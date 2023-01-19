Себастьян Корда — Даниил Медведев. Рано праздновать!

20 января Себастьян Корда и Даниил Медведев сыграют в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Начало — не ранее 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом Медведева, коэффициент на его победу составляет 1.19. На успех Корды можно поставить в букмекерских конторах за 4.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Себастьян Корда — Даниил Медведев 20 января 2023 года

Аналитики считают, что матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии Себастьян Корда — Даниил Медведев получится упорным: ставки на тотал больше 34.5 гейма принимаются за 1.77, а тотал меньше 34.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.05. Ставку на пятый сет в букмекерских конторах можно сделать с коэффициентом 4.50.

Анализ и прогноз на матч третьего круга Australian Open Себастьян Корда — Даниил Медведев (20.01.2023)

Стартовал 111-й розыгрыш Открытого чемпионата Австралии по теннису. На 20 января запланировано множество матчей третьего круга турнира. В одном из них померяются силами Себастьян Корда и Даниил Медведев. Соперники провели всего одну очную встречу. Победу в ней одержал россиянин, со счётом 2-1 (4:6, 6:1, 6:3).

Себастьян относится к числу молодых, но активно прогрессирующих теннисистов. В прошлом сезоне 22-летний спортсмен неоднократно обыгрывал лидеров мирового рейтинга. Ему даже удалось одержать победу во встрече с Карлосом Алькарасом, который на данный момент является первой ракеткой мира, на «Мастерсе» в Монте-Карло.

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Сейчас Корда в отличной форме. Под самый занавес минувшего года он добрался до решающих матчей на двух турнирах подряд — АТР-250 в Хихоне и АТР-250 в Антверпене. Текущий сезон американец начал с того, что дошёл до финала Аделаиды-1, где в упорной борьбе уступил самому Новаку Джоковичу (7:6, 6:7, 4:6).

Затем Себастьян довольно уверенно обыграл Кристьяна Гарина (6:4, 1:6, 6:3, 6:2) и Йосуке Ватануки (6:2, 7:5, 6:4) на Australian Open — 2023. Стоит отметить, что в прошлом розыгрыше данного мэйджора он также добрался до третьего матча. Дальше не пустил Пабло Карреньо-Буста (4:6, 5:7, 7:6, 3:6).

Удастся ли Корде обыграть Медведева, дошедшего до финальных матчей в последних двух розыгрышах Открытого чемпионата Австралии? Как мы помним, Даниил не лучшим образом, по собственным меркам, закончил минувший сезон. На Итоговом чемпионате АТР он не сумел даже выйти из группы.

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Да и в недавнем розыгрыше Аделаиды-1 россиянин добрался только до полуфинала, где уступил в двух сетах Новаку Джоковичу (3:6, 4:6). С другой стороны, на Australian Open — 2023 Медведев пока что идёт к финальным матчам очень уверенными шагами. В первых двух раундах он одержал убедительные победы.

Сначала Даниил выиграл у Маркоса Гирона (6:0, 6:1, 6:2). Затем обыграл в трёх партиях местного теннисиста — Джона Миллмана (7:5, 6:2, 6:2). Многие небезосновательно считают 26-летнего спортсмена одним из главных фаворитов мэйджора. Однако с равными по силе соперниками он до сих пор не сталкивался.

Поэтому наилучшим вариантом для ставки выглядит ТБ 35.5 за коэффициент 1.87. У Даниила больше мастерства и опыта выступлений на турнирах «Большого шлема». Не стоит забывать и о том, что в позапрошлом году он выигрывал US Open. Однако его тонус пока что вызывает некоторые сомнения.

Себастьян менее техничен, но сейчас он явно в ударе. Если уж у Новака американец чуть было не отобрал титул в Аделаиде-1, то и Медведеву наверняка сумеет навязать борьбу. Есть все основания полагать, что грядущий матч будет проходить на равных скоростях и продлится не менее четырёх сетов.

Кстати, после победы во встрече с Миллманом Даниил необычно отпраздновал выход в следующую стадию Australian Open. Он показал бедро. В послематчевом интервью спортсмен отметил, что таким образом решил продемонстрировать свою физическую готовность. Он подчеркнул, что чувствует себя потрясающе. И это хорошо, ведь во встрече с Кордой точно не будет легко.

Прогноз и ставка на матч Australian Open Себастьян Корда — Даниил Медведев 20 января 2023 года

Себастьян в прекрасном тонусе. Молодой американец завершил минувший сезон на отличной ноте. Текущий начал ещё лучше. Много ли у Корды шансов на выход в следующую стадию? Сказать трудно. У Медведева больше опыта и мастерства. В очной встрече он одержал победу. Плюс на Открытом чемпионате Австралии россиянину очень нравится выступать. Неспроста же он добрался до финалов двух последних розыгрышей. Так или иначе, предстоящая игра наверняка получится насыщенной на события и порадует зрелищностью.

Ставка: тотал больше 35.5 гейма за 1.87.

Экспресс с коэффициентом 5.20.

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