«Ливерпуль» – «Челси». Мудрик ждал не такого дебюта

21 января состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Челси». Начало – в 15:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех лондонцев оценивается в 4.12. На ничью дают коэффициент 3.98.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Челси» 21 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ливерпуль» – «Челси» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.21. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Челси» (21.01.2023)

«Ливерпуль» прервал серию из трёх матчей без побед. В переигровке третьего раунда Кубка Англии «красные» обыграли «Вулверхэмптон» со счётом 1:0. Команда Юргена Клоппа с большим трудом прошла в следующий раунд, но сделала это усилиями резервистов, дав отдых игрокам основы перед более важными матчами.

Мерсисайдцы немного сбили шквал критики, который обрушился на них в последние недели. Два поражения в матчах с «Брентфордом» и «Брайтоном» очень больно ударили по «Ливерпулю» и его турнирным амбициям. Сейчас подопечные Клоппа занимают всего лишь девятую строчку и на 10 очков отстают от первой четвёрки. Шансы на путёвку в ЛЧ тают с каждым туром.

Директор «Пари НН»: хотели подписать Черышева, но он нам не по карману.

У «Челси» ситуация ничуть не лучше. Лондонцы располагаются на 10-й строчке, набрав те же 28 очков, что и «Ливерпуль», но сыграв на один матч больше. В прошлом матче «аристократы» прервали серию из четырёх игр без побед, но сделали это неубедительно.

Лондонцы снова являются главными английскими ньюсмейкерами. Новые владельцы уже побили рекорд АПЛ по тратам за сезон. Именно синие подписали самого дорогого новичка этой зимой. Михаил Мудрик обошёлся им в € 70 млн. Украинец стал четвёртым зимним новичком «Челси».

Естественно, к нему сейчас приковано повышенное внимание, и многие хотят увидеть Мудрика в деле. Возможно, его дебют произойдёт как раз в матче с «Ливерпулем». Об этом намекнул и сам украинец в социальных сетях. Дело в том, что у «синих» колоссальные проблемы с составом: 10 человек в лазарете, а Жоау Феликс отбывает дисквалификацию. Если Михаил готов, то место в составе ему найдётся.

Аргентинский бизнесмен обвинил Исполком ФИФА во взятничестве.

«Ливерпуль» тоже столкнулся с кадровыми проблемами. Не в таком количестве, конечно, но тоже очень неприятно. Без ван Дейка оборона красных сразу теряет половину своей надёжности. Фирмино, Жота и Диас не сыграют в атаке. Клопп вынужден ставить в основу своего новичка — Гакпо, который пока не впечатляет.

Игра Гакпо сейчас идеально отражает весь «Ливерпуль». После паузы на чемпионат мира «красные» никак не могут прийти в себя и набрать оптимальную форму. Уже семь матчей успел сыграть клуб, и ни один из них нельзя назвать хорошим. Даже три победы, которые они одержали за этот отрезок, не впечатляют.

Эксперты считают хозяев явными фаворитами матча, но из-за проблем соперника. Кризис в «Челси» затянулся, лондонцы мучаются, а не играют. После паузы они одержали победы в двух из шести матчей. Игра в атаке — отдельная головная боль для Поттера. По забитым мячам в АПЛ его команда сейчас делит 12-е место с «Астон Виллой».

«Челси» делает упор на оборону. Зачастую получается неплохо, если в соперниках не «Ман Сити». Ставка на тотал меньше 2.5 мяча в матчах лондонцев играет очень часто. Если взять последние 10 встреч АПЛ, то окажется, что «синие» на пару с соперником смогли пробить его только два раза.

Прогноз и ставки на матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Челси» 21 января 2023 года

«Ливерпуль» в этом плане полная противоположность «Челси». Семь последних матчей в АПЛ были результативными. Правда, в последних играх у «Ливерпуля» были серьёзные проблемы с голами. Мало кто из соперников в матчах с ними закрывался так грамотно, как это может сделать «Челси». Мы в очередной раз сможем в этом убедиться. Если Мудрик хотел в дебютном матче сыграть раскованно в атаке, то должен это отложить.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 24.18.

Геркус: вопрос по Дзюбе закрыт — его не будет в «Торпедо».

Шалимов: нынешняя ситуация Промеса — шанс для Зиньковского.

Гафин: «Челси» перестало активничать по вопросу трансфера Захаряна.

Голкипер «Урала» Помазун рассказал об отношении к себе в Австралии.