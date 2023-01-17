«Авангард» — «Металлург». Кравец тащит омичей на первое место

18 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Металлург». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 2.00. Успех магнитогорцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Металлург» 18 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Авангард» — «Металлург» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.70. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Авангард» Омск — «Металлург» Магнитогорск (18.01.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. Идёт активная борьба за места в плей-офф. 18 января состоится пять матчей. В одном из них на стадионе «G-Drive Арене» в Омске местный «Авангард» примет магнитогорский «Металлург». Первое вбрасывание запланировано на 16:30 мск.

Смена главного тренера благоприятно отразилась на «Авангарде». Он потерпел поражения только в 6 из 27 последних матчей регулярного сезона. Подобной успешной серией может похвастаться разве что лидирующий СКА. И то — команда из Санкт-Петербурга обыгрывала всех без разбора в первой половине сезона. Сейчас она менее стабильна.

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Михаил Кравец заслуживает особой похвалы. Он очень грамотно руководит омичами. На данный момент наставник сосредоточен на том, чтобы не загубить основной состав. Всё-таки до плей-офф осталось не так много времени. В недавнем интервью тренер чётко выразил собственную позицию по данному поводу.

Кравец отметил, что обязательно хочет привлечь юных хоккеистов к поездке на Дальний Восток. Он планирует одним своим подопечным дать отдохнуть, а другим — предоставить побольше игрового времени. Однако специалист подчеркнул, что будет стараться не только дать возможность проявить себя молодёжи, но и сохранить в тонусе основных спортсменов. Подход очень правильный. Осталось лишь воплотить его в жизнь.

«Металлург», в свою очередь, хорошо провёл первую половину сезона, а затем угодил в чёрную полосу. Он одержал победы только в 5 из 14 последних матчей. Также в Магнитогорске «лисы» трижды уступили в серии послематчевых буллитов. Во всех остальных играх они потерпели поражения в основное время.

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Дело даже дошло до того, что совсем недавно появилась информация о возможном увольнении Ильи Воробьёва с поста главного тренера «Магнитки». Наставник сказал, что ничего не слышал об этом. Однако в последней встрече его подопечные обыграли «Салават Юлаев» (3:2). Тем самым прервав свою трёхматчевую безвыигрышную серию.

Кроме того, появилась информация о перестановках в тренерском штабе «лис». Помощником Воробьёва стал Равиль Гусманов. Совпадение? Возможно! С другой стороны, как ни посмотри, магнитогорцы выглядят аутсайдерами в предстоящем матче. Даже мотивация, скорее всего, не поможет им зацепиться за очки.

«Ястребы» при Кравце демонстрируют качественный хоккей. Плюс встреча станет для них четвёртой подряд на домашнем стадионе. Омичи наверняка подходят к игре с хорошим запасом энергии и с уверенностью в собственных силах. Поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.00.

Для «Магнитки» матч станет третьим подряд на выезде за последние пять дней. Вряд ли у неё будет много сил. Немаловажно и то, что «Металлургу» удалось обыграть «Салават» преимущественно за счёт ошибок соперника. Во встрече с омичами данный фокус, вероятнее всего, не сработает.

К тому же в случае победы «Авангард» опередит «Металлург» в турнирной таблице и поднимется выше. Он и так очень близок к лидерству на Востоке, а тут есть повод убрать одного из конкурентов в борьбе за эту позицию. Команда, которой удастся закончить регулярку на первом месте в Восточной конференции, будет играть с одним из андердогов — «Трактором», «Барысом», «Нефтехимиком» или «Амуром».

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Авангард» — «Металлург» 18 января 2023 года

Михаил Кравец планирует предоставлять больше отдыха лидерам «Авангарда». Однако ухудшения результатов, по крайней мере, в ближайшем будущем произойти не должно. В 15 из 27 последних матчей в регулярке «ястребы» выиграли в основное время. На домашней арене они наверняка обыграют «Металлург». «Лисы» немного оживились на фоне слухов об увольнении Ильи Воробьёва. Однако встреча станет для них третьей на выезде подряд. В победу хозяев верится куда больше.

Ставка: победа «Авангарда» за коэффициент 2.00.

Экспресс с коэффициентом 7.52.

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Прогноз на матч ЦСКА — СКА с коэффициентом 3.04.

Орлов – первая звезда матча «Вашингтона» с «Айлендерс».

Кравец рассказал, планирует ли задействовать молодёжь «Авангарда» на финише.