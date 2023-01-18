Андрей Рублёв — Эмиль Руусувуори. Опять лёгкая добыча

Россиянин без проблем выиграл у Тима, а теперь соперник будет гораздо слабее.

19 января Андрей Рублёв и Эмиль Руусувуори сыграют в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Начало — не ранее 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом Рублёва, коэффициент на его победу составляет 1.29. На успех Руусувуори можно поставить в букмекерских конторах за 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Андрей Рублёв — Эмиль Руусувуори 19 января 2023 года

Аналитики считают, что матч второго круга Открытого чемпионата Австралии Андрей Рублёв — Эмиль Руусувуори получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.78, а тотал меньше 36.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.97. Ставку на пятый сет в букмекерских конторах можно сделать с коэффициентом 4.00.

Анализ и прогноз на матч второго круга Australian Open Андрей Рублёв — Эмиль Руусувуори (19.01.2023)

Стартовал 111-й розыгрыш Открытого чемпионата Австралии по теннису. На 19 января запланировано множество матчей второго круга турнира. В одном из них померяются силами первая ракетка России Андрей Рублёв и Эмиль Руусувуори. История очных встреч насчитывает всего один матч, в котором россиянин выиграл со счётом 2-0 (6:4, 6:4).

Рублёв не лучшим образом начал текущий сезон. Он плохо выступил как в Аделаиде-1, так и в Аделаиде-2. В обоих случаях россиянин не смог добраться даже до второго матча. Он уступил Роберто Баутиста-Агуту (6:4, 3:6, 4:6) и Танаси Коккинакису (4:6, 6:3, 3:6).

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Зато после этого во встрече первого круга Australian Open Андрей уверенно обыграл чемпиона US Open — 2020 Доминика Тима (6:3, 6:4, 6:2). Безусловно, австрийский спортсмен сейчас пребывает не на пике своей формы. Половину минувшего сезона он пропустил из-за жуткой травмы. Да и в матче с Рублёвым получил повреждение.

Тем не менее Доминик непростой соперник. В послематчевом интервью Андрей это подтвердил. Он отметил, что, когда играешь с Тимом, никогда не бывает легко. Также россиянин выразил слова поддержки австрийцу. В то же время он остался доволен тем, что сумел выиграть в трёх сетах и сэкономить силы для грядущего матча.

В прошлом сезоне Андрей весьма неплохо выступил в турнирах «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» и US Open он добрался до четвертьфиналов, где в упорной борьбе уступил Марину Чиличу и Фрэнсису Тиафо соответственно. На Открытом чемпионате Австралии Рублёв непринуждённо дошёл до третьего круга. Дальше его не пустил всё тот же Чилич.

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В целом это и не удивительно, ведь Марин является одним из самых неудобных соперников для Рублёва. К тому же на тот момент хорватский теннисист пребывал на подъёме. О грядущем сопернике россиянина того же сказать нельзя. Хотя Руусувуори завершил минувший сезон на хорошей по собственным меркам ноте.

Финский спортсмен добрался до полуфинала ATP-250 в Стокгольме, уверенно обыграв на предыдущих стадиях ряд мастеровитых теннисистов — Жоау Соузу (6:3, 6:2), Иржи Легечку (6:2, 6:2) и Фрэнсиса Тиафо (6:1, 6:2). Также он одержал победу в матче первого круга АТР-500 в Вене с Лоренцо Сонего (6:2, 6:3). Таким образом, Эмиль поднялся на 41-е место в рейтинге АТР.

Всё бы ничего, но текущий сезон, в отличие от прошлого, Руусувуори начал очень неудачно. Сначала он не преуспел в АТР-250 в Пуне, проиграв во встрече второго круга Бенджамину Бонзи (1:6, 6:7). Затем финн провалился в Аделаиде-2, уступив в игре первого же раунда шведскому квалифаеру Микаэлю Иммеру (4:6, 6:4, 3:6).

В матче первого круга текущего розыгрыша Australian Open Эмиль не без труда обыграл Макса Пёрселла (4:6, 6:3, 6:4, 7:6). Безусловно, на стороне соперника была местная публика. Однако, во-первых, австралиец не входит даже в топ-200 мирового рейтинга. Во-вторых, он не принимал участия в турнирах категории АТР в одиночном разряде с августа прошлого года.

При всём этом встреча между Руусувуори и Пёрселлом затянулась на два дня, из-за погодных условий и не только. Матч между Рублёвым и Домиником Тимом завершился на день раньше. Потому есть все основания полагать, что Андрей подходит к грядущей встрече с бóльшим запасом энергии, нежели финн.

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В единственной очной встрече, которая также проходила на хардовом покрытии, Рублёв одержал довольно уверенную победу. Думается, первая ракетка России преуспеет похожим образом и в этот раз, чем сэкономит ещё сил для следующей стадии австралийского мейджора. П1 + ТМ 38.5 гейма принимается за коэффициент 1.94.

Дело ещё в том, что ни в одном из прошлогодних розыгрышей турниров «Большого шлема» Руусувуори не сумел пробраться дальше второго круга. Из Открытого чемпионата Австралии он выбыл ещё на стадии первого раунда, уступив Феликсу Оже-Альяссиму. Хотя на тот момент финн был в потрясающей форме.

Прогноз и ставка на матч Australian Open Андрей Рублёв — Эмиль Руусувуори 19 января 2023 года

У Андрея было больше времени на подготовку к грядущему матчу. Кроме того, во встрече первого круга он уверенно обыграл Доминика Тима. Плюс Рублёв гораздо лучше, чем Руусувуори, выступил на прошлогодних мейджорах. А ведь Эмиль в этом сезоне смотрится менее собранно, чем в минувшем. Ко всему прочему, россиянин довольно уверенно выиграл в единственной очной встрече. Скорее всего, ему не потребуется много времени на победу и в этот раз. Главное — не нервничать.

Ставка: победа Андрея Рублёва и тотал меньше 38.5 гейма за 1.94.

Экспресс с коэффициентом 7.52.

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