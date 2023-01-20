«Торпедо» — СКА. Эйфория Ларионова закончится

Последняя победа нижегородцев в матче с «Локомотивом» так сильно впечатлила тренера, что он не смог её объяснить.

21 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — СКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.00. На победу автозаводцев эксперты предлагают коэффициент — 3.40.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — СКА 21 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Торпедо» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.46, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.60. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.5.

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На 21 января в Континентальной хоккейной лиге запланировано четыре встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу между «Торпедо» и СКА. Игра пройдёт на стадионе «Нагорный», а первое вбрасывание состоится в 17:00 мск. Ларионов планирует задержаться в топ-5 Западной конференции.

«Торпедо» накануне обыграло «Локомотив» (3:2 ОТ). После неудачной домашней встречи с московским «Динамо» (4:6), в которой голкипер гостей смог забросить шайбу. Конечно, многие заметили спад в игре подопечных Игоря Ларионова, хотя по-прежнему его хоккей и тактика приносят свои плоды.

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СКА обеспечил себе место в плей-офф первым, возглавляя турнирную таблицу. Клуб набрал 86 очков за 54 встречи и опережает ближайшего преследователя на 13 очков. Накануне клуб обыграл «Северсталь» (2:1 Б). Сперва Марат Хайруллин забросил шайбу, сравняв счёт, а в серии буллитов победу принёс бросок Дмитрия Яшкина.

До этого подопечные Романа Ротенберга в дерби уступили ЦСКА (2:4). Его команде нужно было оправдаться за поражение перед болельщиками. Тем более что сейчас у неё выездная серия. Как раз последний матч будет с «Торпедо», и здесь статистика на стороне гостей. Возвращаться домой после победы приятнее.

История очных игр насчитывает всего 43 матча, из которых «Торпедо» выиграло лишь в 14, когда СКА одержал 29 побед. Преимущество весомое, плюс в четырёх из пяти последних игр регулярного чемпионата в Нижнем Новгороде выигрывали гости. Ларионова такая статистика явно не устраивает, но «Торпедо» сейчас не выглядит фаворитом.

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Зато впечатляет результативность команд: у гостей разность шайб 190:116, а у хозяев статистика забитых и пропущенных шайб 155:122 — это третий результат в КХЛ после СКА и ЦСКА. Так что вряд ли в этой встрече результативность подкачает. У Ротенберга большая лавка и звёздных игроков хватает. Нижегородцы стараются действовать агрессивно в атаке.

Однако в этой паре предпочтение мы бы отдали СКА, даже с учётом того, что петербуржцы уже вышли в плей-офф. Хозяева постараются навязать борьбу, но пока история игр на стороне гостей. Поэтому проверим ставку на победу СКА и тотал больше 4.5 шайбы за 2.35.

Интересно, что после победы в матче с «Локомотивом» тренер «Торпедо» дал странный комментарий. Ларионов говорил о том, что ему трудно передать произошедшее. Он также отметил, что это сложно назвать эйфорией, но матч останется в его памяти надолго. Жаль, что после встречи со СКА эти эмоции просто исчезнут.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Торпедо» — СКА 21 января 2023 года

СКА уже в плей-офф и чувствует себя уверенно. Нижегородцы немного забуксовали, но Ларионов найдёт выход. Однако история очных игр соперников остаётся за гостями, и даже в Нижнем Новгороде фаворит СКА. Плюс результативность обеих команд на высоте. Поэтому ждём интересный матч, ведь хозяевам есть что доказывать, но у СКА хватает звёзд в составе, которые решат исход встречи.

Ставка: победа СКА и тотал больше 4.5 шайбы за 2.35.

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