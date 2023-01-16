«Торпедо» — «Динамо». Ларионов заставит глотать пыль

Москвичи уже настрадались от нижегородцев и продолжат оставаться позади них в таблице.

17 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Динамо». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 2.38. На победу москвичей эксперты предлагают коэффициент — 2.85.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо» 17 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — «Динамо» Москва (17.01.2023)

На 17 января в Континентальной хоккейной лиге запланировано пять встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу между нижегородским «Торпедо» и московским «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Нагорный», а первое вбрасывание состоится в 19:00 мск.

Ларионов продолжает преследование лидеров Запада, набрав 68 очков за 50 игр. Клуб отстаёт от лидирующего СКА 16 очков, но ближе находится ЦСКА с 71 очком за 50 встреч. Здесь можно побороться за лучшее место в плей-офф. Накануне клуб обыграл на выезде не без труда «Сочи» (3:2 ОТ). До этого потерпел поражение в матче с «Северсталью» (4:5 ОТ).

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Выездная серия у Ларионова прошла непросто. Хотя до этого в Москве всё же удалось обыграть команду Алексея Кудашова со счётом 3:1. Теперь впереди ответный матч в Нижнем Новгороде. Однако стоит учесть, что у нижегородцев за последние 12 игр было лишь два поражения. Показатели отменные!

«Динамо» располагается на пятой строчке Западной конференции, набрав 66 очков за 51 встречу. Конкуренция в топ-5 Запада серьёзная, после уже сказанного поражения в матче с «Торпедо» (1:3) бело-голубые сыграли в трёх матчах. Обыграли «Салават Юлаев» (3:2) и «Локомотив» (2:0), а уступили СКА (0:2).

С командами сильнее и стабильнее у Алексея Кудашова не клеится. Пусть в гостях команда и выиграла в 13 из 24 игр. У Игоря Ларионова же дома статистика ещё лучше — 19 побед в 24 встречах. Это уже весомый аргумент! Помимо этого, соперники трижды встречались в этом сезоне.

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Вряд ли чаша весов будет на стороне гостей. У хозяев порядок в обороне и нападении. Статистика забитых и пропущенных «Торпедо» — 148:114, у «Динамо» — 131:109. Даже эксперты отдают предпочтение нижегородцам.

Мы в ожидании упорной борьбы, ведь Алексей Кудашов не планирует сбавлять темп. Состав в хорошей форме, показывает интересный хоккей, но всё же уступает более мастеровитым соперникам. Нижегородцы же с тактикой короткого паса и быстрой игры в этом сезоне феерят. Дома будет поддержка трибун, плюс статистика на своём льду впечатляет.

В четырёх из пяти игр в Нижнем Новгороде выигрывали хозяева, потому логично будет и сейчас проверить ставку на победу «Торпедо» за неплохой коэффициент 2.35. У Игоря Ларионова в составе порядок, игроки в боевом настроении и готовы набирать очки. Болельщики будут гнать команду вперёд.

Между клубами разница всего в две шайбы, но нижегородцам не хватает всего трёх очков до армейцев. «Динамо» так и останется позади команды Игоря Ларионова и будет глотать пыль. Однако встречу этих соперников в плей-офф по-прежнему нельзя исключать, ведь это возможный вариант.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо» 17 января 2023 года

Соперники показывают неплохой хоккей в сезоне-2022/2023 даже без звёздных игроков, однако Игорь Ларионов уже дважды в этом сезоне обыгрывал Алексея Кудашова, плюс дома нижегородцы играют отменно. Думается и сейчас у хозяев есть неплохие шансы на победу, поэтому ставим на них.

Ставка: победа «Торпедо» за 2.35.

Экспресс с коэффициентом 7.52.

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