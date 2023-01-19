Карен Хачанов — Фрэнсис Тиафо. Следующий в очереди — американец

Пока для россиянина всё складывается очень удачно.

20 января состоится матч Australian Open Карен Хачанов — Фрэнсис Тиафо. Начало не ранее 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитом Хачанова: поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.86. Успех американца оценивается в 1.94.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Карен Хачанов — Фрэнсис Тиафо 20 января 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Карен Хачанов — Фрэнсис Тиафо продлится меньше 40.5 гейма, предлагая поставить на это за 1.88, а тотал больше 40.5 гейма идёт за 1.92. Заключить пари на то, что россиянин выиграет со счётом 3-0, можно за 5.10.

Анализ и прогноз на матч Australian Open Карен Хачанов — Фрэнсис Тиафо (20.01.2023)

В третьем круге Australian Open россиянин Карен Хачанов получил в соперники американского теннисиста Фрэнсиса Тиафо. Начало матча 20 января не ранее 3:00 мск.

Во втором круге АО Карену Хачанову пришлось попотеть, чтобы обыграть серьёзного соперника. Кроме того, что Джэйсон Каблер набрал хорошие игровые кондиции, он ещё и австралиец, а значит, поддержка болельщиков была обеспечена.

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Уже первый сет показал мотивацию и настрой Каблера. Он бросался за самыми сложными мячами и под одобрительный гул трибун не уступал россиянину. Тем не менее Хачанов сделал брейк и повёл 1-0 (6:4).

Во время перерыва австралиец успокоился и несколько изменил свою тактику. Он стал больше играть по задней линии, рассчитывая на свой коронный обводящий удар. Карен никак не мог вырваться вперёд и не реализовал несколько хороших шансов для брейка.

При счёте 5:5 теннисисты исполнили феноменальный розыгрыш из 70 ударов. В итоге удача улыбнулась Каблеру. Воодушевлённый фантастической развязкой гейма, соперник Хачанова сделал брейк и забрал подачу россиянина. Затем выиграл второй сет (7:5).

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Теннисисты всего один удар не дотянули до рекорда, который поставили на турнире 2012 года Монфис и Симон. Для выявления сильнейшего им понадобилось нанести 71 удар. Хачанов признался после матча, что воочию наблюдал ту встречу с трибуны. Вряд ли Карен рассчитывал так близко подобраться к «вечному» достижению АО.

Тут пришла очередь россиянина показать, кто на корте хозяин. Он прибавил в движении и агрессии, что позволило выиграть несколько затяжных розыгрышей мяча. В итоге за 2 часа 53 минуты Карен сломил сопротивление австралийца — 3-1(6:4, 5:7, 6:4, 6:3) и заставил трибуны замолчать.

По сравнению с матчем первого круга Хачанов прибавил. Он сделал 12 эйсов при двух двойных ошибках. В активе теннисиста пять брейков из девяти. Он показал характер, когда не сломался после неудачного ключевого розыгрыша во втором сете. Текущая форма россиянина позволяет рассчитывать минимум на четвертьфинал АО.

Турнирная сетка вывела Карена в третьем круге на американца Фрэнсиса Тиафо. Американец — серьёзный соперник, у которого есть несколько козырей, в том числе сильная подача. Поэтому с ним нужно быть осторожнее и не расслабляться.

Тиафо на пути к третьему кругу АО выбил из турнира немца Альтмайера со счётом 3-1 и представителя Китая Шана — 3-0. Победитель пары Хачанов — Тиафо выйдет на обидчика Рафаэля Надаля — американца Макдональда.

Карен Хачанов и Фрэнсис Тиафо провели два очных матча. Жребий сводил их на Уимблдоне в 2018 и 2021 годах. Победы праздновал россиянин (3-0 и 3-2).

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Карен Хачанов показал в матче второго круга не только отличный игровой тонус и физические кондиции. Ментально россиянин готов терпеть и отыгрываться. Не сломал его и длинный неудачный розыгрыш, который мог перевернуть ход встречи. Перспективно смотрится ставка на победу Карена Хачанова за коэффициент 1.86.

Прогноз и ставки на матч Australian Open Карен Хачанов — Фрэнсис Тиафо 20 января 2023 года

Карен Хачанов хорошо подготовлен к Australian Open и предельно мотивирован, чтобы улучшить прошлогодний результат. Россиянин зачехлил ракетку в третьем круге АО-2022, проиграв будущему победителю — Надалю. Этот соперник ему точно по зубам, и обыграть его можно без особых препятствий. Ставим на победу россиянина.

Ставка: победа Карена Хачанова за 1.86.

Экспресс с коэффициентом 5.20.

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Фаната с флагом России выгнали с матча Медведева на Australian Open.

Надаль: по ходу матча с Макдональдом думал о завершении карьеры.