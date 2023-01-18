«Ювентус» — «Монца». Аллегри вернётся на победную тропу

19 января состоится матч 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» – «Монца». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех клуба из пригорода Милана оценивается аналитиками в 6.15. Поставить на ничью предлагают за 4.15.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Монца» 19 января 2023 года

Букмекеры склоняются к тому, что матч «Ювентус» – «Монца» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74. Поставить на «обе забьют» можно за 2.01.

Анализ и прогноз на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Монца» (19.01.2023)

На 19 января запланированы сразу три матча 1/8 финала Кубка Италии. Завершит игровой день встреча в Турине, где местный «Ювентус» на стадионе «Альянц Стэдиум» примет гостей из Монцы. Стартовый свисток в матче будет дан в 23:00 мск.

«Ювентус» подходит к этой игре в скверном настроении. Команда Массимилиано Аллегри в последнем туре Серии А получила сокрушительный удар от «Наполи» (1:5). Столь крупного поражения у хозяев не было уже давно.

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Во многом провал «бьянконери» в Неаполе можно легко связать с кадровой ситуацией. В лазарете было сразу шесть игроков основы, но сейчас потерь гораздо меньше. Бремер и Леонардо Бонуччи вернут обороне надёжность, а Анхель Ди Мария добавляет креатива атакам. Именно аргентинец забил единственный гол туринцев в прошлый уикенд.

Важно отметить, что у «Ювентуса» по-прежнему отличная оборона, которая до сих пор давала серьёзный сбой лишь на европейской арене. На домашнем стадионе в итальянских турнирах «зебры» и вовсе практически не допускали ошибок даже в период крупных потерь. В пяти последних домашних матчах было одержано пять побед без пропущенных мячей.

Теперь «Ювентус» постарается решить сразу несколько задач. Во-первых, Аллегри нужно возвращать лидеров обороны в основу и наигрывать привычную схему. Во-вторых, нельзя игнорировать мотивацию, ведь при собственных болельщиках они захотят показать реакцию на недавнее поражение. О недооценке речь даже не идёт.

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У «Монцы» тоже есть мотивация, но заключается она не просто в том, чтобы насолить фавориту. В прошлом сезоне бело-красные не смогли преодолеть даже один раунд Кубка. В нынешнем розыгрыше команда также дошла до данной стадии со скрипом – обыграла «Удинезе», забив победный гол в концовке (3:2).

Тем не менее команда Раффаэле Палладино сейчас в хорошей форме. Она не проигрывает в четырёх официальных матчах подряд. Интересно, что «Монца» пока выжимает максимум из возможностей. Она обыграла прямых конкурентов в борьбе за выживание — «Кремонезе» (3:2) и «Салернитану» (3:0), а вничью сыграла в матчах с «Фиорентиной» (1:1) и «Интером» (2:2).

«Монца» добилась большого прогресса в сравнении с прошлым сезоном. Гости играют в смелый контратакующий футбол и совсем не боятся рисковать. В играх с топ-клубами это, конечно, сказывается, ведь в среднем команда пропускает почти два мяча за встречу. Однако забивает она также регулярно – в восьми последних матчах не удалось отличиться лишь однажды.

Кроме того, в этом сезоне бело-красные уже преподнесли сенсацию в матче с «Ювентусом». В чемпионате Италии они нанесли туринцам минимальное поражение (1:0). Разумеется, игра была домашняя, что немаловажно, ведь при своих трибунах всегда проще.

Нет сомнений в том, что «Монца» приедет в Турин заряженной на результат и проигрывать ещё до выхода на поле не собирается. Однако «Ювентус» прекрасно понимает, что стоит на кону – после недавних осечек хозяевам необходимо не просто выиграть, а сделать это уверенно по счёту.

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Оборона «бьянконери» приобретает всё более оптимальный вид, поэтому много шансов сопернику фаворит не предоставит. Рассмотрим сухую победу «Ювентуса» с коэффициентом 2.36. По некоторой информации, руководство может уволить Аллегри по окончании сезона и уже рассматривает другие кандидатуры. Среди них Зидан и Конте. Массимилиано нужно выжимать максимум!

Прогноз и ставка на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Монца» 19 января 2023 года

Кубковые соревнования всегда позволяют верить в интригу, ведь роковой может стать любая ошибка. «Монца» уже обыгрывала «Ювентус» в нынешнем сезоне, а сейчас туринцы ещё не до конца отошли от удара, полученного в Неаполе. Несмотря на это, клуб мощно выступает на домашнем поле и хорошо держит оборону. Сюрпризов не будет.

Ставка: победа «Ювентуса» с сухим счётом за 2.36.

Экспресс с коэффициентом 7.28.

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