарьи Касаткиной с форой (-6.5) гейма за 2.27.

Экспресс с коэффициентом 5.63.

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