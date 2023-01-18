«Динамо» — «Автомобилист». Заварухин запасается валидолом

Тренер екатеринбургского клуба рассказал, что последний матч был очень нервным, но этот ещё хуже!

19 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Автомобилист». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.10. На победу екатеринбуржцев эксперты предлагают коэффициент — 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Автомобилист» 19 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» — «Автомобилист» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.82, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Автомобилист» Екатеринбург (19.01.2023)

На 19 января в Континентальной хоккейной лиге запланированы четыре встречи регулярного чемпионата. Выбор небольшой, но отдельное внимание стоит уделить игре между московским «Динамо» и екатеринбургским «Автомобилистом», которая пройдёт на льду «ВТБ-Арены». Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

Накануне Алексей Кудашов в гостях одержал победу в матче с «Торпедо» (6:4). Павел Кудрявцев отметился дублем, Дмитрий Рашевский забросил шайбу и отдал две передачи. Лучшим же моментом стал гол голкипера москвичей — Ильи Коновалова, который стал пятым вратарём КХЛ, которому удавалось забить.

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«Динамо» набрало 68 очков за 52 встречи, столько же у «Торпедо», которое сыграло на один матч меньше. Москвичи занимают пятую строчку, а нижегородцы — четвёртую. Эта пара может сыграть в первом раунде плей-офф. Однако загадывать рано, ведь впереди у Кудашова матч с непростым «Автомобилистом».

Клуб из Екатеринбурга возглавляет таблицу Восточной конференции, набрав 68 очков за 51 матч. Накануне он в гостях обыграл «Спартак» (7:4). Патрис Кормье отметился дублем, а Стефан Да Коста забросил шайбу во втором матче после возвращения на лёд. Анатолий Голышев же отметился ассистентским хет-триком в матче.

До этого клуб гостил у минского «Динамо» (2:3 ОТ). Очко заработать удалось, а всё началось с домашней победы в игре с ЦСКА (4:2). После поражений в девяти встречах подряд команда набирает ход и очень даже неплохо. Плюс это последний матч гостевой серии, можно будет выдохнуть, но впереди непростой соперник, который в неплохой форме.

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История очных игр насчитывает всего 25 встреч, где москвичи выиграли в 17 матчах, при восьми у «Автомобилиста». Преимущество у «Динамо» вполне неплохое, плюс в Москве в четырёх из пяти последних встреч выигрывали хозяева. Алексею Кудашову такой соперник на руку, тем более что в трёх последних матчах тотал был больше 4.5 шайбы.

Последние матчи соперников проходили с высокой результативностью, что вполне стоит ждать и сейчас. Статистика забитых и пропущенных у «Динамо» — 137:113, у «Автомобилиста» — 151:130. Однако сейчас всё же бело-голубые играют дома, и поддержка трибун им обеспечена.

Гости наверняка будут не так свежи в третьем кряду выездном матче, что может сказаться на игровой манере. Поэтому мы бы остановились на победе «Динамо» и тотал больше 3.5 шайбы за 2.43. Матч будет непростым, но у хозяев положение сейчас выгоднее и удобнее.

Плюс пока екатеринбургский клуб не полностью восстановился из-за потерь своих основных лидеров. Отсутствует Брукс Мэйсек из-за травмы, недавно вернулся в состав Стефан Да Коста. Алексей Кудашов дома вряд ли будет играть по-простому, без силы, ведь очки ему нужны.

Несмотря на победу «Автомобилиста» в последнем матче со «Спартаком» (7:4), Заварухин отметил, что игра получилась очень валидольной для тренеров. Ещё бы, такая результативность и столько моментов. К сожалению, в этой встрече валидол бы ему пригодился тоже.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» — «Автомобилист» 19 января 2023 года

Соперники в последних матчах показывают интересный и результативный хоккей. В очных встречах Алексей Кудашов дома обыгрывает «Автомобилист» весьма часто. Плюс за последние три очных встречи результативность была на высоте. «Авто» будет играть третий матч на выезде кряду, сил и эмоций может не хватить, а у «Динамо» дома поддержка трибун и состав в хорошей форме. Потому проверим комбинированный вариант на хозяев через тотал больше.

Ставка: победа «Динамо» и тотал больше 3.5 шайбы за 2.43.

Экспресс с коэффициентом 7.28.

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Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Автомобилист» с коэффициентом 4.10.

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Прогноз на матч «Торпедо» — «Локомотив» с коэффициентом 3.90.