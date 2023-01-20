Григор Димитров — Новак Джокович. Серб силён духом

21 января Григор Димитров и Новак Джокович сыграют в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Начало — не ранее 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом Джоковича, коэффициент на его победу составляет 1.14. На успех Димитрова можно поставить в букмекерских конторах за 5.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Григор Димитров — Новак Джокович 21 января 2023 года

Аналитики считают, что матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии Григор Димитров — Новак Джокович получится упорным: ставки на тотал больше 33.5 гейма принимаются за 1.77, а тотал меньше 33.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.98. Ставку на пятый сет в букмекерских конторах можно сделать с коэффициентом 4.60.

Анализ и прогноз на матч третьего круга Australian Open Григор Димитров — Новак Джокович (21.01.2023)

111-й розыгрыш Открытого чемпионата Австралии по теннису стремительно набирает обороты. На 21 января запланировано множество матчей третьего круга турнира. В одном из них померяются силами Григор Димитров и 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович.

История очных встреч насчитывает целых 10 матчей. В девяти из них сильнее оказывался Джокович. Пожалуй, с него и начнём. Минувший сезон Новак закончил на потрясающей ноте. Он одержал победу на Уимблдоне, преуспел в нескольких менее престижных турнирах, а также выиграл Итоговый чемпионат АТР.

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Текущий сезон знаменитый серб начал не менее убедительно — с победы на Аделаиде-1. В полуфинале турнира он уверенно обыграл Даниила Медведева (6:3, 6:4). А в решающем матче активно прогрессирующего талантливого американца Себастьяна Корду (6:7, 7:6, 6:4).

Затем Джокович отлично стартовал на Открытом чемпионате Австралии. Без видимых усилий, он одержал победу во встрече первого круга с Роберто Карбальес-Баэной (6:3, 6:4, 6:0). А вот в игре второго раунда у 21-кратного чемпиона ТБШ возникли некоторые трудности с французским квалифаером Энзо Куако. Матч затянулся на четыре партии.

Во время встречи Новак брал медицинский тайм-аут. В послематчевом интервью серб признался, что полученная им две недели назад травма бедра обострилась. Джокович отметил, что в предыдущем матче чувствовал себя гораздо лучше. Также он выразил надежду, что сумеет восстановиться и подготовиться к предстоящему матчу.

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Остаётся лишь пожелать Джоковичу скорейшей поправки. Кстати, совсем недавно он вслед за Рафаэлем Надалем негативно высказался о качестве мячей на Australian Open — 2023. Новак заявил, что в этом году они летят медленнее, это затрудняет ему работу на корте и усложняет попытки добиться победы.

Григор Димитров менее продуктивно провёл минувший сезон. Болгарин не сумел пройти дальше третьего круга ни на одном из турниров «Большого шлема», хотя уровень соперников был относительно невысок. Также 31-летний спортсмен не смог выиграть ни одного титула.

Более того, лишь на трёх турнирах Григору удалось добраться до полуфинала — АТР-250 в Мельбурне, «Мастерсе» в Монте-Карло и АТР-500 в Вене. А ведь когда-то он даже выигрывал Итоговый чемпионат. Очевидно, сейчас теннисист из Болгарии пребывает не на пике собственной формы.

С другой стороны, в текущем сезоне Димитров набрал довольно неплохой ход. Сначала он весьма неплохо выступил на United Cup. Григор потерпел поражение, но навязал борьбу Стефаносу Циципасу (6:4, 2:6, 6:7), а также одержал победу в матче с Давидом Гоффеном (6:4, 7:5).

Затем болгарин выдал отменный старт на Открытом чемпионате Австралии. Он уверенно обыграл Аслана Карацева (7:6, 7:5, 6:2) и Ласло Джере (6:3, 6:2, 6:0). Вряд ли Димитров сумеет одержать победу в предстоящей встрече, но навязать борьбу Джоковичу у него есть все шансы.

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Наилучшим вариантом для ставки выглядит П2 + ТБ 32.5 гейма за коэффициент 2.25. Надеемся, Новак не снимется с австралийского мэйджора из-за травмы. Сербский теннисист неоднократно выступал на ТБШ через боль. Характер у него определённо имеется. Главное — чтобы не подкачало здоровье.

В последнем матче Джоковича провоцировал фанат, на которого он был очень сильно зол. И прямо попросил вывести этого человека судью, оперируя тем, что тот оскорбил его раз 50 и находится на матче в пьяном состоянии. Наверняка и в игре третьего круга найдётся такой провокатор, но серб должен держаться.

Прогноз и ставка на матч Australian Open Григор Димитров — Новак Джокович 21 января 2023 года

Григор Димитров не относится к числу слабых теннисистов. В текущем сезоне он пока что смотрится весьма собранно. Навязать борьбу ослабленному травмой Джоковичу он наверняка сумеет. К тому же Новаку тяжело играть теми мячами, которые используются на Austalian Open — 2023. В то же время у 21-кратного чемпиона ТБШ гораздо выше уровень мастерства и больше шансов на успех. История личных встреч всецело на его стороне.

Ставка: победа Новака Джоковича и тотал больше 32.5 гейма за 2.25.

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Прогноз на матч Григор Димитров – Новак Джокович с коэффициентом 2.43.