«Торпедо» — «Локомотив». Гол вратаря спустит Ларионова на землю

Чем выше летаешь, тем больнее падать! В ворота нижегородцев уже забивают даже голкиперы, может, пора пересмотреть тактику?

19 января состоится матч регулярного сезона КХЛ «Торпедо» — «Локомотив». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу ярославцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29. Шансы нижегородцев оцениваются в 2.64. На ничью дают коэффициент 3.92.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного сезона КХЛ «Торпедо» — «Локомотив» 19 января 2023 года

Букмекеры думают, что матч «Торпедо» – «Локомотив» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.79, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.09. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.92.

Анализ и прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Торпедо» — «Локомотив» (19.01.2023)

На 19 января в Континентальной хоккейной лиге запланированы четыре матча. Интересно будет следить за игрой между «Торпедо» и «Локомотивом». Эти команды ведут борьбу за третье место Западной конференции. Матч пройдёт в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный», а первое вбрасывание состоится в 19:00 мск.

«Торпедо» шло на очень мощной серии и даже умудрилось сдвинуть «Локомотив» с третьей строчки, но начались ошибки. Нижегородцы проиграли в двух из трёх последних матчей. «Северсталь» довела игру до буллитов, где и оказалась сильнее, а московское «Динамо» одержало победу со счётом 6:4. Примечательно другое — один из голов за москвичей забил голкипер в пустые ворота.

Голкипер «Динамо» Коновалов прямым броском забил гол в ворота «Торпедо».

«Локомотив» оставил позади серию из поражений в пяти матчах подряд и выиграл в двух из трёх последних встреч. Железнодорожники крупно обыграли «Северсталь» (6:2). «Куньлунь» отделался тремя пропущенными шайбами, но и сам не смог ничего забросить в ответ.

После этих побед «Локомотив» смог вернуть себе третью строчку, но только потому, что сыграл больше матчей, чем его главные конкуренты. Сейчас у ярославцев 69 очков, набранных в 53 матчах. У «Торпедо» 68 очков при 51 сыгранной встрече. Столько же у московского «Динамо».

«Локомотив» — одна из немногих команд КХЛ, чья средняя результативность не доходит даже до 4.5 шайбы за игру. У ярославцев разница голов 130:100. Правда, в последних матчах «Локо» всё чаще устраивает шоу с высокой результативностью.

Проворов отказался выходить на разминку «Филадельфии» в радужной майке.

«Торпедо» имеет разницу шайб 152:120. Только СКА и ЦСКА во всей лиге забросили больше, чем этот клуб. В последних матчах автозаводцы поддерживали свой результативный статус. Только в одном из девяти последних матчей с их участием было заброшено меньше пяти шайб.

Букмекеры отдают небольшое преимущество «Локомотиву», который неплохо выступает по ходу сезона. «Торпедо» сбавило обороты и уже не может гарантировать стабильных побед, да и матчи с «Локомотивом» команде даются с трудом.

Ларионов высокого мнения о своём хоккее и постоянно говорит о том, что делает шоу. Зрителей стало больше, такой спорт любят все, но пропускать голы от вратарей? Кажется, пора задуматься над изменениями и в каких-то моментах сдерживать своих хоккеистов. Прогнозируем, что быстро перестроиться не получится и голов вновь будет много, но на этот раз «Торпедо» не проиграет в основное время.

Прогноз и ставки на матч регулярного сезона КХЛ «Торпедо» — «Локомотив» 19 января 2023 года

Шесть пропущенных голов от «Динамо» должны заставить Ларионова задуматься. Его команда начала сворачивать не туда, это нужно срочно исправлять. Пока «Локомотив» ещё не вернул былую форму, с ним можно играть и рассчитывать на очки. «Торпедо» по силам не уступает ярославцам. Нижегородцы предпочитают результативный хоккей, особенно это показывает пропущенный гол от голкипера «Динамо».

Ставка: «Торпедо» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.81.

Экспресс с коэффициентом 7.52.

Буре: Овечкина и Гретцки сложно сравнивать.

Прогноз на матч «Трактор» — «Барыс» с коэффициентом 2.12.

Главный тренер «Филадельфии» поддержал Проворова.

Прогноз на матч «Северсталь» — СКА с коэффициентом 2.00.