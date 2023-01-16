«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Клопп ответит за позор в Брайтоне

17 января состоится матч третьего раунда Кубка Англии «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.89. Успех «Вулверхэмптона» оценивается в 3.78. На ничью дают коэффициент 3.82.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 3-го раунда Кубка Англии «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» 17 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 3-го раунда Кубка Англии «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» (17.01.2023)

В первом же раунде Кубка Англии, в котором приняли участие представители АПЛ, часть хороших клубов вылетела, а некоторые ждёт переигровка. «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» с первого раза не смогли выявить сильнейшего и получают дополнительную нагрузку в виде лишней игры, которая не нужна ни одним, ни другим.

В последнем матче «Ливерпуль» потерпел поражение с «Брайтоном» (0:3), которое стало одним из самых крупных для красных в официальных матчах за последние годы.

Проблема в том, что Де Дзерби оказался сильнее Клоппа, а «Брайтон» мог делать счёт ещё купнее. Опасный середняк играл с «Ливерпулем» так, как будто он вчера выиграл Лигу чемпионов, а красные в это время околачиваются где-то у зоны вылета. Подопечные Юргена Клоппа не могут выиграть на протяжении трёх встреч.

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Времени на разбор ситуации у немецкого специалиста будет очень мало. Однако не забываем, что Клопп, кроме отличной тактической работы, может похвастаться ещё и мотиваторскими способностям. Именно они сделали Юргену имя ещё на восходе его карьеры. Он может найти правильные слова, чтобы настроить свою команду и помочь ей пережить неудачи.

В это время «Вулверхэмптон» свои недостатки исправляет и постепенно начинает двигаться вперёд, хоть и не без ошибок. «Волки» уже выбрались из зоны вылета АПЛ и даже заработали небольшой гандикап в два очка. Они прервали серию из четырёх матчей без побед, но параллельно умудрились вылететь из Кубка лиги после игры с «Ноттингемом».

«Вулверхэмптон» уже не тот, что в начале сезона, и обыграть его кризисному «Ливерпулю» будет не совсем просто, особенно в гостях. А вот оборона красных без ван Дейка развалилась, но это уже даже привычно. Травмы выкосили атаку «Ливерпуля», в которой теперь высокий уровень демонстрирует только Салах.

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Даже с учётом всех этих проблем, шансы «Ливерпуля» на победу остаются серьёзными. Состав со всеми потерями всё равно мощнее, чем у соперника, плюс Юрген Клопп, который умеет делать выводы из ошибок и понимает, что его команде сейчас крайне необходимо выигрывать.

У «Ливерпуля» есть возможности навязать «волкам» агрессивный футбол и тот темп игры, который оборона «Вулверхэмптона» не выдержит. Однако удержать ворота сухими явно не получится. Предлагаем поставить на победу «Ливерпуля» и обе забьют за 3.48.

Прогноз и ставки на матч 3-го раунда Кубка Англии «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» 17 января 2023 года

Может быть, немного нелогично ставить на «Ливерпуль», после всего, что мы видели в последних матчах. Однако у гостей есть серьёзный запас прочности, который позволяет им выходить из таких ситуаций. При этом если «Ливерпуль» и выйдет, то точно не сухим. Красные и без того стабильно пропускали в семи матчах подряд, а травма ван Дейка только усугубляет сложную ситуацию в обороне.

Ставка: победа «Ливерпуля» и обе забьют за 3.48.

Экспресс с коэффициентом 7.52.

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