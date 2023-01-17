«Кристал Пэлас» — «МЮ». Тен Хаг поджимает «Ман Сити»

«Красные дьяволы» нацелены занять место «горожан», а для этого нужно выигрывать в каждом оставшемся матче.

18 января состоится перенесённый матч 7-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры – в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.84, а шансы «Кристал Пэлас» оцениваются аналитиками в 4.64. Ничья доступна за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» 18 января 2023 года

Букмекеры не определились, насколько результативным будет матч: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.96, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.98. На гол «Кристал Пэлас» дают коэффициент 1.55, а гол «Манчестер Юнайтед» оценивается в 1.18. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» (18.01.2023)

Эта встреча на лондонском стадионе «Селхерст Парк» должна была состояться ещё в сентябре, но была перенесена из-за сложившихся обстоятельств в Англии. С наступлением 2023 года команды постепенно отдают долги календарю.

Настал черёд и «Кристал Пэлас», который примет на своём поле лучшую команду АПЛ последних недель. «Манчестер Юнайтед» – единственный участник чемпионата, который выиграл в пяти последних встречах подряд. Помимо результатов в АПЛ, подопечные Эрика тен Хага за последние месяцы прошли также три раунда Кубка лиги и один в Кубке Англии.

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Таким образом, у «Манчестер Юнайтед» девять подряд побед в официальных турнирах. В минувшую субботу «красные дьяволы» выиграли в манчестерском дерби. Этот тяжёлый матч с «Ман Сити» (2:1) сделал «МЮ» полноценным участником чемпионской гонки. Пусть до лидирующего «Арсенала» ещё далеко, но расстояние до второго места сократилось до одного очка.

Впрочем, стоит сделать определённую скидку на календарь. В семи из девяти последних встреч «МЮ» выиграл на домашнем стадионе. В пяти из этих игр «красные дьяволы» забивали минимум три гола, а вот матчи на выезде даются клубу не так легко.

Сообщается, что под вопросом участие в матче основного центрфорварда «МЮ» – Антони Марсьяля. Ещё раньше тен Хаг сказал, что француз не справляется с нагрузками и нужен новый нападающий. Так в составе появился Ваут Вегорст, взятый в аренду. Голландец уже сказал, что его цель — забивать голы за «МЮ». Получит свой шанс в матче 7-го тура?

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Пока «МЮ» почивает на лаврах и собирает комплименты за свою эффективную игру, «Кристал Пэлас» пребывает в глубокой яме. Команда Патрика Виейра проиграла в шести из семи последних матчей (один из них – в серии пенальти), в том числе вылетела из кубковых турниров.

Не помогают команде и родные стены. Все три матча на «Селхерст Парке», проведённые после паузы на ЧМ-2023, завершились поражениями – с «Фулхэмом» (0:3), «Тоттенхэмом» (0:4) и «Саутгемптоном» (1:2). Возможно, время Патрика Вийера на посту тренера подошло к концу. Впереди у «Кристал Пэлас» сложный календарь.

Одна из очевидных проблем «стекольщиков» – игра в нападении. За последние семь матчей «Кристал Пэлас» забил только три мяча. Два из них – в ворота «Вест Хэма». Пожалуй, стоит поставить не просто на победу «МЮ», а на то, что она будет сухой. Коэффициент на это событие составляет 2.90.

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Плотный календарь АПЛ на руку тем командам, чья глубина скамейки лучше. «МЮ» вовремя арендовал Вегорста. Тем более уровень соперника позволяет провести небольшую ротацию. Хозяева поля за последние семь матчей выиграли лишь в одном. «МЮ» редко забивает много мячей на выезде, но с таким соперником даже одного гола хватит для сухой победы.

Ставка: сухая победа «Манчестер Юнайтед» за 2.90.

Экспресс с коэффициентом 7.52.

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