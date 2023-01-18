«Северсталь» — СКА. Ротенберг вернёт запал

19 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — СКА. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.86. Успех череповчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Северсталь» — СКА 19 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Северсталь» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.25. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.80. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Северсталь» Череповец — СКА Санкт-Петербург (19.01.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. Идёт активная борьба за места в плей-офф. 19 января состоятся четыре матча. В одном из них на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце местная «Северсталь» примет СКА. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

За счёт домашней серии «Северсталь» неплохо возобновила сезон. Однако затем календарь стал сложнее, и её дела пошли на спад. За последние семь встреч в КХЛ череповчане одержали только две победы — в матчах с «Куньлунем» (6:5) и «Торпедо» (5:4 Б). Также они уступили в овертайме «Ак Барсу» (1:2 ОТ).

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В основное время подопечные Андрея Разина потерпели поражения в матчах с «Нефтехимиком» (3:4), «Локомотивом» (2:6), ЦСКА (2:4) и минским «Динамо» (0:2). Последняя встреча наиболее интересна. Она запомнилась сразу несколькими событиями, которые заслуживают отдельного внимания.

Одним из ключевых моментов матча стал пропущенный Александром Самоновым гол с отрицательного угла. Взятый «Северсталью» у СКА голкипер не сумел зафиксировать шайбу в ловушке после броска нападающего «Динамо» Дмитрия Соколова. Он переправил её в собственные ворота.

Гол оказался решающим. Череповчане не сумели собраться с силами и переломить ход игры. Стоит отметить, что вратарская позиция в течение всего сезона их подводит. В данном случае результат был особенно важен. Из-за поражения команда покинула зону плей-офф — спустилась на девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

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СКА добился куда более впечатляющих результатов в последних семи матчах в регулярном чемпионате. Сначала он одержал крупную победу во встрече с прибавившим «Трактором» (9:3), уступил «Салавату Юлаеву» (1:5) и разгромил на выезде «Сочи» (6:3).

Затем команда из Санкт-Петербурга обыграла «Спартак» (3:2), московское «Динамо» (2:0) и «Амур» (3:1). Также она проиграла ЦСКА (2:4). Поражения никак не повлияли на положение подопечных Романа Ротенберга в сводной таблице КХЛ. Они по-прежнему на первом месте.

У идущего следом ЦСКА есть две встречи в запасе, но отставание москвичей от петербуржцев составляет целых девять очков. Скорее всего, СКА так и финиширует в регулярном чемпионате на первой строчке. Одна есть и плохие новости для Ротенберга. Его хоккеисты после поражения в дерби рассказали, что перегорели. Для него это стало новостью.

Несмотря на это, недавно Никита Гусев установил рекорд. Он отметился голевой передачей во встрече с «Амуром». Таким образом, форвард обошёл Илью Ковальчука по количеству матчей с набранными очками в составе СКА. Сейчас на его счету уже 236 таких игр. Также продолжает феерить Дмитрий Яшкин.

29-летний нападающий забросил уже 30 шайб в текущем сезоне. Тем самым он стал третьим в истории игроком КХЛ, кому удавалось забить 30 и более шайб в трёх и более регулярных чемпионатах КХЛ. Думается, в грядущей встрече петербуржцы выиграют в основное время. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86.

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В шести из девяти последних очных матчей во всех официальных турнирах армейцы одержали победы по итогам 60 минут. В этот раз у «Северстали» есть дополнительная мотивация — вернуться в зону плей-офф. Плюс встреча пройдёт на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце. Тем не менее в победу армейцев верится больше. Они гораздо стабильнее и сильнее по составу.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Северсталь» — СКА 19 января 2023 года

На домашней арене «Северсталь» наверняка даст отпор СКА. Однако выиграть ей вряд ли удастся. У череповчан имеется ряд слабых мест, в частности, вратарская позиция. Результативная линия атаки петербуржцев наверняка этим воспользуется. Армейцы возглавляют сводную таблицу КХЛ, что говорит о многом. Да и история последних очных встреч всецело на стороне их победы в основное время.

Ставка: победа СКА за коэффициент 1.86.

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